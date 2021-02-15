Вакцинный туризм в Россию набирает обороты

Число иностранцев, желающих прилететь в Россию специально, чтобы сделать прививку от коронавируса «Спутником V», постоянно растёт. «Интурист» приступил к разработке программы специальных чартерных рейсов для групп от 100 человек

В борьбе с COVID-19 учёные и врачи совершили большой прорыв, главный из которых — создание нескольких вакцин. Благодаря этому часть государств смогла взять эпидемию под контроль, снизить темпы распространения инфекции и отменить ограничительные меры (сохранив при этом масочный режим), но в то же время остальные только мечтают о возвращении к привычному образу жизни и вынуждены продлевать локдаун, как, например, Германия.

В Россию за «Спутником V»

В этой ситуации непереболевшие жители стран, где вакцинация ещё недоступна, ищут способ, как защитить себя и своих родственников от коронавируса, всё более популярным стал вакцинный туризм — люди специально летят в ту или иную страну, не только чтобы полюбоваться её красотами, а чтобы сделать прививку. Одним из таких направлений стала Москва, где с 18 января бесплатная вакцинация доступна для всех желающих: граждан РФ и иностранцев. Всё, что требуется, — прийти в поликлинику или один из мобильных пунктов, предъявить документ, удостоверяющий личность, и иметь отрицательный тест на коронавирус. Бразильское издание Folha de S. Paulo рассказало истории нескольких людей, которые воспользовались такой возможностью. Итальянский посол привился российской вакциной от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

31-летний исследователь Фёдор Левкович-Маслюк прилетел в российскую столицу на новогодние праздники из Парижа, где живёт, и сделал прививку «Спутником V».

«Это по сути единственная возможность остановить эпидемию и защитить себя и людей вокруг. У меня была достаточно уникальная по сравнению с ЕС возможность вакцинироваться. Во Франции мне бы пришлось ждать, наверно, до осени, чтобы вакцинироваться, поэтому я воспользовался возможностью вакцинироваться «Спутником V» в России. Надеюсь, что после вакцинации я смогу вновь начать заниматься спортом, вести социальную жизнь и меньше волноваться из-за того, что я могу заразить других. Также я буду намного лучше себя чувствовать, когда узнаю, что мои родители сделали второй укол», — сказал он.

Российский физик Дмитрий Быков также отметил, что ещё нескоро смог бы сделать прививку по месту жительства — в Мюнхене. По его словам, в Москве всё делают проще и почти неформально.

«На Западе существует столько юридических проблем, столько бюрократии, что всё отстает. Здесь в России, может быть, «неидеальность» нашей юридической системы помогает, когда нужно сделать что-то быстро. Я хорошо знаком с немецкой бюрократией, там всё идёт медленно. Даже решений по наиболее простым вопросам приходится ждать месяцами или годами», — говорит он. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

Быков считает, что, если ситуация будет так складываться и дальше, Россия сможет развить «Туризм Спутника»: граждане других стран будут ехать, чтобы вакцинироваться.

Белоруска Анастасия Иванова, прилетевшая вместе с мужем из Ирландии, рассказала, что процедура прошла очень быстро и без проблем. Она пришла в пункт вакцинации в торговый центр, о котором прочитала в репортаже одной норвежской журналистки, её осмотрел врач, а всего через 15 минут уже поставили прививку. Подобные пункты — расположенные в торговых центрах — пользуются популярностью у иностранных туристов, которые находятся в Москве пролётом всего несколько часов.

Могут ли граждане Украины и обладатели паспортов ДНР сделать прививку в московской поликлинике и в МФЦ, проверили корреспонденты издания Украина.ру.

Поставить вакцинный туризм на поток

Спрос на российскую вакцину среди иностранцев настолько высок, что в «Интурист» обратились несколько зарубежных туроператоров с просьбами об организации туров в Россию для вакцинации. Наибольший интерес проявляют жители Латинской Америки, Юго-Восточной и Южной Азии, есть запросы из Европы. Ещё в октябре прошлого года появилась информация, что чешский бизнесмен Андрей Константинов предлагает туры в Россию на вакцинацию от коронавируса стоимостью 30 тысяч крон (100 тысяч рублей). По приглашению от медицинской организации турист получает визу, сдаёт тест на COVID-19, приобретает авиабилеты, но лететь с пересадкой, поскольку прямых рейсов между Прагой и Москвой нет. Причём есть разные варианты, как провести время между прививками первым и вторым компонентами: либо остаться в России на 3-недельную развлекательную программу, либо вернуться в Чехию, а потом прилететь снова.

Большинство из потенциальных туристов хочет приехать в Россию, потому что в их странах прививки ещё не делают, но некоторые принципиально согласны вакцинироваться только «Спутником V», а не препаратами других производителей, которые доступны им уже сейчас. У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

«Интурист» приступил к разработке программы специальных чартерных рейсов для групп иностранцев от 100 человек и, как сообщили источники газеты «Известия», обсуждают этот вопрос с регуляторами и профильными ассоциациями.

«Мы изучаем транспортную логистику по доставке иностранцев, заинтересованных в вакцинации, ведём переговоры с медицинскими учреждениями, готовыми провести вакцинацию и предоставить дальнейшее качественное сопровождение организованным группам иностранных граждан, работаем с отельными объектами, заинтересованными в долгосрочном размещении групп на не менее чем 25 ночей для прохождения двух этапов прививки», — сказал генеральный директор компании Виктор Тополкараев.

Будет ли запущена эта программа, зависит от того, достаточно ли вакцины, что сейчас выясняет Ростуризм. Если доз «Спутника V» недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации туристов речи быть не может. Выбор пал на разработку Центра Гамалеи, потому что производство именно этого препарата на сегодняшний день налажено лучше всего. Кроме того, нужно урегулировать несколько юридических аспектов: определить правовой статус таких туристов и возможности проведения вакцинации иностранным гражданам, а также решить вопрос с визами в РФ, выдача которых приостановлена на неопределённый срок с марта 2020 года, а без них разрешён въезд только для высококвалифицированных специалистов из других стран и их семей. Если Зеленский не решит проблему вакцинации к весне, украинцы сами это сделают — Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Ни в коем случае не должно получиться так, что мы платно предоставляем вакцину иностранным гражданам, а россияне не имеют возможности её получить. Когда вакцинация будет осуществляться на таком уровне, что каждый желающий сможет её получить, тогда можно задуматься об осуществлении вакцинного туризма. Тем более что в других странах действительно существуют очень серьёзные проблемы с вакциной — в той же Прибалтике ближайшая возможность поставить прививку уже выпадает только на август-сентябрь. Понятное дело, что эти люди с удовольствием приедут к нам, чтобы приобрести вакцину раньше», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в комментарии «Газета.ru».

Так что если объёма производимой в России вакцины хватит, чтобы привить собственных граждан, то страна имеет все шансы стать центром медицинского туризма, и на фоне сложных внешнеполитических отношений с западными странами «Спутник V» превратится в мощный инструмент мягкой силы. Более того, Москва внесёт большой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса по всему миру.