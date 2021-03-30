В воскресенье, 28 марта, в двух округах Украины прошли промежуточные выборы в парламент. В Донецкой и Ивано-Франковской областях избиратели должны были выбрать двух депутатов из достаточно длинного списка кандидатов. Предварительные результаты говорят о том, что партия власти «Слуга народа» практически утратила доверие избирателей

В Донецкой области, в городе Покровске (Красноармейске) между собой соревновались преимущественно представители одного политического вектора, который украинские националисты называют пророссийским.

Следует отметить, что в данном регионе одни кандидаты искренне желают сотрудничества с РФ или предоставления русскому языку статуса государственного, а другие лишь подстраиваются под господствующие настроения избирателей.

Однако в целом это свидетельствует о том, что семь лет активной националистической пропаганды «из каждого утюга», политических репрессий и террора со стороны ультраправых не дали ожидаемого властями результата. Настроения в целом остались такими же, как и до Евромайдана.

По данным обработки 100% протоколов в 50-м округе (Покровск), 19 949 избирателей (65,46%) отдали свои голоса мэру города Доброполья Андрею Аксенову, которого выдвинула региональная партия «Порядок». Данную партию называют одним из проектов богатейшего украинца Рината Ахметова. Руководитель предприятия Ахметова «Шахтоуправление Покровское» Леонид Байсаров тоже поддержал Андрея Аксенова, как и ориентированные на Ахметова внефракционные народные депутаты Муса Магомедов и Виктория Гриб. Националисты на западе, «сепаратисты» на востоке: кто идет на довыборы в Верховную Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако победу ему принесла, скорее, слава противника украинского национализма. В своей предвыборной программе Аксенов предлагает прекратить закрытие шахт, снизить коммунальные тарифы на 30% и потребовать от Зеленского план по установлению мира в Донбассе. В 2019 году его предвыборную кампанию срывали ультраправые, обвиняя Аксенова в наличии российского гражданства и сепаратизме. Также ему было сообщено о подозрении в подделке официальных документов для посещения Крыма. Ему также припоминают интервью 2015 года, в котором он утверждал, что обязан следовать желаниям жителей своего поселка, даже если они захотят «присоединиться к России или даже к Гондурасу». Весной 2014 года Аксенов был главой поселка Новодонецкое, в котором проходил референдум о формировании ДНР. И этот факт тоже является одним из обвинений против Аксенова, хотя сам он в организации референдума не участвовал и на митингах тогда не выступал. Ему также приписывали отказ почтить минутой молчания погибших солдат АТО. В январе 2019 года Аксенова отправили под домашний арест, позже эту меру пресечения сняли. И суд, кстати, еще не закончен, а поскольку депутатской неприкосновенности в Украине нет (снята по решению Верховной Рады), он вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Примечательно, что его победа была обусловлена тем, что из гонки за депутатский мандат выбыл один из ее лидеров — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский. Он является руководителем молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала «112», закрытого президентом и СНБО под предлогом санкций. В Донецкой области у ОПЗЖ достаточно высокий уровень популярности. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в начале февраля рейтинг ОПЗЖ в Донбассе составлял 51,5%. Регистрация Марчевского долгое время вызывала возражение в ЦИК. Поводом были обещания кандидата инициировать импичмент президенту Зеленскому, «прекратить бездумную украинизацию», а также наладить сотрудничество с РФ — страной, которую Верховная Рада признала «агрессором». Тем не менее 16 марта Марчевский снял свою кандидатуру, мотивируя решение необходимостью заботы о родителях, которые в тяжелой форме заболели коронавирусом.

Второе место на состоявшихся в округе выборах занял адвокат Валентин Рыбин от «Партии Шария», набравший 13% голосов избирателей. Кандидат от партии власти «Слуга народа», глава Покровской райадминистрации Андрей Бондаренко, занял лишь 5-е место.

Результаты говорят сами себя: жители округа остались преимущественно пророссийски настроенными, и это приходится учитывать любому кандидату.

В то же время на западе Украины, в Ивано-Франковской области, результаты голосования никак не могут посчитать. По данным на вечер 29 марта, смогли посчитать лишь половину бюллетеней, хотя в Донецкой области посчитали 100% за сутки до этого. Предвыборная гонка на западе Украины была весьма напряженной, а вероятные победители забега за депутатским мандатом идут ноздря к ноздре.

В Ивано-Франковской области в депутаты парламента идет крупный бизнесмен Александр Шевченко, депутат областного совета и совладелец элитного курорта «Буковель». Его поддерживает партия Игоря Коломойского «За будущее», а против этого олигарха в последнее время ополчилась администрация США. Противостоит ему радикальный националист Руслан Кошулинский, заместитель главы партии «Свобода». В его пользу также снялась с выборов скандально известная националистка Маруся Зверобой из партии «Евросолидарность», известная своими резкими выпадами против Владимира Зеленского. Как заработать на «патриотизме»? Курс для начинающих паразитов украинского общества © image.tienphong.vn

«Слуги народа» против них выставили Василия Вирастюка, силача, спортсмена и шоумена, пытаясь в очередной раз сыграть на узнаваемости медийных персон.

По данным экзитпола группы «Рейтинг», выигрывал выборы Александр Шевченко, вторым шел Кошулинский, а Вирастюк занимал лишь третье место. Победу Шевченко сулили и недавние социологические опросы, но вряд ли победу «кандидата Коломойского» с восторгом восприняли бы в посольстве США.

Однако результаты подсчета 50% внезапно вывели на первое место именно кандидата от президентской партии. Вирастюк получил 32,47% голосов, Кошулинский — 29,08%, и Шевченко — 27,62%. На некоторых участках были зафиксированы нарушения. Задержка с подсчетом голосов, естественно, вызывает определенные сомнения по поводу честности выборов. При столь неоднозначных результатах в данном округе ожидаемо будут еще длительные суды с оспариванием результатов, какими бы они ни были.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что победа в этом округе крайне важна для президента, рейтинг которого неудержимо падает. «Для "Слуги народа" победа на этом округе является неким очередным рубежом в борьбе со старой элитой. Кирилл Тимошенко (заместитель руководителя Офиса президента. — Ред.) лично обещал Зеленскому победу в Ивано-Франковском регионе», — пишет «Легитимный».

Столь отчаянная борьба президентской партии именно в Ивано-Франковской области и фактический «слив» округа в Донецкой области говорит также о смещении ориентиров партии, которая все больше ставит на националистический электорат, где топчет одно поле со «Свободой» и «Евросолидарностью».

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, комментируя промежуточные выборы, говорит, что Зеленский фактически превратился в подобие Порошенко.

«Зеленский любит говорить, что его поддержали 73%, но работать надо в интересах 100%. А на самом деле его поддерживают уже менее 20%, а работает он исключительно в интересах "25% дякую". Впрочем, довыборы в Раду, которые состоялись в это воскресенье, тому подтверждение: неуверенная, но победа (или второе место, пока не ясно) кандидата "Слуги народа" в Ивано-Франковской области (уже не просто ноунейм, коих более 200 в Раде, а целый Вирастюк) и разгромное поражение (2% голосов) в Донецкой. Проект "Порошенко 2.0" состоялся, а у Юго-Востока снова нет своего президента», — пишет Скубченко.

Тем не менее и для националистов он тоже является чужаком, о чем свидетельствует недавний погром Офиса президента. Промежуточные выборы в двух регионах показывают, что президентской партии сложно поддерживать имидж общенациональной политической силы, которая «сшивает» страну. Выбор приходится делать, и этот выбор определен, скорее, мнением посольства США и радикальным националистическим меньшинством. Учитывая же низкую явку избирателей, можно смело сказать, что мнение большинства жителей Украины не представлено в парламенте, что лишь усиливает отчужденность между властью и обществом.