По словам Данилко, отгадывание личности каждого персонажа дается ему с огромным трудом. Ведь, например, никто не мог и предположить, что в образе лисы скрывается известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.
Данилко заявил, что никогда не думал, что она может так хорошо петь, а постоянное напряжение при попытках понять, кто вышел под ликом очередного персонажа, привели продюсера к бессоннице.
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«Друзья, я, наверное, сейчас обращусь к врачу, потому что всю неделю я сидел и думал об этих масках. Никогда не мог подумать, что я так "включусь". Мне реально интересно!» — сказал Данилко.
Сам артист тоже мастер перевоплощений, его образ бойкой неунывающей проводницы Верки Сердючки известен далеко за пределами Украины. Данилко признался, что этот персонаж ему давно надоел, а вот попробовать себя в роли «маски» он очень хотел бы, но этого ему «никто не предлагал».
Украинское шоу «Маска» является копией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта работают Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.