Внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко, которая приняла участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос страны» с песней «Плакала» группы Kazka, призналась, что выбрать трек ей помог ее бойфренд. Об этом 9 февраля написало издание «Бульвар Гордона»

Украинский ведущий-русофоб задумался об оказании интимных услуг © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Это была наша любимая песня», — процитировало издание слова парня.

Известно, что возлюбленного Доменики зовут Владислав, но больше никакой информации о своем бойфренде внучка бывшего президента не озвучила.

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Результат участия внучки экс-президента в шоу «Голос страны» очень расстроил ее саму, так как она не получила одобрения ни от одного из тренеров и вылетела из проекта.

По словам знаменитой внучки, своим выступлением она очень довольна, а участие в прослушиваниях станет для нее лучшим воспоминанием, несмотря на результат.

Сейчас младшая Ющенко учится на 4-м курсе юридического факультета, пишет картины, ранее занималась танцами и вокалом.

Доминика Ющенко родилась у старшей дочери 3-го президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.