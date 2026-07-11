Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской - 11.07.2026 Украина.ру
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Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской
Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской - 11.07.2026 Украина.ру
Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской
Бывший премьер-минимтр Украины Николай Азаров заявил, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе
2026-07-11T09:17
2026-07-11T09:17
новости
киев
николай азаров
вадим ермолаев
монако
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Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал задержание двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, Киев сдал их, потому что они были вычислены европейскими спецслужбами."Сейчас Киев буквально признает, что это его спецслужбы, что вот они их задержали, суд устраивают. Почему? Чтобы пойти навстречу Европе. Все-таки правоохранительная система Европы не до такой степени коррумпирована, как украинская, киевская, да и ориентировки и розыск проводился. Правоохранительные службы Монако, Франции и поляки наверняка вычислили, кто там ведет эту даму, кто её сопровождает", — заявил Азаров.Он отметил, что Киеву "некуда было деваться", и поэтому он выдал версию о том, что исполнитель "переборщил". При этом заказчики, по словам Азарова, пока не называются.29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека, включая Вадима Ермолаева — бизнесмена, который в 2019 году вышел из украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции Киева. Позже СБУ обнаружила под Киевом тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении, и задержала двух человек: действующего офицера ГУР Владислава Реута и экс-сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича. Подробнее в материале Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, николай азаров, вадим ермолаев, монако, сбу, украина.ру, украина
Новости, Киев, Николай Азаров, Вадим Ермолаев, Монако, СБУ, Украина.ру, Украина

Экс-премьер Украины объяснил, почему Киев "сдал" европейцам убийц Березовской

09:17 11.07.2026
 
© Телеграм @NikolayAzarovНиколай Азаров
Николай Азаров
© Телеграм @NikolayAzarov
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Бывший премьер-минимтр Украины Николай Азаров заявил, что Киев выдал европейцам подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, поскольку их вычислили спецслужбы Монако, Франции и Польши. По его словам, украинские власти пошли на это, чтобы угодить Европе
Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал задержание двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По его словам, Киев сдал их, потому что они были вычислены европейскими спецслужбами.
"Сейчас Киев буквально признает, что это его спецслужбы, что вот они их задержали, суд устраивают. Почему? Чтобы пойти навстречу Европе. Все-таки правоохранительная система Европы не до такой степени коррумпирована, как украинская, киевская, да и ориентировки и розыск проводился. Правоохранительные службы Монако, Франции и поляки наверняка вычислили, кто там ведет эту даму, кто её сопровождает", — заявил Азаров.
Он отметил, что Киеву "некуда было деваться", и поэтому он выдал версию о том, что исполнитель "переборщил". При этом заказчики, по словам Азарова, пока не называются.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека, включая Вадима Ермолаева — бизнесмена, который в 2019 году вышел из украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции Киева.
Позже СБУ обнаружила под Киевом тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении, и задержала двух человек: действующего офицера ГУР Владислава Реута и экс-сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича. Подробнее в материале Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
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