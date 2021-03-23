В понедельник, 22 марта, президент Украины подписал закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), принятый парламентом в конце января. Его создания долгое время требовали западные партнеры Украины в рамках продвигаемой ими реформы украинских правоохранительных органов

Киев взял обязательства сформировать БЭБ в рамках Меморандума МВФ. Ранее это же было обещано Евросоюзу за получение финансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Телеграм-канал «Резидент» еще в конце января писал, что Зеленскому в посольстве США передали список требований, которые должны выполнить украинские власти для начала коммуникации с новой администрацией Байдена. Он включал в себя формирование БЭБ по образцу НАБУ.

БЭБ должно будет заниматься экономическими преступлениями, которые ранее входили в сферу СБУ (в частности, отдела «К» или ГУ БКОП), а также налоговой милиции. Борьба с экономическими преступлениями всегда считалась в СБУ «хлебным местом» благодаря возможности шантажировать бизнес или получать взятки за «закрытые глаза». Такую «борьбу» на Западе давно считали неэффективной. Из тысяч открытых дел по уклонению от уплаты налогов до суда доходили лишь единицы, так как большинству фигурантов удавалось откупаться, а это подрывает способность Украины рассчитываться по внешним кредитным обязательствам. С другой же стороны, входя во вкус, борцы с экономическими преступлениями научились выбивать взятки с любых предпринимателей, кошмаря их постоянными проверками, обысками и арестом счетов. Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности © пресс-служба Президента Украины

Отныне же СБУ должна полностью сконцентрироваться на борьбе с «российской агрессией» и политической оппозицией. «После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики», — заявили в пресс-службе Офиса президента Зеленского.

Автор проекта реформы СБУ, депутат Марьяна Безуглая, ранее писала, что Служба безопасности должна фокусировать свое внимание на том, чтобы «не допустить присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором».

Тем не менее, как считает украинский адвокат Юрий Радзиевский, СБУ вряд ли выпустит из рук столь лакомый кусок, как экономические преступления, но только предпринимателям будут «шить» уже что-нибудь вроде «финансирования терроризма». Фактически для предпринимателей увеличивается количество структур, сотрудников которых надо будет умилостивить.

«Формально экономические полномочия СБУ ликвидировали. Но как будет на практике — пока неясно. Экономический департамент уберут, но стоит СБУ прописать в "пидозре" [подозрении] терроризм или поддержку (либо финансирование) сепаратизма — и дело уже снова в их компетенции», — говорит адвокат. Вполне возможно, вскоре мы узнаем, что парикмахерская из Кременчуга финансирует ни много ни мало, а Военно-воздушные силы РФ или даже вмешивалась в выборы президента США.

Минимальная зарплата сотрудника новообразованного ведомства будет составлять 46 000 гривен (123 тысячи рублей), а общее количество сотрудников Бюро не будет превышать 4 000 человек. БЭБ перебирает на себя некоторые функции налоговой милиции (расформированной в начале марта), Нацполиции и отдела «К» СБУ.

Соответственно, Бюро будет заниматься следующими вопросами: нанесение ущерба государству в особо крупных размерах, преступления на госпредприятиях, экономическая организованная преступность, контрабанда, занижение таможенной стоимости, манипуляции с НДС, несанкционированная торговля, торговля фальсификатом, продажа товара без документов.

Однако юрист Андрей Портнов называл этот орган совершенно бесполезным. «Создание еще одного правоохранительного органа — Бюро экономической безопасности — абсолютная глупость и ошибка государства и власти. Плодить правоохранителей во время чумы — это продолжать уничтожать бизнес и помогать прятать и выводить из страны деньги», — считает Портнов.

Критики нового органа опасаются, что он будет настолько же эффективным, насколько и НАБУ, тоже созданное при содействии западных партнеров. В вопросах борьбы с коррупцией НАБУ показывает эффективность, стремящуюся к нулю. США не для того так активно его поддерживают, чтобы ведомство занималось официально заявленной деятельностью. НАБУ является, скорее, инструментом контроля над украинскими чиновниками. В свою очередь, БЭБ должно стать таким же инструментом, но контроля над украинским бизнесом и олигархами.

Однако многое будет зависеть от того, кто возглавит новую структуру. Очевидно, здесь столкнутся интересы украинских олигархов и западных партнеров. На данный момент, как отмечает Telegram-канал «Шептун», наиболее сильные позиции у бессменного главы МВД.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков сейчас изо всех сил пытается доказать свою лояльность и нужность Владимиру Зеленскому. Поэтому будет очень аккуратно и точечно работать с улицей. Для него сейчас важно не столько усилиться, сколько удержать контроль над той же "экономической преступностью". Пока в схватке за новосозданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) позиции Авакова выглядят предпочтительнее. В то же время на пост главы БЭБ метят сразу несколько кандидатов-"экономистов" из его структуры: Игорь Купранец, Руслан Марчук и Юрий Олейник», — пишет «Шептун». Чем на Украине будет заниматься Бюро экономической безопасности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Такой вариант вряд ли удовлетворит западных партнеров, которым необходим инструмент раскулачивания украинских олигархов, а не усиление Авакова. Как следствие, мы увидим длительную борьбу за контроль над новой структурой, а ее итогом будет, скорее всего, взаимная нейтрализация разных групп внутри нового ведомства, а следовательно, и парализация его работы.