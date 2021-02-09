Украинский артист и продюсер Андрей Данилко сейчас работает на шоу «Маска», где выполняет роль детектива, то есть должен отгадывать известных в стране людей, скрытых в костюмах разных персонажей. Артист признался, что настолько напрягается на проекте, что уже впору обратиться за помощью к медикам. Об этом написали «Факты» 8 февраля

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Данилко заявил, что никогда не думал, что она может так хорошо петь, а постоянное напряжение при попытках понять, кто вышел под ликом очередного персонажа, привели продюсера к бессоннице.

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«Друзья, я, наверное, сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал об этих масках. Никогда не мог подумать, что я так "включусь". Мне реально интересно!» — сказал Данилко.

Сам артист тоже мастер перевоплощений, его образ бойкой неунывающей проводницы Верки Сердючки известен далеко за пределами Украины. Данилко признался, что этот персонаж ему давно надоел, а вот попробовать себя в роли «маски» он очень хотел бы, но этого ему «никто не предлагал».

Украинское шоу «Маска» является копией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта работают Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.