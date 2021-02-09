Украинский музыкант, продюсер Алексей Потапенко, известный поклонникам как Потап, выложил в сети снимок, на котором ему только-только исполнилось 18 лет, а к стрижке «под ноль» он еще не пришел. Соответствующий пост, написанный на днях, можно прочитать на странице Потапа в Instagram

«When I was 18» («Когда мне было 18»), — прокомментировал архивный снимок продюсер.

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«Хит Леджер, которого мы заслужили», «Как для 1999 года, то причесан, конечно, так себе», «Жесть, конечно», — прокомментировали увиденное подписчики.

К слову, голливудский актер австралийского происхождения Хит Леджер, с которым Потапа сравнили его подписчики, умер в результате острой интоксикации, вызванной совместным действием транквилизаторов, болеутоляющих и снотворных препаратов.

Потапа и Настю Каменских накануне также уличили в приеме запрещенных веществ, когда владелец одного из крупных прокатов элитных автомобилей рассказал, как знаменитая парочка оставила арендованное авто со следами кокаина внутри.

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