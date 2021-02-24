Украинская певица Оля Полякова, которая проживает на последнем этаже одной из киевских многоэтажек, не так давно жаловавшаяся на протекающую в доме крышу, показала на днях результаты бездействия коммунальщиков в своем Instagram

Дочь обедневшей Поляковой катается с горки на пакете: «когда нет санок» © Оля Полякова/Инстаграм

Поляковой пришлось сделать ремонт в своей элитной квартире, но продержался он недолго: на днях в жилище звезды рухнула часть потолочных перекрытий.

«Я хочу матюкаться, я хочу говорить матом, я просила этих сук убрать снег еще в пятницу. Все это падало на головы моим детям», — прокомментировала случившееся в своей квартире Полякова.

Она заявила, что пыталась решить вопрос альтернативным способом, предложив сотруднику управляющей компании 1-2 тысячи гривен (2,6-5,3 тысяч рублей) за то, что он почистит снег на крыше.

Артистка уточнила, что такую работу может выполнять только человек с соответствующим разрешением на альпинистские работы, поэтому она и ждала человека из ЖЭКа, и он пообещал ей прийти, но не пришел.

Многие подписчики предложили певице решить вопрос «по блату», обратившись к старому знакомому и бывшему коллеге президенту Владимиру Зеленскому, однако Полякову возмутила такая постановка вопроса.

«Не нужно пользоваться своими знакомствами, нужно пользоваться своими правами», — заявила певица.

Ранее мы писали: Починить крышу Поляковой может только Зеленский.

К слову, по информации украинских журналистов, дом, в котором живет «королева ночи», состоит на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, а значит, не входит в сферу ответственности столичной администрации. Поэтому представители украинских СМИ считают, что обращаться певице нужно не в ЖЭК, а в Офис президента.

Оля Полякова — украинская певица, известная хитами «Королева ночи», Ночная жрица», «Шлепки». Исполнительница состоит в браке, в семье две дочери: 9-летняя Алиса и 15-летняя Мария.