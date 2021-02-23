Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в блиц-опросе Украина.ру подвел итоги переговоров президентов России и Белоруссии

— Пока что я бы очень осторожно говорил об итогах этой встречи. Совершенно очевидно, что конкретных итогов встречи нет, очевидно, что есть разница в интересах, пониманиях и направлениях. Об этом я могу судить по тому, как долго шли переговоры между Путиным и Лукашенко — порядка шести часов.

Ну, а что касается того, что было вынесено на публику пресс-службами как российского президента, так и белорусского, то это очень общие вопросы: это вопросы экономического взаимодействия, вопросы безопасности, в том числе по внешнему периметру. Это вопросы интеграции, которые достаточно осторожно, но были артикулированы российской стороной.

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Белорусская сторона больше, как я понял, заинтересована в экономической помощи, кредитовании, предоставлении льгот и, собственно говоря, продолжении той политики, которая длится уже без малого 30 лет в одностороннем порядке.

Я думаю, что среди конкретных вопросов наверняка обсуждались вопросы поставок электроэнергии Белорусской атомной электростанцией, которая была построена, наверняка обсуждались вопросы перевалки нефтепродуктов через российские порты и железную дорогу, соглашение о котором было недавно достигнуто, и возможно, обсуждались вопросы подписания дорожных карт, которые собирались вроде бы подписать президенты России и Белоруссии еще в декабре 2019 года. Блиц-опрос: Дзермант об итогах встречи Путина и Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

Здесь могу только сказать, что если белорусский президент и пойдет на какие-то шаги в сторону интеграции с Россией в рамках заключенного еще в 1999 году договора, то наверняка он сделает это под давлением обстоятельств: нехватки средств, возможности экономического разрушения республики, осторожного, но тем не менее, давления со стороны Запада.

А российская сторона достаточно медленно продолжает политику по наращиванию интеграции. Если договор о перевалке нефтепродуктов заработает, а не останется всего лишь на бумаге, то, конечно, это будет свидетельствовать о том, что какие-то шаги Белоруссия навстречу России делает.

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Но за последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента. Его слова, высказанные недавно, о том, что он будет выступать за «хороший белорусский национализм» так же весьма настораживают, как и реакция белорусского МИДа на прославление Тадеуша Костюшко или же заявление Анны Конопацкой относительно требования компенсации с российской стороны за якобы имевшее место вмешательство в белорусские выборы в августе прошлого года.

Это же все так или иначе является проявлением белорусской власти со стороны Лукашенко в сторону России. Здесь я не могу давать советы нашей власти, но очевидно, что они и сами осознают, что все договоры нуждаются в реальном наполнении и постоянном контроле с российской стороны.

P.S. Как прошла встреча Путина и Лукашенко.

На переговорах в Сочи 22 февраля, которые продолжались более 6 часов, лидеры обсудили широкий спектр вопросов, прежде всего двусторонние отношения. Путин отметил, что инструменты взаимодействия между Россией и Белоруссией хорошо отлажены, и ни одного дня не проходит без общения представителей двух стран и поиска решения стоящих перед ними задач. Более того, по его словам, между Москвой и Минском сохраняется стратегическое партнёрство и сотрудничество. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что в развитии белорусско-российского сотрудничества план действий есть.

«Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Белоруссии в РФ Владимир — ред.) Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию», — пояснил он.

Речь идёт о дорожных картах, подготовленных к концу 2019 года созданной по инициативе президентов РФ и Белоруссии межправительственной рабочей группой по интеграции. Однако тогда стороны не смогли прийти к компромиссу по аспектам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты. В конце сентября 2020 года Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.