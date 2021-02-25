Вечером 23 февраля у Офиса президента Украины в поддержку осужденного Сергея Стерненко собралось несколько тысяч человек, в столкновениях с которыми пострадали десятки полицейских. Массовые акции тогда же прошли по всей Украине

Откуда такая массовая мобилизация? Ведь летом прошлого года к Шевченковскому районному суду Киева, где рассматривалось еще одно дело Стерненко, приходило на порядок меньше людей. Конечно, с тех пор бывший глава одесского «Правого сектора»* заметно прибавил подписчиков в Facebook и YouTube, но так уж буквально в количество людей на акциях это не конвертируется.

На сцену вновь выходит «Движение отпора капитуляции»

Дело в том, что уличные выступления в поддержку Стерненко поддержало «Движение отпора капитуляции», которое на своей странице в Facebook сначала распространяло призывы к участию в протестах вечером 23 февраля, потом проводило стрим с митинга в Киеве, затем освещало ситуацию с освобождением задержанных на протестах и т.д.

Стоит указать, что на страницу движения в Facebook подписано около 80 тыс. человек, и это не «мертвые души». Например, на анонсированную на их странице акцию в Киеве отметилось 4,2 тыс. человек. Другой показатель: запись с информацией о готовящихся протестах набрала около 2 тыс. лайков и более 500 репостов, а запись с фотографиями с акций 23 февраля — около 4,6 тыс. лайков и более 800 репостов.

Причем «Движение отпора капитуляции» не просто поддержало протесты, а бросило клич с призывом к организации таких акций, ссылки на которые размещались затем на странице движения. В некоторых случаях оно непосредственно взяло на себя организующую роль — например, в Кропивницком (до 2016 года этот областной центр назывался Кировоград) мероприятие в Facebook, приглашавшее выйти вечером 23 февраля в центр города на площадь Героев Майдана для поддержки Стерненко, было создано со страницы местного отделения «Движения отпора капитуляции». Аналогично — в Запорожье, где вторым соорганизатором мероприятия выступило региональное отделение общественной организации «Солидарная молодежь».

Мобилизационные же возможности «Движения отпора капитуляции» мы видели во второй половине 2019 года, когда оно неоднократно собирало в центре Киева по несколько тысяч человек. Самой массовой ее акцией стало «народное вече» 6 октября 2019 года, проведенное на майдане Незалежности и собравшее до 5—10 тыс. противников «формулы Штайнмайера», называемой участниками митинга «капитуляцией в Донбассе». Конечно, это — при возможности многодневной подготовки и при поддержке «Европейской солидарности» (на «вече» лично выступил экс-президент Петр Порошенко), на ситуативно назначавшиеся на вечер того же дня выходило по 2—3 тысячи человек.

На сцене появляются и порошенковцы

В ряде крупных городов соорганизаторами акций в поддержку Стерненко выступили местные отделения праволиберальной партии «Демократическая секира». Так было в Чернигове, где вторым соорганизатором стало местное отделение Фонда региональных инициатив (ФРИ), в Харькове, где соорганизаторами наряду с «Демсекирой» выступили местные отделения партии «Голос», ФРИ, «Украинских студентов за свободу» и еще ряда общественных организаций, и в Одессе, где соорганизаторами были местные отделения «Украинских студентов за свободу» и «Солидарных студентов».

В Днепре соорганизаторами акции в поддержку Стерненко выступили местные отделения ФРИ и Молодежного националистического конгресса (МНК), в Ужгороде — местное отделение ФРИ, в Кривом Роге — Криворожский центр расследований, во Львове — активистки Lviv Media Forum (кроме того, призыв к участию в акции был опубликован на официальной странице ультрас ФК «Карпат»), в Мариуполе — местное отделение партии «Сила людей» и социальный клуб «Платформа ТЮ».

Наконец, упомяну еще мероприятие, отсутствующее в списке «Движения отпора капитуляции» — в Хмельницком организаторами акции в поддержку Стерненко выступили местное отделение «Европейской солидарности» и «Солидарной молодежи».

Нельзя не обратить внимание и на то, что как минимум в трех крупных городах соорганизаторами акций в поддержку Стерненко официально выступили местные отделения партии «Европейская солидарность» и ее молодежных организаций «Солидарная молодежь» (в Запорожье) и «Солидарные студенты» (в Одессе), причем в Одессе перед этим молодежное отделение партии Порошенко пикетировало и Приморский районный суд, где рассматривалось дело Стерненко.

Добавим сюда участие «Европейской солидарности», причем с флагами партии, в акции в поддержку Стерненко в Харькове.

Все это выглядит как оксюморон, так как уголовное дело против Стерненко было возбуждено еще в годы президентства Петра Порошенко, когда националист выступал с критикой тогдашнего главы государства, но разве это мешает зарабатывать сейчас на нем политические очки?

Плечо подставил «НацАльянс»

Больше всего людей на мероприятие, анонсированное в Facebook, отметилось в Киеве — 4,2 тыс. человек, из которых 1,7 тыс. указали, что посетили акцию. Это, кстати, близко к реальным цифрам на протестах вечером 23 февраля у Офиса президента Украины. Стерненко как символ © Facebook, Іван Вербицький

Организаторами мероприятия значатся аккаунты пяти физических лиц, которые стоит рассмотреть подробней. Практически все они — активисты кампании «Кто убил Катю Гандзюк?», идущей с 2018 года. Но особенно интересна одна из организаторов мероприятия — 29-летняя Юлия Сливинская.

В данных аккаунта Сливинской указано, что в прошлом она участвовала в проведении фестиваля «Бандерштат» и спортивно-патриотической игры «Звитяга» (укр. «Отвага»). Это действительно так. Например, в 2018 году она упоминалась в волынской прессе как «координатор урбан-сцены фестиваля».

Более того. Сливинская упоминалась на странице фестиваля в Facebook еще в 2015 году, и вот в каком контексте: «Сегодня с нами студентка 5-го курса ЛНТУ факультета экологии и природопользования Юля Сливинская из Луцка. В свой 21 год Юля уже является заместителем председателя Всеукраинской молодежной общественной организации "Национальный Альянс" и председателем Волынской областной организации "Национальный Альянс". На "Бандерштате" координирует акустическую сцену. С "Бандерштатом" Юля с 2010 года».

Есть и фотографии Юлии в униформе с символикой «НацАльянса» — националистической организации, выделившейся в 2005 году из МНК. «Звитягу», кстати, проводит в волынских лесах именно «НацАльянс». Этот опыт упомянут в резюме, опубликованном в 2019 году Сливинской на сайте work.ua: «С 05.2017 по 10.2018 (1 год 5 месяцев) КЗ "Центр национально-патриотического воспитания детей и молодежи в Луцке", Луцк (Образовательная работа со школьной и студенческой молодежью)». Там она приобрела как «опыт организации и проведения массовых мероприятй», так и «пиара массовых мероприятий», что оказалось полезно в будущем.

Перебравшись два года назад в Киев, Юлия не порвала с организацией, хотя и расширила сферу своей деятельности. Это заметно хотя бы по тому, что и лидер «НацАльянса» Игорь Гузь выступил в поддержку Стерненко, опубликовав 23 февраля призыв на своей странице в Facebook: «Должны все мобилизоваться и вытащить Сергея из-за решетки!»

Причины поддержки Стерненко «НацАльянсом» вряд ли сугубо конъюнктурные, тут скорее идеологическая близость — эта организация, как и МНК, подчеркивает свою принадлежность к классическому украинскому национализму (кстати, МНК и является официальной молодежной структурой бандеровской ОУН), но при этом делало ставку на сотрудничество с национал-демократическими партиями.

Стерненко же за последние пару лет как раз старался отойти от радикального имиджа и стать своим для либералов (как когда-то и сам Гузь, в 2012-м при поддержке «Батькивщины» практически избравшийся в Верховную Раду, уступив менее процента миллиардеру Степану Ивахиву, и добравший процентов уже в 2014-м в «Народном фронте»), что вызывало откровенное раздражение среди многих ультраправых.

Таким образом, вокруг Стерненко оформилась целая коалиция, включающая как настроенных на сотрудничество с либералами националистов (МНК, «НацАльянс», футбольные ультрас из Киева и Львова), так и сочетающих национализм и либерализмом партий («Голос», «Демсокира»), так просто общественных активистов, а кое-где даже молодежные организации «Европейской Солидарности». Этой коалиции нужно было яркое знамя в виде привлекательного для молодежи фронтмена, и оно нашлось.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.