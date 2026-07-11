Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни - 11.07.2026 Украина.ру
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Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни
Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни - 11.07.2026 Украина.ру
Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни
Жители Польши массово принимают участие в памятных акциях в годовщину Волынской резни — геноцида поляков, учинённого украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Об этом 11 июля сообщается Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-11T18:02
2026-07-11T18:02
польша
украина
варшава
кароль навроцкий
владимир зеленский
оун-упа
вооруженные силы украины
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В Домоставе Подкарпатского воеводства у десятиметрового памятника жертвам собрались десятки тысяч человек: местные жители, байкеры, харцеры, прихожане местной епархии. В центре монумента — распятый трезубцем младенец, по сторонам — названия уничтоженных деревень. Траурные мероприятия начались с богослужения за упокой душ невинно убиенных. Аналогичные акции проходят по всей стране с участием высшего руководства, включая президента Кароля Навроцкого.Вопрос Волынской резни десятилетиями осложняет отношения Варшавы и Киева. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей ОУН-УПА* и присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, за что был лишён высшей польской награды — ордена Белого Орла.Подробнее о конфликте Польши с Украиной – в материале Навроцкий не смог договориться с Зеленским по проблеме героизации УПА* на Украине — РАР*Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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польша, украина, варшава, кароль навроцкий, владимир зеленский, оун-упа, вооруженные силы украины
Польша, Украина, Варшава, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины

Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни

18:02 11.07.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости
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Жители Польши массово принимают участие в памятных акциях в годовщину Волынской резни — геноцида поляков, учинённого украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Об этом 11 июля сообщается Телеграм-канал "Украина.ру"
В Домоставе Подкарпатского воеводства у десятиметрового памятника жертвам собрались десятки тысяч человек: местные жители, байкеры, харцеры, прихожане местной епархии. В центре монумента — распятый трезубцем младенец, по сторонам — названия уничтоженных деревень. Траурные мероприятия начались с богослужения за упокой душ невинно убиенных. Аналогичные акции проходят по всей стране с участием высшего руководства, включая президента Кароля Навроцкого.
Вопрос Волынской резни десятилетиями осложняет отношения Варшавы и Киева. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей ОУН-УПА* и присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*, за что был лишён высшей польской награды — ордена Белого Орла.
Подробнее о конфликте Польши с Украиной – в материале Навроцкий не смог договориться с Зеленским по проблеме героизации УПА* на Украине — РАР
*Признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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ПольшаУкраинаВаршаваКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийОУН-УПАВооруженные силы Украины
 
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