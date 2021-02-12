В ролике Кароль в синем платье с асимметричным декольте листает книгу под названием «Скандал», сексуально облизывая пальцы при переворачивании страниц.
«Тина решила на ночь суету навести», «Как она облизнула палец», "Помогите, я, кажется, умерла от слишком красивой девушки на видео», «Оу, Тина… Ночной контент», «Тина, что же вы творите», — отреагировали на видео поклонники Кароль.
Ранее канал «Украина» извинился перед Тиной Кароль за сравнение с «плакальщицей на похоронах».
Тина Кароль — украинская исполнительница, помимо сольной карьеры она работает на телевидении. В настоящее время артистка является наставником шоу «Голос страны», где ее неоднократно называли секс-символом проекта.
Певица 6 лет была в браке с продюсером Евгением Огиром, который в 2013 году умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией. Несколько дней назад другая украинская исполнительница Оля Полякова сравнила Кароль с «плакальщицей на похоронах», что поклонники артистки расценили как издевательство над ее личной трагедией.