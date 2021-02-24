В блицопросе издания Украина.ру политологи объяснили, в чём заключалась суть встречи президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, по завершении которой не было ни подхода к прессе, ни подписания совместных документов

Переговоры лидеров двух стран, состоявшиеся 22 февраля в Сочи, продлились более 6 часов. За это время они успели не только обсудить ключевые вопросы межгосударственных отношений, но и покататься на лыжах и снегоходах на Красной Поляне, а также провести рабочий обед. Александр Лукашенко стал первым зарубежным руководителем, с которым Владимир Путин встретился очно в 2021 году.

О чём говорили

В начале встречи российский лидер подчеркнул, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества — он подтверждается. Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику», — заявил Путин. Белорусский эксперт объяснил, почему Москва кредитует Минск © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Для предоставления Белоруссии незапланированного кредита в прошлом году — в размере $500 млн — Государственной Думе пришлось принимать закон, позволяющий правительству выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу и сверх утверждённого лимита.

«Очень благодарен за поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии минимум наполовину в торговом обороте мы завязаны на Россию. Мы четвёртые у Российской Федерации по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России — четвёртое место. Так вот из 70 млрд, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из РФ. Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо, знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём всё время растёт. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — ответил Лукашенко.

Кроме того, он заверил, что Минск компенсирует спад в потреблении российского газа после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (примерно на 5 млрд кубометров) — за счёт расширения производства на Гродненском азотном комбинате, что позволит выйти на нынешний уровень потребления и даже больше. Эксперт сказал, какой рейтинг был у Лукашенко, какой стал, и каков он теперь © president.gov.by

«Александр Григорьевич, Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное — это совместная работа по кооперации в реальном секторе экономики. У нас за период эпидемии немножко упал товарооборот — где-то на 15%. Но он всё равно составил $28,5 млрд, это очень значимая цифра, это прилично», — сказал Путин.

Президенты не обошли стороной тему борьбы с эпидемией коронавируса. Мало того, что Белоруссия была первым государством, получившим вакцину «Спутник V», так Москва ещё передала ей технологии производства. По словам российского лидера, ни с кем так плотно не ведётся сотрудничество на этом направлении.

«Это серьёзная поддержка. Если бы этого не было, было бы трудно с вакцинацией. Самая эффективная вакцина — российская. Это признано во всем мире, как бы кто ни троллил и не бросал камни в огород», — заявил Лукашенко. Владимир Мамонтов: Белорусская политическая система должна видоизмениться © Sputnik / Miroslav Rotari

Он также отметил, что создание российской вакцины говорит о высочайшем уровне науки в РФ, а без образования науки не бывает, поэтому это очень сильно повлияло на белорусскую молодёжь в плане обучения в России, и поблагодарил за возможность для студентов из Белоруссии учиться в российских вузах.

И что по итогу?

Своими выводами о переговорах президентов в Сочи в блицопросе издания Украина.ру поделились российские и белорусские эксперты.

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, отсутствие заявлений для прессы демонстрирует кулуарный формат переговоров, и для Лукашенко это вопрос некого будущего, потому что он ехал за деньгами, за позицией Москвы по тем или иным вопросам.

«Считаю, что позиция Москвы остаётся неизменной — это транзит власти в Белоруссии со всеми вытекающими последствиями. А Лукашенко, видимо, пытается выкручиваться и рассказывал своему российскому коллеге о том, что необходима его поддержка, необходимо вместе бороться с западной угрозой и прочее. При этом хочу отметить важный момент: Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания», — сказал эксперт. Болкунец назвал единственную вещь, которую Лукашенко может сделать для удержания власти © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что конкретных итогов встречи нет, очевидно, что есть разница в интересах, пониманиях и направлениях, а на публику пресс-службы обоих президентов вынесли очень общие вопросы.

Обсуждать, по его мнению, стороны могли поставку электроэнергии Белорусской атомной электростанцией, перевалку нефтепродуктов через российские порты и железную дорогу, возможно, речь шла о подписании дорожных карт. На встрече Лукашенко говорил, что из 33 дорожных карт, подготовленных к концу 2019 года созданной по инициативе президентов РФ и Белоруссии межправительственной рабочей группой по интеграции, ещё ведётся работа по 6 или 7, а все остальные готовы к подписанию. Ранее стороны не смогли прийти к компромиссу по аспектам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты, но в конце сентября 2020 года Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.

«Здесь могу только сказать, что если белорусский президент и пойдёт на какие-то шаги в сторону интеграции с Россией в рамках заключённого ещё в 1999 году договора, то наверняка он сделает это под давлением обстоятельств: нехватки средств, возможности экономического разрушения республики, осторожного, но тем не менее давления со стороны Запада», — заявил Безпалько. Эксперт объяснил, что будет, если Лукашенко продолжит «сидеть на штыках» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он отмечает, что Россия заинтересована в интеграции, в наращивании торгово-экономического сотрудничества, в единой военной и оборонной доктрине, а белорусская сторона больше заинтересована в экономической помощи, кредитовании, предоставлении льгот и продолжении той политики, «которая длится уже без малого 30 лет в одностороннем порядке».

«За последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента. Я не могу давать советы нашей власти, но очевидно, что они и сами осознают, что все договоры нуждаются в реальном наполнении и постоянном контроле с российской стороны», — добавил Безпалько.

А директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант, несмотря не отсутствие громких заявлений и подписания каких-либо документов, обращает внимание на тот факт, что развитие двусторонних отношений продолжается. Он выделил несколько интересных заявлений, прозвучавших в рамках переговоров в Сочи.

«Первое: из уст Александра Лукашенко прозвучала тема возвращения к подписанию дорожных карт — по сути, это такая программа, план по сближению максимальному экономик России и Белоруссии, а также финансовой, возможно, налоговой сферы. То есть фактически год мы ничего об этом не слышали, а на самом деле, оказывается, работа над ними велась. Это означает, что белорусская сторона от предложения российской, которое прозвучало, по сути, год назад, не отказывается. А это значит, что курс на экономическое сближение остаётся, что мы не остаёмся на том уровне интеграции, который был до этого», — сказал эксперт. Алексей Зубец: Для выживания Белоруссии нужна тесная интеграция с Россией © Youtube / Алексей Зубец

Во-вторых, подтверждение российской стороной планов по производству вакцины от коронавируса и локализации этого производства в Белоруссии значительно сократит издержки Минска на закупку или на производство своей собственной.

«Ещё прозвучала тема образования, Лукашенко поблагодарил российскую сторону за возможность обучения белорусских граждан. Скорее всего, в гуманитарной образовательной сфере будет продолжаться сближение, о чём свидетельствует, кстати, и унификация подходов к тестированию, то есть результаты тестов российских и белорусских будут взаимно признаваться при поступлении в вузы. Это важно для интеграции молодёжи в наше общее пространство. Ну и снимает многие барьеры», — подытожил Дзермант.