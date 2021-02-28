Отключение всего через час после начала вещания телеканала «Первый Независимый» - это не политика, а чистый криминал. Об этом сказал журналист Руслан Коцаба.

Телеканал «Первый Независимый», который был создан журналистами ранее закрытых властью каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK и начал вещание 26 февраля, уже через час отключили от спутника и начали отключать в кабельных сетях. Канал продолжает вещание в YouTube.

«По требованию СБУ»

В соцсетях канала сообщили, что телекоммуникационные и кабельные провайдеры и спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины (СБУ) не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения.

«Перший Незалежний» («Первый Независимый» — Ред.) был создан для того, чтобы журналисты незаконно закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK имели возможность работать. Наша цель — быть в эфире и создавать качественный медиапродукт. Но мы остаемся на YouTube и на сайте pnk.tv», — заявили сотрудники канала.

Сдаваться журналисты не собираются и обещают, что уже в ближайшее время канал возобновит вещание и на спутнике, и в кабельных сетях. Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

«Кроме того, мы намерены бороться с произволом власти в юридической плоскости — мы обратимся с исками о признании незаконными действий представителей органов государственной власти и правоохранительных органов», — говорится в обращении журналистов «Первого Независимого», опубликованном на сайте «112 Украина».

Журналисты предостерегли тех коллег, кто «бездумно хихикал и глупо радовался» отключению канала «Перший Независимый».

«Вчера был сделан очередной шаг в сторону разрушения правового государства. Нам жаль, что вы не понимаете, что репрессии «без суда и следствия», которые сегодня направлены на нас, завтра таким же образом могут быть использованы против вас», — говорится в обращении.

«Божья кара»?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 26 февраля заявил, что Совбез к отключению канала «Первый Независимый» непричастен.

Он пояснил, что сотрудники СНБО отслеживают работу СМИ. Если канал не нарушает законы Украины, у него не возникнет проблем, а в случае если канал работает на «государство-агрессора», он «будет подлежать немедленному закрытию, с помощью законных процессов и процедур».

«Что сталось именно с этим каналом — может, какая-то техническая ошибка. Мы не знаем, надо разбираться… А может, это божья кара?» — сказал секретарь СНБО.

В СБУ ситуацию пока никак не комментируют.

«Чистый криминал»

Журналист Руслан Коцаба в эфире «Первого Независимого» оценил происходящее так: «это даже не политика, это открытый криминал». И предположил, что оппозиционным журналистам надо готовиться к худшему.

«Я один из ста акционеров («Первого Национального» — Ред.)… Я единственный среди тех ста, который уже заплатил дорогую цену за свободу слова, я 524 дня отсидел в СИЗО. И сейчас я вижу, извиняюсь, постучим по дереву, но нам нужно готовиться к тому, что, возможно, так же, как нашего коллегу Дудкина и всех других… Просто придут и скажут: «вот, он включался там в российские ток-шоу…», — сказал Коцаба.

Подчеркнув, что он высказывает своё личное мнение, журналист заявил, что «в стране уже не просто аторитаризм, в стране наступает чёрная полоса диктатуры».

Он отметил, что «когда маховик репрессий запущен, его уже не остановить», это история доказывает, и теперь «Зеленский уже не принадлежит сам себе». Закрытые на Украине оппозиционные телеканалы были достаточно русофобскими — Хисамов © РИА Новости, Нина Зотина

ОПЗЖ о «преступном режиме Зеленского»

Наказать всех, кто причастен к незаконному отключению нового телеканала, потребовала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Только что вышедший в эфир телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения», — говорится в заявлении ОПЗЖ, обнародованном на сайте политсилы.

В ОПЗЖ подчёркивают, что «это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)».

Партия заявляет, что «все лица, причастные к этому преступлению ‒ как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, ‒ должны быть привлечены к уголовной ответственности».

«Циничные действия власти, даже не пытающейся придать диктатуре Зеленского видимость законности, продемонстрировали мировому сообществу полицейскую, репрессивную и антиконституционную суть его правления, не имеющего ничего общего с нормами права и свободы слова», — указывается в заявлении.

В ОПЗЖ выразили уверенность в том, что страны-партнёры Украины «рано или поздно осознают, что не должны выполнять для президента Зеленского и его окружения не только роль банкомата, но и роль послушного слуги, кивающего в ответ на самые отвратительные и незаконные действия киевского режима, и покрывать преступления, которым неизбежно будет дана справедливая оценка.

«Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти», — констатируют авторы заявления.

Ранее давление на оппозицию в Украине ознаменовалось внесудебным закрытием трёх информационных телеканалов, которые связывают с именем народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Зеленский закрыл телеканалы по примеру Запада — Неменский © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В начале февраля Совбез принял решение о введении санкций против восьми физических лиц, среди которых оказались и сам Виктор Медведчук, и его жена Оксана Марченко.

По данным СМИ, бывшие сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали новый канал на базе регионального львовского канала «Первый Независимый». 24 февраля у канала сменился собственник — им стало ООО «МЕДИА НОВОСТИ», созданное 18 февраля ста сотрудниками ранее закрытых каналов.