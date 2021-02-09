«When I was 18» («Когда мне было 18»), — прокомментировал архивный снимок продюсер.
На фото он сидит «с распальцовкой» и с пышной шевелюрой вьющихся волос.
«Хит Леджер, которого мы заслужили», «Как для 1999 года, то причесан, конечно, так себе», «Жесть, конечно», — прокомментировали увиденное подписчики.
К слову, голливудский актер австралийского происхождения Хит Леджер, с которым Потапа сравнили его подписчики, умер в результате острой интоксикации, вызванной совместным действием транквилизаторов, болеутоляющих и снотворных препаратов.
Потапа и Настю Каменских накануне также уличили в приеме запрещенных веществ, когда владелец одного из крупных прокатов элитных автомобилей рассказал, как знаменитая парочка оставила арендованное авто со следами кокаина внутри.
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