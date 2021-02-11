Со своим парнем девушка пришла на одно из интервью, которое снималось для проекта «Голос страны», где пара объяснила, что решение исполнить «Плакала» на проекте они принимали вместе.
«Это была наша любимая песня», — процитировало издание слова парня.
Известно, что возлюбленного Доменики зовут Владислав, но больше никакой информации о своем бойфренде внучка бывшего президента не озвучила.
Читайте также: «А этой чего не хватает?»: внучка Ющенко разозлила украинцев своим вокалом.
Результат участия внучки экс-президента в шоу «Голос страны» очень расстроил ее саму, так как она не получила одобрения ни от одного из тренеров и вылетела из проекта.
По словам знаменитой внучки, своим выступлением она очень довольна, а участие в прослушиваниях станет для нее лучшим воспоминанием, несмотря на результат.
Сейчас младшая Ющенко учится на 4-м курсе юридического факультета, пишет картины, ранее занималась танцами и вокалом.
Доминика Ющенко родилась у старшей дочери 3-го президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.