Офис президента Украины через представителей британских спецслужб пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату так называемых участников «ЧВК Вагнера»

Положение у Зеленского довольно шаткое. Поэтому он пытается избежать масштабного скандала, который может подорвать его легитимность, что повлечет за собой далеко идущие последствия для политической ситуации в стране.

Британцы отказали Офису президента

Порошенко потребовал охрану для свидетеля по делу «ЧВК Вагнера» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ли Лоуренс. В штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны произошла его встреча с руководителем главного управления разведки Украины Кириллом Будановым и заместителем главы Офиса президента Романом Машовцом. В ходе нее чиновники пытались убедить Лоуренса повлиять на Bellingcat и не допустить выхода фильма о срыве спецоперации СБУ по задержанию на территории Беларуси 32 «чевэкашников Вагнера». Днем позже с такой же просьбой обратились к тому же Лоуренсу и послу Великобритании в Украине Мелинде Симонс. Но британская сторона отказалась выполнять просьбу Киева, напомнив, что в Британии свобода слова.

«Эта история словно списана со страниц плохого шпионского триллера. Она демонстрирует отсутствие понимания Зе-командой работы западных институций, примитивность восприятия Банковой и руководителями украинских спецслужб работы масс-медиа в целом и журналистов-расследователей в частности, да и вообще топорность усилий по предотвращению выхода фильма-расследования. Что хуже, подобный разговор эмиссаров Банковой с представителями правительства Её Величества подрывает доверие к руководству Украины и украинским спецслужбам со стороны Запада», — пишет обозреватель «Зеркала недели» Владимир Кравченко.

Bellingcat — информационный филиал британской разведки

Bellingcat — СМИ, связанное с британской разведкой Ми-6. Считается, что его используют для слива разного рода компроматов, сфабрикованной информации, для организации вбросов, которые являются основным элементом операции информационной войны. Изначально оно было основано в 2012 г. в форме блога британцем Элиотом Хиггинсом и получило известность благодаря публикациям о войне в Сирии, данным о поставках оружия армии президента Башара Асада и якобы применении ею химического оружия в борьбе с террористическими группировками. Автор занимал тенденциозную антиправительственную позицию, называя террористов повстанцами, а власть обвинял в самых разных преступлениях, хотя основано все было на весьма сомнительных видео, массово «гуляющих» по просторам интернета. Вообще, по заявлению создателя проекта, анализ строится на просмотре, сопоставлении десятков и сотен видео по заданной теме и установлении их геолокации.

В 2014 г. Bellingcat стало полноценным изданием, выпустив в свет расследование о катастрофе малазийского «Боинга» над Донбассом. В качестве доказательств использовались публикации в интернете, неподтверждённые аудиозаписи и звонки. Но они стали первыми, выдвинувшими «каноническую» версию, признанную на Западе о вине в данном инциденте России. Так, по их утверждению, сбивший самолет ракетный комплекс «Бук» имеет российское происхождение. С этих пор Bellingcat укрепилось в качестве одного из главных рупоров антироссийской пропаганды. В 2018 г. «СМИ» презентовало фильм об отравлении в Солсбери бывшего агента западных спецслужб Сергея Скрипаля, а в конце 2020 его внимание переключилось на отравление в Омске российского оппозиционного политика Алексея Навального. В обоих данных случаях ответственность за происшествие, разумеется, возлагалась на власти РФ, хотя многие «сенсационные факты», поданные в материалах, откровенно «притянуты за уши».

Провальная провокация СБУ

Ермака допросили по делу «вагнеровцев» © пресс-служба президента Украины

Впоследствии российские журналисты выяснили, что данная история — провокация украинских спецслужб. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, восстанавливавший картину событий, пришел к однозначному выводу, что военных использовали «втемную», сделав предложение подзаработать на охране объектов в третьих странах. К делу подошли серьезно, создав фиктивные личности сотрудников компании «Роснефть», а целью был удар по России. В итоге публикации в российских СМИ свелись к двум версиям. Согласной первой, СБУ заманила «вагнеровцев» в Минск, чтобы тем самым поссорить Белоруссию и Россию. Согласной второй, СБУ намеревалась посадить летящий из Минска в Стамбул самолет с «вагнеровцами» в Киеве и тем самым пополнить обменный фонд. Впрочем, они не противоречили друг другу.

Официальный Киев все отрицал, сообщив, что РФ намеренно дискредитирует руководителей украинского государства перед местными выборами. Однако 18 августа 2019 г. главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов у себя в Facebook подтвердил — попытка провернуть спецоперацию СБУ и СВР Украины действительно имела место. Делалось это для пополнения «обменного фонда». Выманив военных под предлогом охраны нефтяных вышек в Венесуэле, их посадили в самолет, который должен был бы приземлиться в Киеве. В таком случае российских граждан ждала бы тюрьма. Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания

Когда операция находилась на финальной стадии, по версии Бутусова, глава Офиса президента Андрей Ермак начал возражать против ее реализации, чтобы не сорвать намеченное на 27 июля перемирие в Донбассе. Его поддержал президент Зеленский, приказавший перенести реализацию коварного плана на 30 июля. В итоге за день до вылета россияне попали в застенки КГБ Белоруссии. По словам Бутусова, информацию «слил» кто-то из высшего руководства страны, и главное подозрение падает именно на Ермака. Он подчеркнул, что глава военной разведки Василий Бурба требовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, за что поплатился своей должностью. В СМИ некоторое время муссировалась данная «зрада», а представители «партии войны» в лице «Европейской солидарности» пытались извлечь из этого политические дивиденды, яростно возмущаясь Зе-командой.

Bellingcat на стороне украинской «партии войны»

В итоге спустя некоторое время тема утихла. И вдруг 22 декабря прошлого года участник Bellingcat Христо Грозев, известный по скандальному фильму об отравлении Навального, рассказал, что работает над фильмом о несостоявшемся захвате российских военных. Ориентировочной датой презентации расследования им была названа середина марта 2021 г. Интересно, что сам Гроздев придерживается позиции, близкой к сторонникам бывшего президента Порошенко.

«Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев… Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел… Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение — это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх — я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо», — заявил он журналистке Алесе Бацман.

То есть Гроздев уже анонсировал главный тезис расследования: руководство Украины — трусы или предатели. Такая постановка вопроса очень выгодна той части элит, которые считают Зеленского недостаточно «патриотичным» и недостаточно «антироссийским».

Не случайно по данной тематике вновь активизировался Порошенко, утверждая, что спецоперация была санкционирована еще при нем, а ответственность за срыв лежит на конкретных лицах из команды Зеленского. Экс-глава государства накануне Нового года потребовал создания временной следственной комиссии Рады, претендуя на то, чтобы стать хедлайнером информационной кампании против Ермака и Ко. Ему выгодна политическая нестабильность и максимальная «раскачка» ситуации, чтобы добиться как минимум досрочных парламентских выборов.

Почему британцы «топят» Зеленского

Порошенко потребовал немедленно разобраться с делом «вагнеровцев» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Гончарука, состоявшего из агентов иностранного влияния — «соросят». И к тому же у Байдена наверняка не забыли его сотрудничество с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани по «кейсу Бурисмы», компрометирующим семью нынешнего первого лица США.

Во-вторых, принять антикоррупционную и судебную реформу в том виде, который хотят представители «Большой семерки». То есть с уголовной ответственностью за неточности, недостоверные сведения в электронном декларировании и решающим голосом международных экспертов при отборе кандидатур в комиссию, назначающую судей.

В-третьих, провести частичную «зачистку» олигархов для углубления контроля над украинской экономикой со стороны транснациональных корпораций и вообще поставить президента в абсолютную зависимость.

Для Зе-команды положение сейчас хуже не придумаешь. Спецоперацию с «вагнеровцами» проводили при участии ЦРУ и Ми-6, а там таких громких провалов не прощают, им нужно показательно кого-то наказать. Своими действиями в вопросах тарифов, вакцинации, углублению градуса русофобии в стране, обострению на Донбассе, войне со СМИ и оппозицией она растеряла поддержку избирателей. Союзников среди элит тоже уже почти не осталось. Поэтому потенциальный негативный эффект от расследования Bellingcat может быть колоссальным, тем более что Зеленский пытается заигрывать с национал-патриотическим полем. И этот фильм может нанести непоправимый ущерб репутации Зеленского и фактически возглавляемой им партии "Слуга народа". А там уже и до нового майдана недалеко.