Протекающая крыша многоэтажки — давняя проблема Поляковой, в предыдущий раз певица жаловалась на потоп с потолка в 2018 году, однако тогда артистке ответили в ЖЭКе, что денег на ремонт кровли нет.
Поляковой пришлось сделать ремонт в своей элитной квартире, но продержался он недолго: на днях в жилище звезды рухнула часть потолочных перекрытий.
«Я хочу матюкаться, я хочу говорить матом, я просила этих сук убрать снег еще в пятницу. Все это падало на головы моим детям», — прокомментировала случившееся в своей квартире Полякова.
Она заявила, что пыталась решить вопрос альтернативным способом, предложив сотруднику управляющей компании 1-2 тысячи гривен (2,6-5,3 тысяч рублей) за то, что он почистит снег на крыше.
Артистка уточнила, что такую работу может выполнять только человек с соответствующим разрешением на альпинистские работы, поэтому она и ждала человека из ЖЭКа, и он пообещал ей прийти, но не пришел.
Многие подписчики предложили певице решить вопрос «по блату», обратившись к старому знакомому и бывшему коллеге президенту Владимиру Зеленскому, однако Полякову возмутила такая постановка вопроса.
«Не нужно пользоваться своими знакомствами, нужно пользоваться своими правами», — заявила певица.
Ранее мы писали: Починить крышу Поляковой может только Зеленский.
К слову, по информации украинских журналистов, дом, в котором живет «королева ночи», состоит на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, а значит, не входит в сферу ответственности столичной администрации. Поэтому представители украинских СМИ считают, что обращаться певице нужно не в ЖЭК, а в Офис президента.
Оля Полякова — украинская певица, известная хитами «Королева ночи», Ночная жрица», «Шлепки». Исполнительница состоит в браке, в семье две дочери: 9-летняя Алиса и 15-летняя Мария.