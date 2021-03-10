Президент США Джо Байден регулярно делает нелепые заявления, что наталкивает на мысли о его неспособности управлять страной. Поэтому администрация старается сократить появление американского лидера на публике. Тем временем полнота власти сосредоточилась в руках вице-президента Камалы Харрис - она может стать главой государства без выборов

Американский лидер не перестаёт удивлять общественность — не политическими решениями, а состоянием здоровья. Всё чаще он допускает оговорки на публике. В очередной раз это произошло в ходе выступления в штаб-квартире Пентагона с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим.

«Я также хочу поблагодарить сек… бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой… Ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент США Джо Байден.

NEW — Biden: "The guy who runs this outfit over there."pic.twitter.com/HyTXK3XrnN — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 8, 2021

Глава государства, он же верховный главнокомандующий США, забыл не только имя министр обороны Ллойда Остина, стоявшего за его спиной, но и название Пентагона, в здании которого тогда находился.

За последние 10 дней это не первый случай. В начале марта на собрании комитета Демократической партии в Палате представителей, проходящем в формате онлайн-конференции, Байден обратился к модератору: «Благодарю вас. И я с радостью отвечу на вопросы, если это то, чего вы… что от меня требуется, Нэнс. Всё, что скажете». Однако в тот же момент трансляция из Белого дома прервалась, и в кадре осталась только сурдопереводчик.

BIDEN: "I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do…"



*White House feed cut* pic.twitter.com/y5BHhgXWOB — The First (@TheFirstonTV) March 3, 2021

Много оговорок Байден допускал и в ходе избирательной кампании. Из-за чего Дональд Трамп, на тот момент действующий президент США, постоянно говорил, что его оппонент страдает от слабоумия. Он путал имена — Трампа назвал Джорджем); путал цифры: вместо 200 тысяч умерших от коронавируса сказал о 200 млн, а это 2/3 населения США; заявил, что попал в Сенат 180 лет назад. Путал своих родственников: внучку Финнеган, дочь младшего сына Хантера, назвал именем другой внучки — Натали, но сначала вообще сказал, что это Бо Байден, так звали его старшего сына, скончавшегося в 2015 году от рака мозга; кроме того, политик перепутал жену со своей сестрой). Путал даже должность, на которую баллотируется: говорил, что избирается в сенаторы, а не в президенты. Джулиани: Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек» © Crzrussian / wikimedia.org

За 1,5 месяца после прихода к власти Байден не провёл ни одной пресс-конференции, хотя, как отмечает ведущий канала CNN Джейк Таппер, предыдущие 15 президентов проводили мероприятие для журналистов в течение чуть более 30 первых дней своих полномочий. Видимо, Белый дом опасается попасть впросак из-за нелепых оговорок главы государства, ведь отключить трансляцию не всегда возможно.

На этом фоне властные полномочия всё больше концентрируются в руках вице-президента США Камалы Харрис. Она, а не Байден, проводила телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и главой правительства Норвегии Эрной Сольберг. Как отмечает газета The Washington Post, это необычайно большое число для новоиспечённого вице-президента.

Более того, как сообщили источники издания, Харрис принимала активное участие в принятии решения о нанесении авиаудара по Сирии в конце февраля. Она обсуждала этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли, а также присутствовала в Ситуационной комнате Белого дома в момент принятия окончательного решения и чётко обозначила основания для совершения атаки.

По словам американиста Дмитрия Дробницкого, все решения в нынешней администрации принимает на коллегиальной основе окружение Байдена, многие из которых работали в администрациях президентов-демократов Билла Клинтона и Барака Обамы, и они пытаются через более дееспособную и при этом не имеющую поддержки Харрис проводить некие движения на международной арене. Ядро внешнеполитического управления, по словам эксперта, составляет группа влиятельных, опытных и амбициозных людей, в частности, глава администрации Рон Клейн, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен.

В повседневной работе Харрис занимается всем тем, чем должен заниматься президент страны: знакомится с секретными брифингами ЦРУ, регулярно проводит встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном и министром обороны. Да и вообще она старается глубже вникнуть в механизмы государственного управления. Однако ни о каком самоуправстве речи не идёт — Харрис верна курсу Байдена и его администрации, как пишет The Washington Post. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Конституция США наделяет второе лицо государства ограниченными полномочиями: посещать другие страны для выполнения поручений президента, участвовать в заседаниях кабинета и Совета по национальной безопасности (консультативного органа при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики), способствовать укреплению связей между Белым домом и Конгрессом, председательствовать в Сенате (не присутствует в зале лично, а имеет решающий голос, если мнения сенаторов разделятся поровну).

«Навыки, знания и связи, которые Харрис получит на должности вице-президента, могут сослужить ей хорошую службу, если 78-летний Байден — старейший человек, присягнувший на эту должность, — спустя один срок уйдёт на покой, назначив бывшего сенатора от штата Калифорния своей преемницей», — говорится в статье The Washington Post.

Однако есть вероятность, что Харрис придёт к власти раньше 20 января 2025 года (день инаугурации победителя следующих выборов) и даже без проведения голосования. Согласно Конституции, если президент по каким-либо причинам (отставка, импичмент, смерть) не может исполнить свои полномочия до конца 4-летнего мандата, то его место до плановых выборов занимает вице-президент.

В американской истории такое случалось 9 раз, в частности, Линдон Джонсон принял присягу на борту самолёта 22 ноября 1963 года в день убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, а Джеральд Форд вступил в должность после того, как 37-й президент США Ричард Никсон подал в отставку, не дожидаясь решения Сената по процедуре импичмента, инициированного из-за Уотергейтского скандала. К тому же Байден, когда ещё находился в поиске напарницы, прямо говорил, что она должна быть готова незамедлительно взять на себя президентские полномочия.

Таким образом, давая столь большую широту власти Камале Харрис, демократы проверяют, как общественность сейчас воспринимает её, от этого будет зависеть, стоит ли выдвигать её кандидатом в президенты на следующих выборах. В избирательной кампании-2020 она не пользовалась большой популярностью среди американцев, поэтому и вышла из борьбы.