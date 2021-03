Подразделения Особой воздушной службы (SAS) вместе с подразделениями, входящими в группу Сил специального назначения (SFSG), будут «противодействовать вмешательству России» по всему миру. Таким образом, британские спецназовцы помогут разведывательным органам Великобритании в их противостоянии с российскими «коллегами»

О нововведениях в британской оборонной политике в субботу, 20 марта, сообщило издание The Telegraph. Как рассказал изданию начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит, SAS и SFG будет поручено «бороться с враждебными государственными субъектами».

До сих пор дело с последними имели Секретная разведывательная служба (SIS/MI6) и Центр правительственной связи GCHQ.

Как утверждает британское издание, под «враждебными госсубъектами» подразумеваются Россия, Китай, КНДР и Иран. При этом именно Россия вызывает у британского руководства наибольшую озабоченность. Вполне вероятно, что британские спецназовцы будут задействованы против ГРУ, а также, как отмечает The Telegraph, «ЧВК Вагнера» и других подобных формирований. «Практически мертвы»: российский посол охарактеризовал отношения РФ с Британией © CC0, Pixabay

В размещённой в The Telegraph статье министра обороны Великобритании Бена Уоллеса указывается, что британские вооружённые силы должны быть серьёзно перестроены в соответствии с кардинальным изменением угроз по сравнению с периодом 30-летней давности. На эту «перестройку» Минобороны выделит дополнительные £3 млрд, £120 млн из которых пойдут на формирование новой бригады спецназа. Последняя будет поддерживать работу SAS и государств-партнёров по всему миру.

Новость о создании новой бригады SAS российские СМИ восприняли как новость о создании специального отряда по борьбе с «российским вмешательством». У SAS репутация одного из лучших спецназов мира.

Впрочем, репутация SAS — отдельная тема для разговора.

ВДВ по-английски: искусные стрелки….

Британские воздушно-десантные подразделения одни из старейших в мире. Они появились лишь на десять лет позже советских — в 1941 году, когда лейтенантом Дэвидом Стирлингом был создан «Особый отряд L, воздушная бригада особого назначения». Это было подразделение спецназа, главными целями которого были операции за линией фронта на Североафриканском театре военных действий.

Боевое крещение британской «крылатой пехоты» состоялось в ноябре 1941 года — во время наступательной операции «Крестоносец». Для отряда, первоначальная численность которого составляла 65 человек, потери в операции были колоссальными: 22 бойца погибли или попали в плен. А вот декабрьская миссия была более успешной. Десантникам удалось взорвать 98 самолётов противника, что больше, чем за это же время уничтожили британские ВВС.

В том числе и благодаря британским десантникам 18 октября 1942 года появился приказ командования Вермахта о расстрелах любых десантников стран антигитлеровской коалиции, даже если те и сдавались в плен.

Но в 1945 году к тому времени уже доросшая до бригады Особая воздушная служба была расформирована. Однако уже в следующем — 1946 году — было решено сформировать новый полк SAS. И вот в 1947 году на основе Полка искусных стрелков, образованного ещё в 1860 году, был образован 21-й полк SAS. Назван ответ России на угрозы Британии в сфере обороны и внешней политики © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

С тех пор количество полков SAS выросло до трёх. Сегодня SAS — это 21-й, 22-й и 23-й полки. При этом первый и последний — резервные, а второй — регулярный. Именно 22-й полк SAS является главной ударной силой Особой воздушной службы.

Примечательно, что британцы подали пример и остальным своим союзникам, в первую очередь по Содружеству наций.

Так, в 1954 году появился эскадрон новозеландской Особой военной службы, в 1957-м — 1-я рота Особой воздушной службы Австралии, которую позже расширили до полка. Обратили внимание на британский опыт и родезийцы с канадцами.

Да и другие союзники Великобритании присмотрелись к SAS. В Бельгии после Второй мировой войны создали Группу сил специального назначения, во Франции — 1 полк парашютистов морской пехоты, в США — отряд «Дельта», основать который предложил Чарльз Бекуит, ранее служивший в 22-м полку SAS.

Аббревиатура девиза британских десантников буквально — ВДВ — WDW — Who dares wins — «Кто дерзает — побеждает».

Бойцы SAS выполняли тайные операции в Борнео, Омане, Йемене, Ираке, Афганистане и Ливии. При этом Особая воздушная служба пока не потерпела ни одного крупного поражения или провала.

SAS славятся жёсткой процедурой отбора.

И в то же время это не означает, что в британский спецназ попадают кристально чистые с моральной точки зрения кандидаты.

… и уголовники

Сомнительный моральный облик британских спецназовцев воспет их врагами — теми, которых от штаб квартиры SAS в Херефорде отделяет всего несколько сотен километров.

Дело в том, что британская корона использовала SAS не только против внешних, но и против внутренних врагов — борцов за независимость Северной Ирландии — ИРА. Герой Петропавловска. Как уроженец Малороссии европейцев победил © commons.wikimedia.org, Bogomolov.PL

В одной из популярных песен ирландских ирредентистов — Kinky boots — «Чумовые боты» — поётся:

«My good friend Nigel, he's in the SAS

He said a change is just as good as arrest

But now they've posted him way down to Crossmaglen

He wishes to blazes he was back in jail again»

«Мой приятель Найджел, он служит в SAS,

Ротация для него так же хороша, как арест,

Но теперь его отправили в Кроссмаглен,

И он безумно хочет снова вернуться в тюрьму».

Таким образом, песня напоминает распространённый касательно британских десантников стереотип: в SAS служат уголовники, люди, физически крепкие и со страстью к насилию.

В 1988 году в Гибралтаре в ходе операции «Флавий» спецназовцами были расстреляны трое безоружных волонтёров ИРА: Майред Фаррелл, Дэниэл Маккен и Шон Сэвидж. Но британский суд оправдал спецназовцев.

В 2019 году ветераны SAS были среди многих других, поддержавших маршем протеста в Лондоне солдата 1 парашютного батальона (он относится к коллегам SAS — ещё одним будущим «борцам» с Россией» — SFSG), которого должны были судить за преступления в ходе операции в Северной Ирландии в 1972 году, когда в Лондондерри были убиты 13 демонстрантов.

В общем, британский спецназовец, в том числе и из SAS, вполне может заявить: «Хороший парень — это не профессия».

Пример для украинцев

После 2014 года Украина приступила к активной реформе собственной армии. Одним из девизов этой реформы был «Прочь от СССР». С советским опытом решено было кардинально порвать. А за образцы были взяты вооружённые силы стран НАТО.

Речь шла не только о структуре ВСУ но и о внешнем виде украинских военных. При президенте Петре Порошенко военная форма украинцев изменилась. Она стала более «британской». Оборотень объявлен официальным символом украинского спецназа © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Действительно, британский покрой кителя под названием «френч» есть во всех армиях. Но именно армия УНР — одна из первых восточноевропейских армий, которая приняла в качестве униформы британский мундир. Это цвет «хаки» для сухопутных войск, фуражка определённого типа, которая происходит от британского тренчкепа (tranch cap). Все эти элементы условно называют британскими, хотя я называл бы их европейскими», — оправдывался в 2016 году в интервью «Укринформу» возглавлявший группу по разработке новой формы художник Алексей Руденко.

Что же касается структуры, то в ВСУ появился новый род войск — Силы специальных операций. Одним из идеологов его создания и автором первой концепции ССО был начальник управления специальных операций Генштаба ВСУ (2007-2012) Юрий Серветник.

В 2018 году в эксклюзивном интервью «Украинскому милитарному порталу» он упоминал и о британских спецназовцах.

«Есть разные взгляды на структуру специализации подразделений. Например, в известном британском 22-м полку SAS в каждом эскадроне есть три группы со своей специализацией: аэромобильная, горная и мобильная», — отмечал Серветник.

О SAS упоминали и другие причастные к реформе украинского спецназа люди. В общем, о SAS и опыте этого спецназа много думали и украинские военные.

В 2020 году британские десантники высадились на юге Украины. Правда, были это не бойцы SAS, а военнослужащие 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании, которая относится к сухопутным войскам.

С учётом же новых реформ в британской армии не исключено, что на Украине появятся уже непосредственно бойцы SAS.