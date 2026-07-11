https://ukraina.ru/20260711/kombrig-155-y-brigady-vsu-podozrevaemyy-v-ubiystvakh-podalsya-v-bega-1081365987.html
Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега
Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега - 11.07.2026 Украина.ру
Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега
Командир 155-й бригады ВСУ, ранее служивший в скандальном полку "Скала", подался в бега. Об этом 11 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-11T18:22
2026-07-11T18:22
2026-07-11T18:22
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владимир зеленский
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Отмечается, что до этого комбриг занимал должность начальника штаба 425-го полка "Скала", прославившегося пытками, издевательствами и убийствами рядовых мобилизованных.Другие новости к этому часу:🟥 ВС РФ нанесли удары по торговому судну и грузовикам в одном из портов Одессы. На борту судна под флагом Сент-Китс и Невис возник пожар, пострадавших среди экипажа нет — Минразвития Украины.🟥 Российские военные эвакуировали пожилых женщин из Константиновки, которых ВСУ планировали зачистить как неудобных свидетелей.🟥 Зеленский стянул в Киев почти все западные комплексы ПРО, однако удары ВС РФ показали высокую результативность как в столице, так и при поражении портов и судов в Одессе, Черноморске и Измаиле. Высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО — Минобороны РФ.🟥 Ракетный удар нанесён по пригородам Харькова. Опубликовано видео удара "Герани" по объекту в Чернигове.🟥 Беспилотная опасность объявлена в Крыму и Ставропольском крае.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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одесса, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация
Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега
Командир 155-й бригады ВСУ, ранее служивший в скандальном полку "Скала", подался в бега. Об этом 11 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Отмечается, что до этого комбриг занимал должность начальника штаба 425-го полка "Скала", прославившегося пытками, издевательствами и убийствами рядовых мобилизованных.
Другие новости к этому часу:
🟥 ВС РФ нанесли удары по торговому судну и грузовикам в одном из портов Одессы. На борту судна под флагом Сент-Китс и Невис возник пожар, пострадавших среди экипажа нет — Минразвития Украины.
🟥 Российские военные эвакуировали пожилых женщин из Константиновки, которых ВСУ планировали зачистить как неудобных свидетелей.
🟥 Зеленский стянул в Киев почти все западные комплексы ПРО, однако удары ВС РФ показали высокую результативность как в столице, так и при поражении портов и судов в Одессе, Черноморске и Измаиле. Высокоточное оружие России гарантированно преодолевает любые средства ПВО — Минобороны РФ.
🟥 Ракетный удар нанесён по пригородам Харькова. Опубликовано видео удара "Герани" по объекту в Чернигове.
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Крыму и Ставропольском крае.
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