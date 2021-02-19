Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев недвусмысленно дал понять, что все претензии в отношении набсовета компании и его лично будут проигнорированы, демонстрируя полную уверенность в своей позиции. Действительно ли ему нечего опасаться, разбиралась Украина.ру

18 февраля Коболев собрал пресс-конференцию, на которой отреагировал на появляющиеся в последнее время претензии к работе «Нафтогаза».

Руководству компании среди прочего вменяли в вину провал плана по добыче газа, а также нарушения, выявленные во время аудиторской проверки, которые привели к потерям порядка $3 млрд.

Обо всем этом в своем открытом письме рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, предложивший заменить руководителей госкомпании на более эффективных.

«Мы пока что решили игнорировать этот неприятный документ, как и письмо, и двигаться дальше», — заявил Коболев.

Фактически это означает, что в «Нафтогазе» решили игнорировать проблему.

Письмо Витренко

И.о. министра энергетики опубликовал свое открытое письмо с критикой «Нафтогаза» 15 февраля. Это было далеко не первое его открытое критическое выступление в этом направлении.

До июля 2020 года он работал в руководстве «Нафтогаза», где занимал должность коммерческого директора. Еще в мае стало ясно, что его должность сокращают и контракт продлевать не собираются.

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В остальном же руководство компании демонстрирует только провалы, заявлял чиновник уже после своего увольнения.

В своем недавнем письме он отметил, что не выполнены планы по добыче газа, утвержденные правительством в 2019 году, более того, их не собираются выполнять вообще: планируется сокращение производства голубого топлива.

Также он обратил внимание на то, что проведенная в «Нафтогазе» ревизия выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,5 млрд грн (почти $3 млрд).

«Все, что написал Витренко в своем письме, — это правда. Работа была провалена, есть все основания для того, чтобы менять набсовет», — рассказал энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью Украина.ру.

По его словам, Коболев был готов уйти из компании еще несколько лет назад, но остался, так как «всех устраивает».

Однако практика показывает, что есть и недовольные: тот же Витренко не может быть выразителем только своего собственного мнения.

Кого увольнять

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Последние двое — голландцы, выходцы из британско-нидерландской международной энергокомпании Royal Dutch Shell.

Но не только они являются агентами иностранного влияния в компании, хотя формально все в набсовете числятся независимыми управляющими.

«Там, в набсовете, они все агенты иностранного влияния. В том числе и субъекты с украинскими паспортами. И от этого только еще хуже становится», — сказал энергоэксперт Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру.

В «Нафтогазе» сошлись интересы сразу нескольких групп влияния, и конфликт между ними спровоцировал текущую ситуацию в украинском энергосекторе.

Противники Витренко

Неспособность Верховной Рады протолкнуть Витренко даже со второй попытки на должность министра энергетики — первого вице-премьера показала, что это назначение вызывает серьезное недовольство у нескольких групп депутатов.

Прежде всего, это депутаты, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским. Он борется за контроль за государственной «Укрнафтой», которая довольно долго поставляла нефть его НПЗ в долг.

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После Майдана правительство Арсения Яценюка ликвидировало эту систему, но Коломойский не оставляет надежд ее реанимировать.

Как отметил Корольчук, при Коболеве «запустили схему разделения "Укрнафты", которая оставит Коломойского с его барышами».

Без Коболева же будет реализован план по продаже остающихся у государства 50% акций компании в частные руки.

«Есть план доприватизации "Укрнафты", продать государственные 50%, но если продадут кому-то одному или даже двум, то что получит Коломойский? Он уже не сможет, как сейчас, дергать власть за вымя, ему придется реально в рыночных условиях искать компромиссы, идти на уступки — это ему не нужно», — рассказал Корольчук.

По его данным, кандидатуру Витренко не поддерживают и представители прозападной партии «Голос», которых финансирует американский миллиардер Джордж Сорос.

Поддержку главному оппоненту Витренко Андрею Коболеву высказали также в Европейском парламенте.

В один день с открытым письмом Витренко было обнародовано обращение Европарламента, в котором осуждались нападки на набсовет «Нафтогаза».

Сторонники Витренко

Главная группа поддержки Юрия Витренко в его притязаниях на пост главы Минэнерго — это представители американского бизнеса, рассказал Корольчук.

«Витренко несомненно связан со Штатами, но это те люди, которые считают, что они получили от Украины меньше, чем им было нужно, и сейчас пытаются вернуться», — заявляет Корольчук.

Эти люди заинтересованы в том, чтобы газ, который добывается на Украине, продавался на украинских биржах и они имели бы к нему доступ, пояснил эксперт.

Кроме того, американские бизнесмены, поддерживающие Витренко, хотят получить свободный доступ к украинским газовым хранилищам — сейчас с этим ресурсом могут работать только «особо приближенные» к руководству «Нафтогаза».

Кроме того, Витренко хочет использовать в своих интересах команда президента Владимира Зеленского: неслучайно они с упорством, достойным лучшего применения, держатся за этого довольно неоднозначного персонажа.

«Витренко невероятно скандальный. Сам факт, что его два раз пытались "протолкнуть" в Раде и не смогли, говорит сам за себя… Намного логичнее было бы найти какого-то менее скандального субъекта», — подчеркивает Марунич.

Осторожную поддержку кандидатуры Витренко показывает и бизнесмен Ринат Ахметов, который часто соперничает с Коломойским на Украине.

«Позиция Ахметова по кандидатуре Витренко изменилась, он стал поддерживать. Ахметов больше координирует свою линию с позицией США, кроме того, он тоже пытается зайти на рынок газа», — рассказал Корольчук.

Таким образом, у конфликта вокруг «Нафтогаза» есть две составляющих: внутренне-олигархическая и международная, которая выглядит не менее весомой.

Кто победит — Европа или США?

Ясно, что нынешний набсовет «Нафтогаза» поддерживают в Евросоюзе, в частности, есть заявление Европарламента. Хотя оно может быть гораздо менее значимым, чем видится на первый взгляд.

«Просто кому-то удалось на определенном этапе занести нужные бумажки в Европарламент, и это все включили в текст этой резолюции и за это проголосовали», — полагает Марунич.

Он уверен, что большинство проголосовавших в ЕП вообще не в курсе, кто такой Юрий Витренко, и весьма далеки от украинской повестки.

Марунич также отмечает, что США более успешно отстаивают свои интересы на Украине, чем ЕС.

Юрий Корольчук: Витренко борется за «Нафтогаз» в интересах США © РИА Новости Украина / Константин Гришин

Также интересно, что вскоре после ухода Витренко из «Нафтогаза» набсовет компании покинул единственный гражданин США в его составе Амос Хохштайн, причем со скандалом и обвинениями в коррупции остального топ-менеджмента.

Его уход был на первый взгляд совершенно нелогичным, однако известно, что Хохштайн ранее работал в Госдепе при демократах.

В свете того что в США сменяется администрация, как раз на демократов, что было ясно еще осенью 2020 года, Хохштайн может рассчитывать на триумфальное возвращение в набсовет «Нафтогаза» с совсем другими полномочиями.

Однако нужно понимать, что даже если Витренко удастся сменить руководство «Нафтогаза», это кардинально ничего не изменит в работе компании.

«С точки зрения глобального тренда и полной подчиненности украинских властей западному влиянию тут ничего не поменяется: что Коболев, что Витренко полностью подконтрольны», — подчеркивает Марунич.

Впрочем, и весь состав нынешнего Набсовета «Нафтогаза», даже те, у кого украинские, а не голландские паспорта, точно так же действуют не в интересах своей страны.

Так что как бы ни завершилась борьба за «Нафтогаз», в проигрыше обязательно окажется украинское государство.