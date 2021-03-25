Польскому писателю Якубу Жульчику грозит три года тюрьмы за то, что в ноябре 2020-го в соцсети он назвал президента Польши «дебилом». Тогда сообщения Жульчика не заметили, а ныне об этой истории много пишут мировые СМИ

В Польше, система правосудия которой и так находится под пристальным вниманием ЕС и ОБСЕ, вспыхнул очередной скандал: варшавская прокуратура официально обвинила известного польского журналиста и писателя Якуба Жульчика в публичном оскорблении президента страны Анджея Дуды. Теперь Жульчику грозит до трёх лет тюрьмы.

Хотя прокуратура Центрального района Варшавы передала обвинительное заключение в отношении Якуба Жульчика в Окружной суд столицы Польши ещё в середине марта 2021 года, сообщить об этом прокуроры решили только сейчас. Причём первым об этом факте узнал не обвиняемый, а провластный портал wPolityce — вечером в понедельник, 22 марта (государственное информагентство РАР и другие СМИ получили эту информацию только на следующий день).

«Обвинение в публичном оскорблении касается употребления 7 ноября 2020 года на открытом профиле в социальной сети в отношении президента Польской Республики термина, обычно считающегося оскорбительным, то есть деяния, предусмотренного ч.2 ст. 135 Уголовного кодекса», — заявила журналистам спикер районной прокуратуры Александра Скшыняж.

Отмечу, что эта статья предусматривает наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Польский философ сказал, от каких глупостей должны избавиться Варшава и Киев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Анджея Дуды и США — Джо Байдена, но обо всём по порядку.

Итак, 7 ноября Дуда написал в своем Twitter: «Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. В ожидании голосования Коллегии выборщиков Польша настроена на сохранение высокого уровня и качества стратегического партнёрства с США».

Комментируя этот пост, Якуб Жульчик отметил, что как выпускник Ягеллонского университета в Кракове, магистр в сфере американистики удивлён трактовкой американского избирательного процесса со стороны польского президента.

«Джо Байден — 46-й президент США. Анджей Дуда — дебил», — так закончил Жульчик свой пост в Facebook в тот же день.

Как отметили в прокуратуре, следствие было начато по заявлению частного лица, в ходе следствия подозреваемый отказался признать свою вину и отметил, что его слова были критической оценкой деятельности президента. Однако, по мнению правоохранительного органа, «употреблённое слово является оскорбительным и не может быть признано допустимым в качестве предметной критики, приемлемой в соответствии с конституционной свободой выражения мнения».

Комментируя распространённую в СМИ позицию прокуратуры, Якуб Жульчик написал — опять же на своём профиле в Facebook, — что он и его адвокат узнали о передаче обвинительного заключения в суд «не официально, не в письменном виде, а только через дружественный власти портал wPolityce».

«Подозреваю, что я первый писатель за очень долгое время, который предстанет перед судом за написанное», — иронически отметил Жульчик, пообещав дальнейшую дискуссию, в отличие от прокуратуры, вести непублично.

Почему польские власти не любят Якуба Жульчика

Якуб Жульчик — достаточно известный польский журналист и писатель. Он родился в 1983 году, окончил факультет журналистики Ягеллонского университета в Кракове. С начала 2000-х сотрудничал с множеством польских СМИ, в том числе с журналами Elle, Playboy, Tygodnik Powszechny и Wprost (в последнем Жульчик много лет был редактором авторской рубрики «Неделя польской культуры»). Он также был соведущим программ о культуре на Втором канале польского государственного телевидения и на Radio Roxy.

С 2006 года Якуб Жульчик начал карьеру писателя в жанре поп-культуры. Свою первую книгу «Причини мне какой-либо вред…» он сам назвал «Бонни и Клайд для бедных», вторая — «Радио Армагеддон» — получила у польских критиков характеристику «первой польской эмо-истории». Последующие повести — фантастические «Ночной кошмар» и «Святыня», триллеры «Институт» и «Взгорье псов», криминальная сага «Ослеплённые светом» — были хорошо приняты читателями и критикой, автор получил несколько польских литературных премий.

Пять мифов и стереотипов о Польше и поляках, часть из которых — правда © CC0, Pixabay

Но в 2019-м Якуб Жульчик, по его собственным словам, решил «отправить в отпуск» внутреннего цензора и опубликовал книгу, которую можно назвать политическим памфлетом, — повесть «Чёрное солнце». В ней описана тоталитарная Польша будущего, которой правит «Отец Премьер», опирающийся на католический клир, где нет места беженцам, а инакомыслящих клеймят «дегенератами и предателями».

Провластные СМИ назвали книгу «антипольской» и «антихристианской», ведь в «Отце Премьере» безошибочно распознали председателя правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского.

Неудивительно, что в 2020 году Жульчик критиковал карантинные меры польских властей, которые не предусматривали закрытия храмов, поддерживал учителей, которым грозило увольнение за участие в акциях против запрета абортов, и польские СМИ, для которых власти готовят новые драконовские налоги. Таким образом, обвинение в оскорблении президента многими поляками воспринимается как попытка заткнуть рот политическому оппоненту режима.

Тем более что уже после заявлений прокуратуры Якуб Жульчик напомнил о заявлении Анджея Дуды в ходе президентской кампании 2020 года о том, что «ЛГБТ — это не люди, а идеология», и назвал его «отвратительной дегуманизацией миллионов поляков».

«Дебильная история» Дуды как подтверждение «эффекта Стрейзанд»

Уже во вторник, 23 марта, на портале британской медиакорпорации ВВС появился материал под заголовком «Польский писатель Якуб Жульчик обвиняется в том, что назвал президента Дуду «дебилом» (Polish writer Jakub Zulczyk charged for calling President Duda a «moron»). В нём была не только описана вся история, но упомянут и отчёт ОБСЕ от 2017 года, в котором отмечено: в Польше больше всего приговоров за оскорбление среди всех 57 стран-членов организации.

Британские газеты The Guardian и Daily Mail обнародовали информацию об обвинении Жульчика под аналогичными заголовками, напомнив, что у Дуды были близкие отношения с Дональдом Трампом, а Польшу неоднократно критиковали за правовые нормы, касающиеся оскорбления публичных лиц, религиозных чувств, флагов и т.п. Арабский же портал Al-Jazeera вообще акцентировал на отношениях Дуды и Трампа: заголовок его материала звучит «Польский писатель обвиняется в том, что назвал поддерживавшего Трампа президента «дебилом» (Polish writer charged for calling Trump-allied president «moron»).

Таким образом, действия польских властей в очередной раз подтвердили «эффект Стрейзанд»: попытка изъять определённую информацию из публичного доступа приводит лишь к её более широкому распространению, как это было в случае с требованием Барбары Стрейзанд убрать с одного из веб-сайтов фото её виллы. В последние дни имя Якуба Жульчика и его знаменитый пост были упомянуты практически всеми польскими СМИ, а поисковый запрос «Duda debil» стал одним из трендов польского Google 23 марта.

Большинство комментариев польских журналистов и политиков по поводу этой ситуации были весьма ироничными. Журналист портала Wirtualna Polska Шимон Ядчак отметил, что «если другие писатели увидят, какую рекламу прокуратура сделала Жульчику, то президент не будет выходить из суда, свидетельствуя на очередных процессах об оскорблении его доброго имени».

Депутат Сейма от левых Кшиштоф Смишек написал в Twitter: «Якуб Жульчик назвал «дебилом» президента Анджея Дуду, и прокуратура открыла против него производство. То есть прокурор от имени Дуды должен будет доказать, что с президентом всё в порядке?» А его коллега из либеральной «Гражданской платформы» Мариуш Витчак написал, что «всё только начнётся после того, как Якуб Жульчик выяснит, что был прав».

Несмотря на русофобскую пропаганду, почти треть поляков — за улучшение отношений с Россией © AP, Czarek Sokolowski Бронислав Коморовский, в оскорблении президента был обвинён создатель сайта Antykomor.pl Роберт Фрыч, причём его задерживали агенты ABW — спецслужбы аналога ФСБ. Суд первой инстанции в 2012 году признал Фрыча виновным и приговорил к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения.

Находящийся тогда в оппозиции Анджей Дуда назвал это решение «правовым государством для избранных» и «диктатурой «сверхлюдей» из ГП». В конце концов, по решению апелляционного суда Роберт Фрыч получил всего год ограничения свободы с выполнением общественных работ 30 часов в месяц, да и то по обвинению не в оскорблении президента, а в подделке документов, что подтвердила экспертиза.

Однако в Польше под управлением ПиС всё беспробудно серьёзно. Как раз 23 марта 2021 года в окружном суде города Калиш начался процесс по обвинению в оскорблении президента против трёх старшеклассников из Кротошинского уезда. В июне 2020 года, когда в стране шла президентская кампания, они принесли на пикник по случаю начала каникул агитационный баннер Анджея Дуды, снятый с забора поблизости. Баннер под крики «е…ть Дуду» изрезали и попытались сжечь, причём все действия были сняты на телефоны.

«Заложил» их один из присутствовавших на пикнике, оказавшийся сыном депутатши Кротошинского уездного совета от ПиС, который на следующий день всё рассказал матери.

Адвокат старшеклассников Томаш Ковальский на суде заявил, что действия его подзащитных были «глупой забавой и попыткой обратить на себя внимание, и в них не было умысла оскорбить главу государства». Ни один из троих учеников виновным себя не признал, хотя все они выразили сожаление относительно своего поведения, ссылаясь на импульсивность и алкоголь. При этом двое обвиняемых заявили в судебном заседании, что не поддерживают Дуду, а на провокационный вопрос прокурора ответили, что случившееся можно связать с их политическими взглядами.

Вот только на защиту ребят, в отличие от раскрученного писателя Якуба Жульчика, пока не встал ни один политик или журналист.