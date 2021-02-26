В четверг, 25 февраля, на Украине произошло два резонансных события, которые так или иначе связаны с одними из ключевых фигур украинского бизнеса и политики - Виктором Медведчуком и Ринатом Ахметовым

Таинственный автобус

Вечером в эфир российского ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» вышел депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, который сообщил, что в столичном офисе партии идут обыски.

«Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы — За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь"», — рассказал он.

Позднее украинские СМИ уточнили, что речь идет не об обысках непосредственно в офисе ОПЗЖ, а о задержании во дворе здания некоего микроавтобуса и тех, кто в нем находился.

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео приезда на место событий Ильи Кивы. Присутствовавшие там сотрудники полиции объяснили депутату, что транспортное средство может быть причастно к инциденту со стрельбой в Голосеевском районе украинской столицы. На ролике видно, что возле микроавтобуса в окружении силовиков стоят несколько человек в наручниках. В Киеве открыли стрельбу по митингующим — СМИ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Ранее Telegram-канал Vesti сообщил, что в четверг, 25 февраля в Голосеевском районе Киева на улице Ямская проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись.

Позже, выступая в эфире канала «112 Украина», который после закрытия вещает в YouTube, Кива объявил, что задержанный автобус принадлежит частному охранному предприятию «Шторм», в нем на момент задержания находились 9 сотрудников фирмы.

Депутат отметил, что с этой компанией у ОПЗЖ заключен договор на оказание охранных услуг. Он подчеркнул, что сотрудники «Шторма» не имеют отношения к событиям в Голосеевском районе. Оппозиционер связал данные действия полиции с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Вскоре свою версию событий официально представила Нацполиция на своем сайте. Согласно этому сообщению, автобус «Шторма» был участником упомянутого инцидента со стрельбой, он был включен в полицейские ориентировки и блокирован у офиса ОПЗЖ, в нем при обыске было найдено многочисленное оружие. Правоохранители также отметили, что по данному эпизоду проходит еще один автотранспорт. Таким образом, было подтверждено задержание одного авто в Киеве и еще одного в области.

«Шторм» Медведчука: кто и от кого защищает политика на Украине © 05447.com.ua

Стоит отметить, что, судя по распространенным в сети видео со стрельбой в Голосеевском районе, автобус охранной фирмы по модели и цвету идентичен тому, из которого был открыт огонь по митингующим.

Примечательно, что события вокруг охранной фирмы, связанной с «Оппозиционной платформой — За жизнь», произошли на фоне проводимой властью кампании против сопредседателя этой партии Виктора Медведчука. Ранее против него и его жены Оксаны Марченко были введены санкции решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), активы супружеской пары арестованы. До этого также по рекомендации СНБО президентом Владимиром Зеленским были закрыты телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые принадлежали близкому соратнику Медведчука, депутату Рады Тарасу Козаку.

Громкое эхо похищения

В то время, пока полиция проводила следственные действия у офиса ОПЗЖ, силовики нагрянули в компании, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым. Первым об этом сообщил экс-депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. При этом не уточнялось, шла речь об обысках или выемке документов.

На настоящий момент известно, что данные действия связаны с громким делом о похищении в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», а ныне депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Олега Семинского. Похитители удерживали его в течение трех лет, после чего он был освобожден.

В четверг, 25 февраля, Офис генпрокурора огласил подозрение в похищении Семинского и вымогательстве у него пятерым лицам, среди которых, по данным СМИ, бывший министр транспорта и связи Украины в 2006-2007 гг. Николай Рудьковский. Именно его называл главным заказчиком своего похищения Семинский. СБУ и МВД в борьбе за наследство Зеленского © из открытых источников

«По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов США. Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно выводам следствия, соучастниками преступления стали несколько человек, в том числе представители криминалитета. Мотивом стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.

«Меня развернули, показали листочек и сказали: ты должен Рудьковскому 200 млн долларов, теперь эти деньги должен нам, если ты их не перечисляешь, то отправляешься на тот свет. Я сказал, что никому ничего не должен. После этого они надели на меня маску, кроме закованных рук еще заковали ноги и начали сильно наносить удары по всему корпусу», — вспоминал тогда о своем похищении Семинский.

Конфликт вокруг «Нефтегаздобычи» начался тогда же, девять лет назад. Семинский утверждает, что на него в своих интересах пытался оказывать давление, кроме Рудьковского, другой совладелец компании — депутат Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Сам же Семинский претендовал на часть прибыли компании, а также долю в акциях.

Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Семинский у себя в Facebook написал, что в результате его похищения, которое заказал Рудьковский, Ахметов через свою компанию ДТЭК скупил основной актив «Нефтегаздобычи» по заниженной в пять раз цене.

Какие-либо детали о следственных действиях в компаниях Ахметова на настоящий момент не разглашаются, также под вопросом остаются последствия нынешнего визита силовиков для одного из самых богатых и влиятельных украинцев.