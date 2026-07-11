Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм - 11.07.2026 Украина.ру
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Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм
Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм - 11.07.2026 Украина.ру
Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм
Известного латышского кинокритика Артура Завгороднего вызвали в Службу госбезопасности Латвии из-за ироничной рецензии в адрес фильма украинского режиссера, сообщил сам Завгородний
2026-07-11T17:34
2026-07-11T17:34
новости
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"Украинский режиссёр не пытается вникнуть в суть исторического момента", — так оценил картину критик. После беседы со спецслужбами Завгородний отказался от подробностей, сославшись на подписку о неразглашении."Собственно, это конец истории, но не творящегося вокруг абсурда. А кто настучал, может теперь постучать себе по голове", — написал Завгородний после визита в СГБ.Критик — выпускник университетов Глазго и Эдинбурга, ведёт программу на радио Baltkom, сотрудничает с российскими изданиями. В демократической Латвии не понравилась ирония — и вот уже спецслужбы интересуются твоим мнением. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, латвия, украина, россия
Новости, Латвия, Украина, Россия

Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм

17:34 11.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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Известного латышского кинокритика Артура Завгороднего вызвали в Службу госбезопасности Латвии из-за ироничной рецензии в адрес фильма украинского режиссера, сообщил сам Завгородний
"Украинский режиссёр не пытается вникнуть в суть исторического момента", — так оценил картину критик. После беседы со спецслужбами Завгородний отказался от подробностей, сославшись на подписку о неразглашении.
"Собственно, это конец истории, но не творящегося вокруг абсурда. А кто настучал, может теперь постучать себе по голове", — написал Завгородний после визита в СГБ.
Критик — выпускник университетов Глазго и Эдинбурга, ведёт программу на радио Baltkom, сотрудничает с российскими изданиями. В демократической Латвии не понравилась ирония — и вот уже спецслужбы интересуются твоим мнением.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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