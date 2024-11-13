https://ukraina.ru/20241113/1058884178.html

Нужно ли немедленно ликвидировать ТЦК? Итоги 13 ноября на Украине

Нужно ли немедленно ликвидировать ТЦК? Итоги 13 ноября на Украине - 13.11.2024 Украина.ру

Нужно ли немедленно ликвидировать ТЦК? Итоги 13 ноября на Украине

Депутаты Рады хотят расформировать ТЦК, военкомы сопротивляются; украинский МИД требует от США отдать обещанное оружие; Безуглая и Савченко написали друг на друга доносы

2024-11-13T19:02

2024-11-13T19:02

2024-11-13T19:02

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"ТЦК срывают мобилизацию"Не первый день на Украине не утихают споры о необходимости расформировании ТЦК – военкоматов, отношение к которым в обществе, мягко говоря, недружелюбное.В среду высказался и депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*."Дискуссии о необходимости ликвидации ТЦК не утихают, и я хочу ещё раз подчеркнуть: ТЦК необходимо ликвидировать. Вместо них необходимо создать рекрутинговые центры с гражданским персоналом. (…)Мобилизация сегодня осуществляется устаревшими, [советскими] методами. Я не возражаю, что мобилизация необходимо, но её следует проводить по-новому, не так, как это делают ТЦК сейчас.Непонятно, почему военных, которых обучали артиллерийскому или танковому делу, отправляют заполнять документы и "отлавливать" людей на улицах. Эти командиры подготовлены для других заданий. Процесс набора должен быть гражданской функцией. А военных, которые из-за состояния здоровья, переведены служить в ТЦК, должны вообще отпустить. Пускай работают на экономику", – написал он в своём телеграм-канале.Полтавский военком Роман Истомин прокомментировал инициативу парламентариев в эфире телепередачи "Новини.Life"."Из работников ТЦК создать бригады невозможно. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - заявил он.Ранее дспециальная комиссия Верховной Рады провела проверку и предложила расформирование ТЦК с отправкой военкомов на фронт. По мнению депутатов, таким образом возможно сформировать 10 армейских бригад, а вручение повесток могут осуществить рекрутинговые центры.Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук на днях заверял:"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение."Рано или поздно сотрудников ТКЦ (аналог военкомата на Украине) также призовут на фронт. Но, заметил эксперт, их численность на одну бригаду наберется, поэтому для ситуации на поле боя это значения иметь не будет, отметил ранее в интервью изданию Украина.ру экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.Единство и поддержка, но ни слова о ракетахГлава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Главная тема разговора – поставка обещанного Киеву вооружения, из которого ВСУ получили не больше половины.На очередной вопрос о предоставлении Украине права использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь российской территории Блинкен ответил уклончиво."Критерий нашей помощи Украине, начиная с февраля 2022 года и по сегодня, – это убедиться, что мы адаптируемся к потребностям Украины в меру того, как изменяется поле боя, как изменяется то, что делает Россия, где фронт, как протекает война, как протекает агрессия. Я убеждён, что мы продолжим адаптироваться и корректировать помощь исходя из потребностей", – сказал он.Журналистка одного из американских изданий настаивала: что же с ограничениями, наложенными на Украину?Блинкен был всё так же осторожен: "Белый Дом настроен на продолжение поддержки Киева, важна и помощь партнёров…"Сибига перед самым началом встречи заявил, что "Украина нуждается в улучшении защиты сейчас, а не позже"."Украина всегда дорожила сильной двухпартийной поддержкой. Мы поддерживали контакты с обеими сторонами и работали как с новоизбранным президентом, так и с его командой, а также с оставшейся администрацией", – подчеркнул министр.Подробности непосредственно переговоров не публикуются, известно, что Блинкен в Брюсселе также встретился с генсеком НАТО Марком Рютте."Я провёл встречу с секретарём Энтони Блинкеном в Брюсселе, чтобы поблагодарить за поддержку США и его личный вклад. Использование Россией войск КНДР и баллистических ракет, иранских беспилотников угрожает не только Европе, но и Азии, и Ближнему Востоку. Нам нужно достичь справедливого мира через единство и силу", – слова Сибиги, опубликованные пресс-службой МИД Украины."И рацию тоже проверить"Публичный конфликт разгорелся между депутатом Верховной Рады Марьяной Безуглой, которая регулярно критикует командование ВСУ и главкома Александра Сырского, и военнослужащей, бывшим депутатом Надеждой Савченко.Женщины написали друг на друга заявления в СБУ и Государственное бюро расследований (ГБР) и лично главами ведомств – Василию Малюку и Алексею Сухачёву.В своем заявлении Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны, аргументируя тем, что депутат систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, обнародование которых может навредить украинской армии.Безуглая на днях обвинила Савченко в "прорыве в Очеретино". По её мнению, именно Савченко виновата в том, что "запустила процессы формирования наступления россиян на Покровск (Красноармейск)"."Как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой эффект домино прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", — написала Безуглая.Она также требует от СБУ заняться Савченко и обращает внимание на её рацию, которая "легко может прослушиваться".Савченко ранее сидела в российской тюрьме за соучастие в убийстве журналистов под Славянском в 2014 году. Ее тогда сделали украинским символом, обменяли и протолкнули в Раду по квоте партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".Она пошла на фронт добровольцем 24 февраля 2022 года. Её сослуживцы сообщали, что весной ее присыпало в блиндаже во время обстрела, она получила легкое ранение, но после лечения вернулась в бригаду.* Признан террористом и экстремистом в РФИстория Надежды Савченко подробнее - в материале Дмитрия Ковалевича Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241111/1058804898.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, сша, брюссель, энтони блинкен, марьяна безуглая, верховная рада, вооруженные силы украины, мид