В первых числах марта украинское аналитическое издание Opendatabot опубликовало статистику о росте задолженности населения за ЖКХ, а также о количестве дел, возбужденных по факту неплатежей. За прошлый год на Украине открыли 342 232 дела против граждан за долги по коммуналке. По сравнению с 2019 годом количество таких дел выросло на 50%

Больше всего украинцы задолжали предприятиям, которые поставляют тепло.

В пятерке предприятий, которым задолжали украинцы, находятся: Харьковводоканал — 12 378 долгов; Жилкомсервис — 11 976; Полтаватеплоэнерго — 9595; Криворожтеплосеть — 8591; Кривбассводоканал — 7316 долгов.

Против должников может быть использован целый ряд мер. «Человеку, попавшему в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке», — комментирует новость адвокат Наталья Гнатуш.

В целом, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2020 года составила 73,6 млрд гривен (220 млрд. р.), что на 7,5 млрд гривен больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд гривен или 197 млрд р.). Самый низкий уровень оплаты услуг ЖКХ выявили в Луганской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Названа сумма задолженности украинцев за услуги ЖКХ © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

В начале 2021 года тенденция к увеличению продолжается. На данный момент задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет уже почти 80 млрд грн ($2,86 млрд), а к маю она вырастет до 100 млрд ($3,57 млрд), заявил сопредседатель депутатской группы «За будущее» Виктор Бондарь в ходе своего выступления в Верховной Раде 2 марта. Такая ситуация, как отмечает депутат, сложилась из-за регулярного повышения тарифов на газ, отопление и электроэнергию.

За последние семь лет, прошедших после Евромайдана, тарифы на газ на Украине выросли в 10 раз, в то время как в Донецке они остались практически на прежнем уровне.

Кризис неплатежей традиционно решают за счет дальнейшего повышения цен, то есть перекладыванием груза на добросовестных плательщиков. Западные кредиторы требуют сбалансированного бюджета, а получать средства власти Украины хорошо научились пока только с рядовых граждан.

Увеличение тарифов, как ни странно, является и способом стимулирования граждан к участию в войне против республик Донбасса. Как ранее заявляла министр социальной политики Марина Лазебная, размер льготы для участников боевых действий на жилищно-коммунальные услуги достигает 100%.

Поскольку большинство украинцев заплатить за отопление не могут (так, чтобы еще и на еду осталось), люди массово едут на заработки заграницу, рискуя заразиться Covid-19.

На днях на украинско-польской границе возникло столпотворение — тысячи украинцев штурмовали переход Шегини, пытаясь выехать на заработки. В толпе, где ни о какой социальной дистанции не может быть и речи, они проводили по 12 часов.

«Никто не бросает свои семьи и не рискует своим здоровьем просто так. Если бы правительство думало о своих гражданах, то такого бы не было. За газ платить нечем, люди едут от безысходности», — комментирует новость украинка Анна Ровенчук. Лишат жилья и пути за границу. На Украине решили жёстко бороться с должниками за услуги ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

В январе-феврале по Украине прокатилась волна «тарифных» протестов. Люди выходили на митинги, перекрывали дороги, и даже пытались захватывать органы власти, чтобы не допустить очередного роста цен на газ. После протестов украинская власть ввела госрегулирование цен на газ и утвердила предельную сумму за куб — 6,99 гривен. Однако это цена будет действовать только лишь в течение двух месяцев — с 1 февраля до 31 марта.

Кроме того, уровень задолженности может вырасти по другой причине. В августе 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3613, предполагающий увеличение штрафов за неуплату коммуналки до 20-50% от суммы непогашенной задолженности.

Затем в Минюсте объяснили, что, если сумма задолженности достигает 100 000 гривен, то исполнительная служба вправе наложить арест на единственное жилье должника, а если меньше — ограничиться конфискацией иной собственности для последующей продажи с аукциона. О том, что в деле изъятия имущества за долги власти ничем не гнушаются, свидетельствует один из лотов недавних торгов в Кривом Роге по распродаже имущества. Министерством юстиции были выставлены на торги конфискованные женские трусы по стартовой цене 19 гривен 41 копейка (57 р.).

Апофеоз достоинства. В Кривом Роге продают за долги женские трусы © rusvesna.su

Политический эксперт Александр Лазарев отмечает, что политика повышения тарифов будет продолжаться, а население лишь иногда будут успокаивать имитацией заморозки или снижения тарифов. «Куда эти деньги? В карманы чиновников, фирмы олигархов зарабатывают. Из наших с вами карманов они вымывают около полумиллиарда долларов. Власть не предлагает снизить тарифы, а то, что она предлагает, — временная мера, чтобы люди разошлись по домам, а привязка к европейским хабам остается», — говорит политэксперт.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует вскоре новый виток роста цен на коммуналку. По его словам, Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии, в 2021 году цены на газ для населения вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно. И это при том, что в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.

Попенко также подчеркнул, что на рост стоимости газа отреагируют тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Так, уже в этом году за них придётся платить на 16-18% больше, нежели в прошлом. Уже в следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах — от 3 до 5%. По его прогнозам, цены на электроэнергию вырастут от 38% до 52%, а вот в 2022 году электричество подорожает ещё на 15-20%.

Олег Попенко, комментируя рост цен, дал также весьма своеобразное определение украинского среднего класса — «это те, у кого нет долгов за коммуналку».

Естественно, с каждым витком цен и тарифов, это «средний класс», который может заплатить за газ и даже поесть, будет еще больше сокращаться.

Как говорила недавно вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, в 2020 году уровень бедности на Украине вырос до 50%. За чертой бедности оказалось около 19 миллионов украинцев. Кондратюк напомнила, что в соответствии с программой ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

«Бороться с бедностью», похоже, будут радикальными методами, освобождая украинцев от груза собственности и излишнего имущества. Тогда еще больше граждан уедут из Украины, что само собой сократит количество бедных. Ситуация, когда в стране останутся лишь льготники из числа ветеранов АТО, бродячие банды националистов и депутаты, похоже, вполне устраивает власти Украины.