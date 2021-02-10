«Она перечеркнула всю мою жизнь, которая была до этого. Кроме работы, это была сумасшедшая любовь. Я думаю, что у меня до сих пор остались чувства к ней», — сказал Фалеса.
По словам продюсера, его отношения с Лорак начались, когда артистке было всего 15 лет. В итоге певица и Юрий Фалеса прожили в гражданском браке 8 лет, и все эти годы, по его словам, он продюсировал ее. Рассталась пара в 2005 году из-за романа артистки с футболистом Сергеем Ребровым.
«Мне хотелось прыгнуть с самолета. Я так завидовал, что на свете есть такая сильная любовь, ради которой она может бросить все и улететь в Лондон», — рассказал Фалеса.
Продюсер заявил, что любовь к бывшей до сих пор жива, хотя позже он все-таки создал другую семью. В 2012 году Фалеса женился на другой своей подопечной певице Маше Гойя. отношения продержались 3 года, позже продюсер назвал их фиктивными.
В 2016 году Фалеса предпринял еще одну попытку создать семью, женившись на 19-летней девушке по имени Екатерина. В этом союзе родился сын.
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Ани Лорак позже тоже вышла замуж, ее избранником в итоге стал бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Брак продержался 10 лет, но и этот союз певицы в итоге распался. Не так давно исполнительница заверяла, что встречается с саунд-продюсером Егором Глебом, однако поклонники звезды уверены, что у нее тайный роман с российским певцом Сергеем Лазаревым.