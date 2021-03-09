Украина готовится начать новое наступление против ДНР и ЛНР. Для Киева это наступление закончится новыми котлами и территориальными потерями, однако украинскому руководству все равно. Ведь война затевается не для победы на поле боя. Или, если быть точнее, не для победы Украины

И снова в поход

Многочисленные эксперты предупреждают: нас ждет очень горячая весна-2021. И горячо будет не на каких-то дальних дипломатических фронтах, а в буквальном смысле и аккурат под боком. Шансы на возобновление боевых действий на востоке Украины высоки как никогда за последние 6 лет, с момента подписания Вторых минских соглашений.

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Украинское государство уже зачистило информационные и политические тылы (закрыв ряд оппозиционных телеканалов и арестовав собственность главного оппонента из числа олигархов — Виктора Медведчука) и сейчас концентрирует войска у границы. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призывает готовиться к разрыву отношений с РФ и обращаться к третьей стране, которая будет выполнять в пользу Украины консульские функции на территории России (да, на протяжении вот уже 7 лет «российской агрессии» Киев так и не разорвал дипотношения с Москвой).

Конечно, сами украинские пропагандисты будут подавать операцию не как наступление, а как контрнаступление — ответ на атаку со стороны России и ее «террористических формирований», решивших нарушить Минские соглашения. СМИ Незалежной взахлеб пишут о колоннах российских войск, входящих на «территорию ОРДЛО» и готовящихся к атаке на позиции доблестных украинских воинов. Хотелось бы, конечно, чтобы украинские пропагандисты постарались объяснить мотивы сторон. Например, зачем России начинать войну в Донбассе и рвать тем самым столь выгодные ей Минские соглашения (подразумевающие федерализацию Украины)? Ну или зачем ДНР и ЛНР начинать войну? Чтобы войти в состав России? Так они и без того сейчас входят — республики интегрируются в РФ во всех смыслах, кроме территориального.

Сносим фигуры

А вот у Украины все основания для такого шага присутствуют. Для сноса шахматных фигур с доски, на которой вырисовывается абсолютно проигрышная для Киева партия.

Александр Ходаковский: Второстепенные факторы отделяют Донбасс от полномасштабной войны © предоставлено Александром Ходаковским

С другой стороны, формально отказаться от этих республик украинские власти тоже не могут — вскормленные и взлелеянные нацисты украинского разлива такой шаг просто не поймут, выйдут на улицы и покажут Банковой, кто на Украине власть. А на поднятый ими волне к трону украинского президента поднимется один из тех, кто нацистов сейчас окормляет — например, бывший президент Петр Порошенко или действующий министр внутренних дел Арсен Аваков. Время играет отнюдь не в пользу Украины — как говорилось выше, с каждым месяцем граждане ДНР и ЛНР становятся все более российскими (в том числе и в прямом смысле, благодаря получению ими российских паспортов).

Ответим по полной

Конечно, грамотные эксперты скажут, что и после сноса фигур с доски через возобновление полномасштабных боевых действий ситуация для Киева выглядит, мягко говоря, безрадостной.

Шансы Украины повторить опыт Азербайджана и успешно захватить некогда отколовшиеся от нее территории приближаются к нулю. В отличие от Нагорного Карабаха, ЛНР и ДНР граничат с Россией, являются частью «российского мира», да и живут там теперь российские граждане, во всяком случае, несколько сотен тысяч. Поэтому Москва в стороне не останется — причем действовать будет вполне легально, для защиты своих граждан, которых станут убивать украинские войска.

«Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнёры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения», — говорит глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметивший, что в данном случае выступает как эксперт-международник. А военный потенциал российской и украинской армий, мягко говоря, абсолютно несопоставим.

Более того, Москва не ограничится лишь вводом войск на территорию ЛНР и ДНР. Как минимум речь пойдёт о подавлении военно-промышленного потенциала Украины. «И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах… то потерять, ну, например, Банковскую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, киевскому режиму будет очень больно», — продолжает Евгений Примаков.

Оптимумом будет приращение территорий ДНР и ЛНР за счет пока что остающихся под контролем Киева частей Донецкой и Луганской областей, Славянска, Краматорска и, конечно, Мариуполя (да, ошибки 2014 года, когда этот важнейший город в рамках договоренностей с украинскими олигархами остался под контролем Киева, нужно исправлять). Как максимум же от власти Киева могут быть освобождены другие регионы Украины, входящие в проект «Новороссия» (да, ошибки 2014 года, когда Москва еще надеялась на создание федеративной Украины и, побоявшись санкций, не поддержала должным образом одесское восстание, нужно тоже исправлять).

Чужая победа

Войска ДНР готовы освободить всю Донецкую область — Пушилин © Украина.ру, Павел Нырков

Он в трех позициях. Во-первых, украинские власти четко разделяют свою политическую шерсть и государственную. Перед ними стоит задача консолидировать население вокруг «внешней угрозы», покормить опасных доморощенных нацистов (а еще лучше — уничтожить их в грядущей войне), а также привлечь к своим «страданиям от российской агрессии» внимание Европы. Заставить европейские страны, ищущие с Москвой общий язык, вновь прыгнуть назад в общезападный русофобский окоп. Да, консолидация маловероятна в случае, если над той же Одессой будет поднят триколор, однако — и это во-вторых — украинские власти искренне считают, что Москва не рискнет и не пойдет так далеко. В-третьих, украинские власти отнюдь не самостоятельны в своих решениях — как минимум одобрение, а как максимум прямое указание на возобновление боевых действий они получили из Вашингтона, от администрации Байдена.

И вот тут как раз самое неприятное для Украины и даже ее руководства — интересы Киева в Вашингтонском обкоме учитывать не собираются. Более того, там даже рады будут, если Россия в своем ответе на украинскую провокацию пойдет по плану-максимум.

Напомним, что планы Байдена по сдерживанию России включают в том числе разжигание конфликтов вдоль российских границ и втягивание Москвы в эти конфликты. В том числе и военным путем. Молдавия, Грузия, Украина — вот три основных кандидата для разжигания (можно было назвать еще и Армению, но там позиции США все-таки не столь сильны — их ставленник Никол Пашинян лишен поддержки большинства граждан и борется за сохранение власти).

В Молдавии для возобновления войны в Приднестровье (ахиллесовой пяты России, поскольку, не контролируя Одессу, РФ не имеет территориального доступа в эту непризнанную республику) нужно привести к власти в парламенте прозападные силы, грузины до сих пор помнят уроки 2008 года — а вот Украина к разжиганию уже готова. И если война начнется, то Вашингтон соберет с нее колоссальные и весьма разнообразные дивиденды. Можно будет ввести общезападные экономические санкции, похоронить «Северный поток – 2», ввести войска в ошметок Украины (который останется по итогам войны), протащить принятие этого ошметка в НАТО и т.п.

Весьма выгодный гамбит для американцев — разменять часть Украины на реализацию своих планов по сдерживанию России. Отчасти этот гамбит выгоден и украинскому руководству (даже если оно по итогам гамбита будет снесено националистами, вряд ли американцы забудут о своих верных слугах). Но вот выгоден ли он украинскому населению? И если не выгоден — то, может, этому населению стоит наконец подать голос?