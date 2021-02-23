— Пока что я бы очень осторожно говорил об итогах этой встречи. Совершенно очевидно, что конкретных итогов встречи нет, очевидно, что есть разница в интересах, пониманиях и направлениях. Об этом я могу судить по тому, как долго шли переговоры между Путиным и Лукашенко — порядка шести часов.
Ну, а что касается того, что было вынесено на публику пресс-службами как российского президента, так и белорусского, то это очень общие вопросы: это вопросы экономического взаимодействия, вопросы безопасности, в том числе по внешнему периметру. Это вопросы интеграции, которые достаточно осторожно, но были артикулированы российской стороной.
Очевидно, что в России заинтересованы в интеграции, Россия заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества, а также в том, чтобы у нас была единая военная и оборонная доктрина.
Белорусская сторона больше, как я понял, заинтересована в экономической помощи, кредитовании, предоставлении льгот и, собственно говоря, продолжении той политики, которая длится уже без малого 30 лет в одностороннем порядке.
Я думаю, что среди конкретных вопросов наверняка обсуждались вопросы поставок электроэнергии Белорусской атомной электростанцией, которая была построена, наверняка обсуждались вопросы перевалки нефтепродуктов через российские порты и железную дорогу, соглашение о котором было недавно достигнуто, и возможно, обсуждались вопросы подписания дорожных карт, которые собирались вроде бы подписать президенты России и Белоруссии еще в декабре 2019 года.
Здесь могу только сказать, что если белорусский президент и пойдет на какие-то шаги в сторону интеграции с Россией в рамках заключенного еще в 1999 году договора, то наверняка он сделает это под давлением обстоятельств: нехватки средств, возможности экономического разрушения республики, осторожного, но тем не менее, давления со стороны Запада.
А российская сторона достаточно медленно продолжает политику по наращиванию интеграции. Если договор о перевалке нефтепродуктов заработает, а не останется всего лишь на бумаге, то, конечно, это будет свидетельствовать о том, что какие-то шаги Белоруссия навстречу России делает.
Конечно, для России как государства и для народа важным было бы кардинальное изменение нашего состояния с Белоруссией. То есть это выполнение Союзного договора, введения единого гражданства, а также ряда мер, которые будут являться свидетельством создания единого Союзного государства.
Но за последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента. Его слова, высказанные недавно, о том, что он будет выступать за «хороший белорусский национализм» так же весьма настораживают, как и реакция белорусского МИДа на прославление Тадеуша Костюшко или же заявление Анны Конопацкой относительно требования компенсации с российской стороны за якобы имевшее место вмешательство в белорусские выборы в августе прошлого года.
Это же все так или иначе является проявлением белорусской власти со стороны Лукашенко в сторону России. Здесь я не могу давать советы нашей власти, но очевидно, что они и сами осознают, что все договоры нуждаются в реальном наполнении и постоянном контроле с российской стороны.
P.S. Как прошла встреча Путина и Лукашенко.
На переговорах в Сочи 22 февраля, которые продолжались более 6 часов, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, прежде всего двусторонние отношения. Путин отметил, что инструменты взаимодействия между Россией и Белоруссией хорошо отлажены, и ни одного дня не проходит без общения представителей двух стран и поиска решения стоящих перед ними задач. Более того, по его словам, между Москвой и Минском сохраняется стратегическое партнёрство и сотрудничество. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что в развитии белорусско-российского сотрудничества план действий есть.
«Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Белоруссии в РФ Владимир — ред.) Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию», — пояснил он.
Речь идёт о дорожных картах, подготовленных к концу 2019 года созданной по инициативе президентов РФ и Белоруссии межправительственной рабочей группой по интеграции. Однако тогда стороны не смогли прийти к компромиссу по аспектам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты. В конце сентября 2020 года Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.