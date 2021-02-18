Украина пока не получила ни одной из обещанных зарубежных вакцин, но по-прежнему отказывается от «Спутника V». А в это время африканская страна Габон разрешила применение российского препарата и имеет больше шансов взять под контроль эпидемию коронавируса

С 15 февраля на Украине должна была стартовать массовая вакцинация от COVID-19. Но она так и не началась в обещанные сроки — в страну не прибыла вакцина ни от Pfizer, ни от китайской CoronaVac, ни от англо-шведской AstraZeneca. В связи с этим правительство даже продлило срок действия карантинных мер до 30 апреля. По прежнему плану они должны были закончиться 28 февраля. Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины © REUTERS, homas Peter/File Photo

Кто лишил украинцев права на жизнь?

Срыв начала вакцинации министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил в эфире телеканала «Украина 24» вечером 17 февраля: «Возникли определённые у них бюрократические процедуры, я имею в виду у COVAX, которые задержали приход вакцины Pfizer. Исходя из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля — поставку этих 117 тысяч доз. Что касается AstraZeneca, первые 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю, что до конца недели, я имею в виду всю неделю, они должны быть уже на Украине».

16 марта ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и ЮНИСЕФ выпустили пресс-релиз. Сообщается, что первые поставки вакцин в рамках международного механизма распределения вакцин среди наименее благополучных стран COVAX начнутся в конце февраля, а основная часть придётся на март. Киеву планируется передать 2 215 200 доз препарата.

Степанов заверил, что вакцинация населения начнётся на следующий день после прибытия лекарств в страну, однако точную дату назвать не смог, пообещал только, что это точно произойдёт в феврале. По словам министра, в первую очередь прививки украинцам будут делать препаратом AstraZeneca, который производится компанией Serum Institute в Индии, 500 тысяч доз должны поставить на Украину до конца текущей недели, то есть до 21 февраля. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

Козлом отпущения руководство страны теперь хочет сделать министра здравоохранения. Правящая партия «Слуга народа» пригрозила Степанову отставкой, если прививки населению не начнут ставить до конца февраля.

Оппозиция же выступает за то, чтобы наказать всех, кто виноват в срыве вакцинации, и требует отставки правительства в полном составе. Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко напоминает, что вакцинация — это глобальная тема, и за это отвечает лично премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, за обеспечение необходимого финансирования и проведение всех технических процедур.

«Все принципиальные решения по вопросу вакцин принимал Офис президента. Видимо, там мало кто соображает. Они получили жёсткое указание от американцев — не покупать русскую вакцину «Спутник V», а дальше надо было как-то толком организовать процесс вакцинации.

Проблема с этим действительно тяжёлая, и пока неизвестно, как власти будут из этого выкручиваться. Вероятно, Украине всё же удастся что-то получить из Европы, но непонятно, когда и сколько. То есть власть, конечно, провалила вакцинацию, как и многое другое. Они говорят, если число заболевших уменьшается, можно прекратить локдаун. А когда оно начинает расти, они молчат.

Мне кажется, что у власти люди, считающие граждан Украины быдлом, которому можно впарить какую угодно муть. Они должны понимать, что их отношение к этой теме приводит к дополнительным смертям десятков тысяч людей», — заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии изданию «Газета.ру».

Отношение украинцев к вакцинам

Бойко указывает ещё на одну проблему: «Подготовлена соответствующая информационная политика, потому что нельзя забывать, что чем больше болтали о вакцине, тем меньше людей сегодня хочет вакцинироваться. У нас реальная проблема, люди боятся некачественной вакцины, вот к чему привели рассуждения всех этих «специалистов».

Согласно опросу, проведённому социологической группой «Рейтинг» 14-16 января, даже если вакцинация будет бесплатной, 52% респондентов не согласятся на неё, привиться готовы 43%. У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

Почему так много украинцев не хотят делать прививку, в декабре выяснил Харьковский институт социальных исследований: 51% опрошенных не готовы платить за прививку, 50% — опасаются возможных побочных эффектов, 43% — не уверены в безопасности вакцины из-за скорости её разработки, 22% — боятся, что не соблюдаются условия хранения и перевозки, 10% — считают, что кампания по вакцинации проводится с целью чипизации населения.

Всего в теории заговора вокруг эпидемии коронавируса верит почти 1/3 респондентов, наиболее популярными стали три версии: пандемия COVID-19 — это результат неудачных биологических экспериментов; пандемия — это диверсия со стороны США или Китая, либо же пандемия выдумана для перераспределения капитала в мире.

Скептическое отношение украинцев к вакцине подтвердило и исследование компании Research & Branding Group, результаты которого обнародовали 17 февраля: 34% респондентов заявили, что доверия у них не вызывает ни один из существующих препаратов, 23% доверяют американо-немецкой вакцине Pfizer-BioNTech, 16% — англо-шведской AstraZeneca, 12% — американской Moderna, 9% — российскому «Спутник V», 8% — американской Novavax, по 1% — китайским Sinovac Biotech, Sinopharm и CanSino Biologics.

Очевидно, что на мнение населения повлияли заявления руководства страны, поскольку клинические испытания подтвердили, что «Спутник V» — одна из самых эффективных. После публикации в авторитетном журнале The Lancet Запад уже не смог отрицать, вакцина AstraZeneca настолько часто даёт побочные эффекты, что два шведских региона приостановили её применение, а после прививки препаратом Pfizer-BioNTech в разных странах зафиксированы смертельные случаи.

Несмотря на доказанную эффективность, доступность доставки в ближайшее время и неприхотливые условия хранения «Спутника V», украинские власти не просто отказываются применять его, а закрепили запрет на законодательном уровне. Лишь потому, что это российская разработка, то есть чисто по политическим причинам.

Тем временем препарат одобрен к применению в 30 странах, начиная с островного государства в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины и заканчивая входящей в Евросоюз Венгрией. Накануне вакцина получила одобрение в Габоне, в связи с этим член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина вспомнила высказывание Михаила Саакашвили 2015 года, когда он занимал пост губернатора Одесской области, в котором сравнил Украину с этой африканской страной. Почему Украина менее привлекательна для инвесторов, чем Габон и Гвинея-Бисау © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В то время многие справедливо возражали Саакашвили, что после переворота 2014 года Украина по многим показателям стала уступать Габону, который является динамично развивающейся африканской страной. Сегодня возник ещё один повод для того, чтобы оспорить подобное приравнивание Украины к Габону. В то время как Габон будет использовать российскую вакцину, Украина сама себя лишает доступа к стратегически важному препарату», — заявила Панина в комментарии РИА Новости.

Депутат также упомянула призыв бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс к украинцам в 2016 году не жаловаться на жизнь, поскольку в Либерии гораздо хуже.

«Разорённая гражданской войной Либерия, конечно, сильно уступает Габону, но тенденция такова, что Украина усиленно движется туда, где сейчас находится «первая демократия в Африке», — добавила Панина.

Впрочем, не на всех украинцев действуют убеждения властей об опасности «Спутника V». Те, кто живет в России, пользуются возможностью поставить прививку в одном из сотен пунктов вакцинации, где бесплатно обслуживают всех вне зависимости от гражданства (при отрицательном тесте на коронавирус и противопоказаний по здоровью). Кроме того, развивается вакцинный туризм, когда люди готовы отправиться в другую страну только ради прививки. Так, блогер и политик Анатолий Шарий говорил о намерении с такой целью приехать в Россию, а депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич — в Венгрию.