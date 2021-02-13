Февраль оказался самым холодным и снежным месяцем для жителей Украины, но у представителей местного шоу-бизнеса дни проходят жарко: одни ругаются, другие отдыхают «до полного стыда», третьи множат квадратные метры

Скандалы недели

Главная героиня самых громких скандалов прошедшей недели — украинская певица Оля Полякова — за несколько дней умудрилась переругаться сразу с несколькими своими коллегами по сцене. Произошло это на эфирах шоу «Маска», где Полякова и другие члены жюри должны угадывать известных в стране людей, скрытых в костюмах самых разных персонажей.

«Как классно на деньги кидает»: 15-летнюю дочь Поляковой обвинили в мошенничестве © Мария Полякова/Инстаграм Тина Кароль. «Королева ночи» назвала ее «плакальщицей на похоронах».

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Подобный выпад в сторону Кароль ее поклонники расценили как оскорбление, и в соцсети на Полякову посыпалось огромное количество гневных сообщений. Прочитав их, она решила пояснить ситуацию.

«Это относится исключительно к творчеству, к песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. И никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, личной истории. У всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения», — пояснила Полякова.

Личная трагедия Кароль, после которой, по всей вероятности, ее репертуар и стал менее заводным, — это смерть мужа певицы Евгения Огира, который умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией. У артистки остался от него сын, сейчас мальчику 12 лет.

«Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты прелесть…» — ответила Кароль на слова Поляковой.

Чуть позже и канал Украина, на котором идет шоу «Маска», принес певице свои извинения, назвав произошедшее недоразумением.

«Человек, переживший такую жизненную драму, как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал "Украина" ценит Ваш талант, мы всегда рады видеть Вас на сцене наших концертов и шоу», — говорилось в сообщении канала.

Однако история на этом не закончилась, и в эфире очередной «Маски» у Поляковой вырвалась еще одна оскорбительная фраза, на этот раз в адрес другой исполнительницы — Камалии. Один из детективов предположил, что в костюме «спрятана» именно она. Полякова резко возразила.

«Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми… Посмотри на эту!» — заявила Полякова.

Украинская певица Камалия, которая, кроме того, является супругой миллиардера Мохаммада Захура, несколько дней никак не реагировала на сказанное, но позже все-таки прокомментировала слова о себе.

«Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом (травлей. — Ред.)», — сказала исполнительница.

На этом колкие высказывания Поляковой пока закончились, но впереди, как заметили поклонники шоу, еще несколько выпусков «Маски», где артистке точно будет где разгуляться. К слову, остальные детективы проекта — певица Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник — ни в чем подобном замечены не были.

Вылет внучки Ющенко с «Голоса страны»

Пока Полякова ссорилась с другими артистами, внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика решила показать себя в другом проекте — «Голос страны», туда она отправилась наравне со всеми остальными участниками на слепые прослушивания.

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Внучка Ющенко отреклась от пластических операций, но только усугубила подозрения © Доменика Ющенко/Инстаграм

«У меня есть с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей главной мечтой был "Голос страны". Мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мною гордился», —сказала она перед шоу.

Однако в итоге ни один из судей ее не выбрал, и Доменика Ющенко «вылетела» из проекта. Члены жюри отметили, что девушка очень волновалась и результатом прослушивания оказалась очень расстроена, на что ведущий проекта предложил ей позаниматься и попробовать еще раз через год. А вот простые украинцы оказались менее тактичными в высказываниях.

«А этой чего не хватает? С их деньгами и возможностями уже бы сделали из нее звезду типа Инстасамки, так нет же, надо поплакать, на жалость надавить… Фу, блин», — написала одна из пользовательниц.

Позже наследница Ющенко заявила, что сама она довольна выступлением, и участие в прослушиваниях станет для нее лучшим воспоминанием, несмотря на результат.

«Красотки "made in Ukraine"»

Тем временем уже состоявшиеся украинские певицы Ани Лорак и Maruv поужинали в одном из ресторанов в центре Москвы в компании с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. Быть счастливым — это так заразительно!» — подписал он общий снимок с украинками.

Лорак обратилась к советскому опыту из-за фигуры © Ани Лорак/Инстаграм

Компанию поп-королю и украинским дивам в ресторане составили также композитор Димитрис Контопулос и бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.

Но, несмотря на то что фото появились в аккаунте поп-короля, практически все внимание подписчиков оказалось приковано не к нему, а к Ани Лорак, которая в последнее время сильно изменилась.

«Скорей бы прошла мода на выпячивание губ», «Ну и ротище у Лорак», «Лорак накачанный шар», «Лорак неудачно накачала губы… уродство!», «Боже, что с Ани Лорак, она поправилась или переборщила ботокса?», «Лорак похожа на Успенскую», «Лорак, остановись, ты теряешь свое лицо», — написали пользователи.

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Не так давно Киркоров сетовал, что многие украинские звезды побаиваются открыто с ним встречаться, так как после общения с ним на родине их подвергают жесткой критике, а порой и травле. По словам поп-короля, такое было с Олей Поляковой, которая отработала с ним в Арабских Эмиратах общее шоу.

Однако и Лорак, и Maruv строят карьеру в России, первая недавно приобрела в Подмосковье особняк, а вторая отказалась ради гастролей в РФ от «Евровидения» и сейчас работает на шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Потап, Настя и запрещенные вещества

Гимн «оранжевой революции», «Россия, прощай!» и шум вокруг «Шума»: топ-5 скандалов Украины на «Евровидении» © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских. На этой неделе стало известно, что отдых на тропических островах они провели «на полную катушку».

Пара арендовала автомобиль в одном из элитных прокатов, а вернула не в лучшем состоянии. По словам директора прокатного агентства, он часто работает со знаменитостями, но эта украинская парочка — особый случай.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — рассказал бизнесмен.

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Каменских и Потап ранее уже объясняли, что действительно любят «отрываться на полную», причем, по словам музыкантов, они не стесняются отдавать друг другу супружеский долг где придется: в самолете, автобусе, в гримерке на гастролях. «Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться», — объяснял Потапенко.

Данилко «скупает подъезды»

Украинский продюсер Андрей Данилко, известный ролью проводницы Верки Сердючки, тщательно скрывает свою личную жизнь, а вот новости о пополнении в списке его недвижимости в последнее время появляются в публикациях СМИ все чаще.

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На прошедшей неделе журналисты провели очередное расследование и выяснили, что артист приобрел еще одну квартиру в киевском здании со шпилем, признанном памятником архитектуры, где у него уже было жилье.

Ночевали вместе: Данилко проговорился об отношениях с «мамой Сердючки» © Вера Сердючка/Инстаграм

Украинские СМИ сообщили также о том, что за последние годы Данилко успел скупить практически весь подъезд и мансарду на последнем этаже, и последние две квартиры обошлись ему в 1,2 млн долларов (88,5 млн руб.).

Ранее в сети появлялись и снимки квартиры продюсера «изнутри», однако Данилко опроверг эту информацию, заявив, что такие апартаменты есть в его доме, но принадлежат они не ему.