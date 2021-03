Американский лидер не перестаёт удивлять общественность — не политическими решениями, а состоянием здоровья. Всё чаще он допускает оговорки на публике. В очередной раз это произошло в ходе выступления в штаб-квартире Пентагона с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим.

«Я также хочу поблагодарить сек… бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой… Ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент США Джо Байден.

NEW — Biden: "The guy who runs this outfit over there."pic.twitter.com/HyTXK3XrnN