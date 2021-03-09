И снова в поход
Многочисленные эксперты предупреждают: нас ждет очень горячая весна-2021. И горячо будет не на каких-то дальних дипломатических фронтах, а в буквальном смысле и аккурат под боком. Шансы на возобновление боевых действий на востоке Украины высоки как никогда за последние 6 лет, с момента подписания Вторых минских соглашений.
Да, по факту боевые действия там не прекращались — Украина регулярно обстреливает города ДНР и ЛНР, вооруженные силы республик отвечают по принципу «око за око». Однако сейчас речь идет о готовящемся полномасштабном наступлении с применением всех сил и средств, которыми разжилась украинская армия за последние годы (в том числе и прекрасно показавшими себя во Второй карабахской войне турецкими беспилотниками, которые наш друг Реджеп продал Киеву для убийства русских людей).
Украинское государство уже зачистило информационные и политические тылы (закрыв ряд оппозиционных телеканалов и арестовав собственность главного оппонента из числа олигархов — Виктора Медведчука) и сейчас концентрирует войска у границы. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призывает готовиться к разрыву отношений с РФ и обращаться к третьей стране, которая будет выполнять в пользу Украины консульские функции на территории России (да, на протяжении вот уже 7 лет «российской агрессии» Киев так и не разорвал дипотношения с Москвой).
Конечно, сами украинские пропагандисты будут подавать операцию не как наступление, а как контрнаступление — ответ на атаку со стороны России и ее «террористических формирований», решивших нарушить Минские соглашения. СМИ Незалежной взахлеб пишут о колоннах российских войск, входящих на «территорию ОРДЛО» и готовящихся к атаке на позиции доблестных украинских воинов. Хотелось бы, конечно, чтобы украинские пропагандисты постарались объяснить мотивы сторон. Например, зачем России начинать войну в Донбассе и рвать тем самым столь выгодные ей Минские соглашения (подразумевающие федерализацию Украины)? Ну или зачем ДНР и ЛНР начинать войну? Чтобы войти в состав России? Так они и без того сейчас входят — республики интегрируются в РФ во всех смыслах, кроме территориального.
Сносим фигуры
А вот у Украины все основания для такого шага присутствуют. Для сноса шахматных фигур с доски, на которой вырисовывается абсолютно проигрышная для Киева партия.
И действительно, что еще украинскому руководству делать? Соблюдать Минские соглашения они не могут и не хотят — прописанная там федерализация поставит крест на нынешнем проекте «Украина — не Россия» и сделает ее нейтральным государством, где власти постоянно должны будут находить внешне- и внутриполитические компромиссы между прозападной и пророссийской частью. Без выполнения Минских соглашений о мирной интеграции ЛНР и ДНР в состав Украины не может быть и речи — население республик не собирается входить в состав государства, где их считают людьми второго сорта, которых только и можно что люстрировать и отправлять в «лагеря для перевоспитания».
С другой стороны, формально отказаться от этих республик украинские власти тоже не могут — вскормленные и взлелеянные нацисты украинского разлива такой шаг просто не поймут, выйдут на улицы и покажут Банковой, кто на Украине власть. А на поднятый ими волне к трону украинского президента поднимется один из тех, кто нацистов сейчас окормляет — например, бывший президент Петр Порошенко или действующий министр внутренних дел Арсен Аваков. Время играет отнюдь не в пользу Украины — как говорилось выше, с каждым месяцем граждане ДНР и ЛНР становятся все более российскими (в том числе и в прямом смысле, благодаря получению ими российских паспортов).
Ответим по полной
Конечно, грамотные эксперты скажут, что и после сноса фигур с доски через возобновление полномасштабных боевых действий ситуация для Киева выглядит, мягко говоря, безрадостной.
Шансы Украины повторить опыт Азербайджана и успешно захватить некогда отколовшиеся от нее территории приближаются к нулю. В отличие от Нагорного Карабаха, ЛНР и ДНР граничат с Россией, являются частью «российского мира», да и живут там теперь российские граждане, во всяком случае, несколько сотен тысяч. Поэтому Москва в стороне не останется — причем действовать будет вполне легально, для защиты своих граждан, которых станут убивать украинские войска.
«Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнёры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения», — говорит глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметивший, что в данном случае выступает как эксперт-международник. А военный потенциал российской и украинской армий, мягко говоря, абсолютно несопоставим.
Более того, Москва не ограничится лишь вводом войск на территорию ЛНР и ДНР. Как минимум речь пойдёт о подавлении военно-промышленного потенциала Украины. «И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах… то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, киевскому режиму будет очень больно», — продолжает Евгений Примаков.
Оптимумом будет приращение территорий ДНР и ЛНР за счет пока что остающихся под контролем Киева частей Донецкой и Луганской областей, Славянска, Краматорска и, конечно, Мариуполя (да, ошибки 2014 года, когда этот важнейший город в рамках договоренностей с украинскими олигархами остался под контролем Киева, нужно исправлять). Как максимум же от власти Киева могут быть освобождены другие регионы Украины, входящие в проект «Новороссия» (да, ошибки 2014 года, когда Москва еще надеялась на создание федеративной Украины и, побоявшись санкций, не поддержала должным образом одесское восстание, нужно тоже исправлять).
Чужая победа
Тогда в чем смысл войны для украинской власти?
Он в трех позициях. Во-первых, украинские власти четко разделяют свою политическую шерсть и государственную. Перед ними стоит задача консолидировать население вокруг «внешней угрозы», покормить опасных доморощенных нацистов (а еще лучше — уничтожить их в грядущей войне), а также привлечь к своим «страданиям от российской агрессии» внимание Европы. Заставить европейские страны, ищущие с Москвой общий язык, вновь прыгнуть назад в общезападный русофобский окоп. Да, консолидация маловероятна в случае, если над той же Одессой будет поднят триколор, однако — и это во-вторых — украинские власти искренне считают, что Москва не рискнет и не пойдет так далеко. В-третьих, украинские власти отнюдь не самостоятельны в своих решениях — как минимум одобрение, а как максимум прямое указание на возобновление боевых действий они получили из Вашингтона, от администрации Байдена.
И вот тут как раз самое неприятное для Украины и даже ее руководства — интересы Киева в Вашингтонском обкоме учитывать не собираются. Более того, там даже рады будут, если Россия в своем ответе на украинскую провокацию пойдет по плану-максимум.
Напомним, что планы Байдена по сдерживанию России включают в том числе разжигание конфликтов вдоль российских границ и втягивание Москвы в эти конфликты. В том числе и военным путем. Молдавия, Грузия, Украина — вот три основных кандидата для разжигания (можно было назвать еще и Армению, но там позиции США все-таки не столь сильны — их ставленник Никол Пашинян лишен поддержки большинства граждан и борется за сохранение власти).
В Молдавии для возобновления войны в Приднестровье (ахиллесовой пяты России, поскольку, не контролируя Одессу, РФ не имеет территориального доступа в эту непризнанную республику) нужно привести к власти в парламенте прозападные силы, грузины до сих пор помнят уроки 2008 года — а вот Украина к разжиганию уже готова. И если война начнется, то Вашингтон соберет с нее колоссальные и весьма разнообразные дивиденды. Можно будет ввести общезападные экономические санкции, похоронить «Северный поток – 2», ввести войска в ошметок Украины (который останется по итогам войны), протащить принятие этого ошметка в НАТО и т.п.
Весьма выгодный гамбит для американцев — разменять часть Украины на реализацию своих планов по сдерживанию России. Отчасти этот гамбит выгоден и украинскому руководству (даже если оно по итогам гамбита будет снесено националистами, вряд ли американцы забудут о своих верных слугах). Но вот выгоден ли он украинскому населению? И если не выгоден — то, может, этому населению стоит наконец подать голос?