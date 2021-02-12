Украинская певица Тина Кароль активно рекламирует свою новую работу - клип на трек «Скандал», 10 февраля артистка опубликовала в Instagram фрагмент нового видео. Но даже этот короткий отрывок не оставил поклонников звезды равнодушными

Тина Кароль стала причиной подорожания земли на Украине © Тина Кароль/Инстаграм

«Тина решила на ночь суету навести», «Как она облизнула палец», "Помогите, я, кажется, умерла от слишком красивой девушки на видео», «Оу, Тина… Ночной контент», «Тина, что же вы творите», — отреагировали на видео поклонники Кароль.

Ранее канал «Украина» извинился перед Тиной Кароль за сравнение с «плакальщицей на похоронах».

Тина Кароль — украинская исполнительница, помимо сольной карьеры она работает на телевидении. В настоящее время артистка является наставником шоу «Голос страны», где ее неоднократно называли секс-символом проекта.

Певица 6 лет была в браке с продюсером Евгением Огиром, который в 2013 году умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией. Несколько дней назад другая украинская исполнительница Оля Полякова сравнила Кароль с «плакальщицей на похоронах», что поклонники артистки расценили как издевательство над ее личной трагедией.