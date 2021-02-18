В среду, 17 февраля, в Киев, несмотря на сильный мороз, съехались на митинг работники украинских железных дорог. Они протестовали против сокращений персонала и зарплат. Железнодорожники утверждают, что многие из них вынуждены в стужу и жару работать за 4 тысячи гривен (около 12 тысяч рублей)

В то же время руководство «Укрзализныци» (УЗ) назначает себе баснословные зарплаты и бонусы.

Официальное название акции протеста: «Наступлению администрации на трудовые права и социальные гарантии железнодорожников — решительное профсоюзное сопротивление».

По разным данным, в митинге участвовало около пяти сотен человек. Они соорудили сцену под Кабмином, требуя отставки председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака, который недавно сообщил, что его зарплата составляет 625 000 грн (1 млн 900 тыс. руб.) в месяц, посетовав, что это «ниже рыночного уровня для его должности».

«Нет рабству!» Сотни железнодорожников вышли протестовать к Кабмину © ukrinform.ru

Протестующие выражали особое возмущение баснословными зарплатами руководства и Наблюдательного совета УЗ на фоне разрушающейся железнодорожной инфраструктуры и зарплат, которых, по словам участников, не хватает даже на оплату отопления и электричества.

По словам одной из протестующих, составитель поездов, который работает в жару и в стужу, находясь на подножке вагона, получает «чистыми» на руки около 4 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в месяц, пока топ-менеджмент и наблюдательный совет открыто хвастаются зарплатами по 300-600 тысяч.

В прошлом году, например, управление "Укрзализныци", которое отвечает за отношения с органами государственной власти, возглавил Дмитрий Романюк из Ивано-Франковска с зарплатой в 300 тысяч гривен (900 тысяч рублей). Его единственным известным достижением является то, что в 2004 году он, будучи студентом первого курса, бросил яйцом в кандидата в президенты Виктора Януковича.

По словам участников митинга, заработная плата в отрасли низкая, работников лишают практически всех социальных льгот, при этом на руководящие должности ставят иностранцев, чьи огромные ставки ничем не обоснованы. Протестующие заявляют, что вскоре 30 000 работников могут быть уволены. Массовые сокращения уже начались.

«Людям не продлевают трудовые договоры. Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка 20 тысяч», — говорит представитель Свободного профсоюза "Укрзализницы" Александр Скиба.

Как сообщил на пресс-конференции 16 февраля председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк, работники филиалов и структурных подразделений "Укрзализныци" постоянно попадают под сокращение и получают низкую зарплату.

Эксперт рассказал, что происходит с «Укрзализныцей»

Ранее, в начале февраля, сотрудники «Львовской железной дороги» заявили о готовности к «итальянской забастовке» (фактической остановке работы без объявления забастовки) по причине низкого уровня зарплат и недавнего приказа руководства «Укрзализныци» об отсрочке расходов на оздоровление, оплату лечения и других соцобязательств.

В августе 2020 года железнодорожники уже протестовали под Мининфраструктуры. Тогда они требовали увольнения руководства «Укрзализныци», повышения заработной платы и прекращения процесса ликвидации железнодорожных медицинских учреждений, в которых действует своя система профилактики и лечения профзаболеваний работников железной дороги. Однако, как мы видим, никаких изменений не произошло, кроме рокировки фигур в руководстве.

В 2019 году команда Зеленского обещала навести порядок, обеспечить достойные условия труда, «превратить «Укрзализныцю» в государственную компанию номер один и локомотив украинской экономики». Сейчас же, на фоне протестов, члены команды Зеленского, рапортуя о достижениях Евромайдана на форуме «Украина 30», врут на голубом глазу, заявляя, что с 2014 года доходы украинцев выросли в 4 раза.

Металлолом на колесах

На странице «Форум железнодорожника» в Facebook недавно было обнародовано видео, на котором машинист горящей бумагой отогревает замерзшее стекло локомотива, чтобы хоть как-то видеть путь перед собой и сигналы семафора.

«Вот такая ситуация на сегодняшний день в кабинах локомотивов, в которых отсутствует стеклообогреватель. Вот таким вот образом оттаиваем окна, потому что видимость… видите… это видимость помощника машиниста… ничего не видно вообще… корка льда… машинист оттаивает лобовое стекло, хотя бы маленькое окошко… чтобы было видно сигналы… так что, Жмак, железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Да?

И есть вопрос к руководству — почему нет этих стеклообогревателей? Почему эти локомотивные бригады должны так страдать?» — говорит на видео помощник машиниста.

Другие железнодорожники на форуме утверждают, что ехать приходится буквально на одном колесе.

Согласно прошлогодним данным транспортного комитета Верховной Рады, износ подвижного состава «Укрзализныци» превысил показатель в 95%. Сейчас компания использует старые поезда еще советского образца, не оснащенные современными техническими функциями. Львиная доля локомотивов подлежит утилизации и списанию, поскольку эксплуатационный срок поездов уже давно истек — от 30 до 53 лет.

Одним из «бюджетных» вариантов решения проблемы железнодорожные профсоюзы считают, если не обновление парка, то хотя бы производство деталей собственными силами, на предприятиях «Укрзализныци», а не закупку их втридорога у фирм-прокладок, когда за стоимость полноценного вагона можно купить лишь винтик от вагона.

При таком уровне коррупции УЗ можно увеличивать финансирование сколько угодно, повышать цены хоть в сто раз, но миллионы и миллиарды могут уйти на закупку сотни пластиковых стаканчиков и консультации «экспертов» по вопросу о повышении зарплаты начальству.

Уезжайте все

Как следствие, работники уезжают за границу. Сейчас активно сманивают их в немецкую компанию Deutshe Bahn. Поэтому даже без сокращения персонала работать зачастую некому, как говорит председатель профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

«Я понимаю, что объемы ж/д перевозок, в частности, пассажирских, сократились. Но работать и так некому, идет колоссальная текучесть персонала. У нас из 14 помощников машиниста, которых недавно приняли в штат, 13 уже уволились — слишком тяжелая работа и маленькая зарплата. Кто может уезжает за границу.

Та же Deutsche Bahn активно вербует людей, рассылает предложения. Но по машинистам там сложнее — нужно знать немецкий язык, а вот те, кто обслуживает контактные сети, уже уезжают», — рассказывает лидер профсоюза.

Впрочем, к этому, похоже, и подталкивает работников руководство «Укрзализныци». И не только оно. На днях в Минэнерго состоялось совещание по Восточному горно-обогатительному комбинату, запомнившееся скандальным высказыванием и.о. министра Юрия Витренко о перспективах шахтеров. Он, в частности, предложил ликвидировать шахты и покупать уран на мировом рынке.

Что же касается людей, которые потеряют работу, то они могут уехать в Польшу, и им так, по его словам, даже будет "лучше".

Железные дороги Украины больше не объединяют страну © РИА Новости, Джон Траст | Перейти в фотобанк

Однако, как известно, даже продукцию сельского хозяйства как-то надо вывозить на экспорт, а это сложно сделать при убитой железной дороге, коллапсе речных перевозок и разбитых дорогах.

В Кабмине на митинг железнодорожников отреагировали, решив создать комиссию для ревизии «Укрзализныци». Как отмечают авторы telegram-канала «Трансмиссия», это не решит проблемы украинской железной дороги.

«Сегодня было заседание Кабинета министров, и в числе прочих было принято решение сформировать комиссию для ревизии АО «Укрзализныця». Текст решения выложил у себя на канале нардеп Гончаренко, и, как можем увидеть по этому документу, проверяющие имеют ранг второстепенных чиновников, а пять человек — это слишком мало, чтобы разобраться в структуре, где трудятся почти 250 тысяч человек. Какие будут последствия и результаты? Да никаких ровным счетом», — считает «Трансмиссия», подчеркивая, что украинская железная дорога медленно, но верно движется к коллапсу.

Вероятно, мы увидим вскоре, как президент Зеленский проведет еще один форум, посвященный «успешности» реформ украинских железных дорог. Для проверки деятельности комиссии по ревизии «Укрзализныци» будет создана еще одна комиссия, а для контроля Наблюдательного совета — еще один совет с космическими зарплатами, куда пригласят литовцев, поляков, немцев и американцев. Для финансирования этих бюрократических структур придется снова поднимать цены на билеты и грузоперевозки.

И так будет продолжаться до тех пор, пока железнодорожникам не надоест за копейки на морозе кувалдой приводить в движение локомотив 1953 года выпуска и они не уедут на работу за границу.