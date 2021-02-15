В четверг, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс - на линию фронта. Поездка главы государства стала поводом напомнить о потерях украинской армии. Тем более с цифрами там - полный хаос

«Он напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799, — сообщила 11 февраля пресс-служба президента. — В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338».

Верны ли эти цифры, сразу растиражированные журналистами? И да, и нет.

Маленькая победоносная война для президента Зеленского © kinopoisk.ru

В этом можно убедиться, заглянув в ответ №321КЦ/63ВИХЗП от 15 ноября 2019 года, поступивший из Кадрового центра ВСУ в ответ на запрос «Украинской правды». Этот ответ, кстати, интересен тем, что потери в нем даны не только по годам, но и по месяцам.

Так вот, за 2018 год боевые безвозвратные потери ВСУ составили 121 человек, однако при этом небоевые безвозвратные (обозначенные в процитированном выше ответе как «прочие») — 104. Данные за 2019 год на тот момент еще были неполными, по состоянию на 31 октября 2019 года боевые безвозвратные потери составляли за десять месяцев 2019 года 86 человек, небоевые безвозвратные — 67.

Стоит пояснить, что есть и санитарные потери — боевые и небоевые — то есть раненые. Но чаще всего в прессе под «потерями» понимают безвозвратные потери, то есть погибших. Так, в ответе (номер неизвестен) Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос Украинской редакции Би-Би-Си сообщалось, что на 1 декабря 2018 года боевые безвозвратные потери ВСУ составляли 110 бойцов, боевые санитарные — 776. Позже цифры немного корректируются, так как какая-то часть раненых неизбежно умирает и пополняет ряды безвозвратных потерь.

Действительно, погибших стало меньше. Но так и накал боевых действия начал спадать еще до избрания Владимира Зеленского президентом.

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За 2016 год, стоит отметить, данные указаны неполные. Процитируем заявление пресс-службы Генерального штаба ВСУ от 28 октября 2017 года: «По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10.710 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные — 8377 (раненые и травмированные в результате боевых действий). В течение 2016 года вследствие боевых действий погибли 212 военнослужащих ВС Украины, а санитарные потери составили 1277 военнослужащих ВС Украины. При этом небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых».

Но, кстати, и это еще не все. Ведь есть и пропавшие без вести и попавшие в плен. Процитирую тот же ответ №266/из/2992 от 22 декабря 2016 года: «По состоянию на 21.12.2016 года 89 военнослужащих Вооруженных Сил Украины считаются теми, чье местонахождение неизвестно (которые пропали без вести), из этого количества пропали в 2014 году — 79 человек, в 2015 году — 10 человек, в 2016 году — фактов исчезновения не зафиксировано».

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Цифры о потерях частей МВД и Нацгвардии периодически сообщает на своей странице в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Например, 26 марта 2019 года он написал: «Немного цифр на первую 5-ю годовщину Национальной гвардии Украины… 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести». И это, очевидно, без потерь собственно МВД, то есть полиции.

В 2018 — 2019 годах нацгвардейцы и полицейские тоже гибли в Донбассе, однако Зеленский, а точнее его спичрайтеры о них забыли. Равно, как и про бойцов добровольческих соединений, которые не влились в ряды ВСУ и Нацгвардии и продолжали воевать вплоть до 2018 — 2019 годов, а некоторые воюют и по сей день.

Суммарной статистики по ведомствам никто не ведет, на что 18 декабря 2018 года в интервью Liga.Net посетовал тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос: «За 4,5 года военных действий уже более десяти тысяч небоевых потерь… Эту статистику в государстве в целом никто не ведет. В каждой службе отдельно. Складываем вместе — получаем такую картину». В данном случае, очевидно, речь идет не только о небоевых безвозвратных потерях, а также и о небоевых санитарных потерях.