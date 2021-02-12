Европарламент в четверг, 11 февраля, утвердил итоговую резолюцию об исполнении Украиной Соглашения об ассоциации. Сам документ весьма нелестен для Киева

Автором доклада по Украине был евродепутат из Германии Михаэль Галер. Именно за резолюцию по его докладу и голосовали евродепутаты в среду, 10 февраля. Поскольку голосование проходило дистанционно из-за пандемии COVID-19, его результаты объявили на следующий день — 11 февраля.

За резолюцию проголосовали 526 евродепутатов, 79 были против, еще 71 воздержался. «Пусть лечатся печеньками и демократическими ценностями»: Европейцы о борьбе Украины с коронавирусом © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

При этом сам документ сложно назвать лестным для Украины.

Игра с коррупцией в поддавки

Европейский парламент призвал Украину как можно скорее восстановить полноценную деятельность органов по борьбе с коррупцией и обеспечить их независимость. Особую обеспокоенность Европарламента вызвало решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года.

«ЕП выражает крайнюю озабоченность по поводу явных попыток корыстных групп подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в проведении демократических реформ, в частности путем повторного захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, что привело к ослаблению ориентированного на реформы большинства в Верховной Раде, что также иллюстрируется трудностями при заполнении законодательного пробела, который остался после спорного постановления Конституционного суда; настоятельно призывает всех политических деятелей подтвердить свою приверженность реформам, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства права, искоренения коррупции и достижения большего благосостояния населения Украины», — указывалось в тексте итоговой резолюции. Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

В ней же подчёркивалась важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных утверждений.

Помимо этого, в ЕП выразили и обеспокоенность тем, что на главу Нацбанка осуществляется «систематическое политическое давление». Также евродепутаты призвали украинские власти воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.

Реванш, да не тот

Украинского обывателя часто пугают «реваншем пророссийских сил». Тем временем в стране состоялся другой реванш, который украинские политики стараются не замечать, а вот евродепутаты заметили.

«Олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние», — заявил докладчик Галер, рассказывая об этой проблеме.

В резолюции Европарламента проблема с олигархами упомянута как одна из важнейших.

«Никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную и правоохранительную системы», — указывалось в резолюции.

Европарламент призвал Украину «продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны».

Кроме того, в резолюции со ссылкой на недавний отчет Transparency International отмечалось, что восприятие коррупции на Украине снизилось до уровня 2017 года.

При этом украинские граждане всё ещё поддерживают деолигархизацию, модернизацию, борьбу с коррупцией и реформы.

А вот само украинское государство пока не оправдывает их ожиданий. Так, согласно данным проверки, только 37% задач, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации, были выполнены в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году).

«ЕП признает попытки, предпринятые во второй половине 2019 года для ускорения темпов реформ, но настоятельно призывает украинские институты не отдавать предпочтение скорости законодательного процесса перед качеством принятого законодательства и подчеркивает важность продолжения выполнения своих обязательств», — отмечалось в резолюции. Представитель Еврокомиссии рассказал о тотальной коррупции на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Там же подчёркивалось, что уровень политической, технической и, главное, финансовой поддержки со стороны Евросоюза будет зависеть от того, в какой степени Украина выполнит свои обязательства перед ЕС.

Привет Зеленскому

В пятницу, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил по поводу запрета работы трёх телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил глава государства.

Со слов президента выходило, что зарубежные партнёры Украины, в том числе и ЕС, поддерживали украинскую политику касательно СМИ.

Но вот резолюция ЕС однозначно указывает: не всё так однозначно, как того бы хотелось украинским властям.

«Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях», — указывалось в резолюции.

Европарламент призвал власти Украины решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть сайтов, наподобие запрещённого в РФ «Миротворца», которые «создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств».

В резолюции негативно оценивался уровень свободы слова на Украине и указывалось на необходимость «бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов».

В общем, по мнению евродепутатов, ситуация со свободой слова на Украине оставляет желать лучшего.

«Мы вас услышали»

Украина на в общем-то нелестную резолюцию Европарламента отреагировала с воодушевлением.

«Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС», — заявило Министерство иностранных дел Украины в четверг, 11 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европаламент «за положительную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств».

При этом он назвал принятие этой резолюции свидетельством высокого уровня отношений Украины и ЕС. Кузьмин: Украинские олигархи угодили в цифровой капкан © Иван Пономарев

Упомянутый показатель выполнения Соглашения об ассоциации вдохновил и вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

«Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина не станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив Соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы — цифровой рынок и европейский зеленый курс», — заявила она.

Сам же доклад Галера, содержащий в целом жёсткую критику происходящего на Украине, Стефанишина назвала свидетельством того, что «глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева».

В общем, Украина вряд ли сделает должные выводы из резолюции Европарламента. А это значит, что олигархам и коррупционерам можно не беспокоиться. В отличие от независимых журналистов.