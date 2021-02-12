Автором доклада по Украине был евродепутат из Германии Михаэль Галер. Именно за резолюцию по его докладу и голосовали евродепутаты в среду, 10 февраля. Поскольку голосование проходило дистанционно из-за пандемии COVID-19, его результаты объявили на следующий день — 11 февраля.
За резолюцию проголосовали 526 евродепутатов, 79 были против, еще 71 воздержался.
При этом сам документ сложно назвать лестным для Украины.
Игра с коррупцией в поддавки
Европейский парламент призвал Украину как можно скорее восстановить полноценную деятельность органов по борьбе с коррупцией и обеспечить их независимость. Особую обеспокоенность Европарламента вызвало решение Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года.
«ЕП выражает крайнюю озабоченность по поводу явных попыток корыстных групп подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в проведении демократических реформ, в частности путем повторного захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, что привело к ослаблению ориентированного на реформы большинства в Верховной Раде, что также иллюстрируется трудностями при заполнении законодательного пробела, который остался после спорного постановления Конституционного суда; настоятельно призывает всех политических деятелей подтвердить свою приверженность реформам, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства права, искоренения коррупции и достижения большего благосостояния населения Украины», — указывалось в тексте итоговой резолюции.
В ней же подчёркивалась важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных утверждений.
Помимо этого, в ЕП выразили и обеспокоенность тем, что на главу Нацбанка осуществляется «систематическое политическое давление». Также евродепутаты призвали украинские власти воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.
Реванш, да не тот
Украинского обывателя часто пугают «реваншем пророссийских сил». Тем временем в стране состоялся другой реванш, который украинские политики стараются не замечать, а вот евродепутаты заметили.
«Олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние», — заявил докладчик Галер, рассказывая об этой проблеме.
В резолюции Европарламента проблема с олигархами упомянута как одна из важнейших.
«Никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную и правоохранительную системы», — указывалось в резолюции.
Европарламент призвал Украину «продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны».
Кроме того, в резолюции со ссылкой на недавний отчет Transparency International отмечалось, что восприятие коррупции на Украине снизилось до уровня 2017 года.
При этом украинские граждане всё ещё поддерживают деолигархизацию, модернизацию, борьбу с коррупцией и реформы.
А вот само украинское государство пока не оправдывает их ожиданий. Так, согласно данным проверки, только 37% задач, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации, были выполнены в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году).
«ЕП признает попытки, предпринятые во второй половине 2019 года для ускорения темпов реформ, но настоятельно призывает украинские институты не отдавать предпочтение скорости законодательного процесса перед качеством принятого законодательства и подчеркивает важность продолжения выполнения своих обязательств», — отмечалось в резолюции.
Там же подчёркивалось, что уровень политической, технической и, главное, финансовой поддержки со стороны Евросоюза будет зависеть от того, в какой степени Украина выполнит свои обязательства перед ЕС.
Привет Зеленскому
В пятницу, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил по поводу запрета работы трёх телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил глава государства.
Со слов президента выходило, что зарубежные партнёры Украины, в том числе и ЕС, поддерживали украинскую политику касательно СМИ.
Но вот резолюция ЕС однозначно указывает: не всё так однозначно, как того бы хотелось украинским властям.
«Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях», — указывалось в резолюции.
Европарламент призвал власти Украины решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть сайтов, наподобие запрещённого в РФ «Миротворца», которые «создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств».
В резолюции негативно оценивался уровень свободы слова на Украине и указывалось на необходимость «бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов».
В общем, по мнению евродепутатов, ситуация со свободой слова на Украине оставляет желать лучшего.
«Мы вас услышали»
Украина на в общем-то нелестную резолюцию Европарламента отреагировала с воодушевлением.
«Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации Соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС», — заявило Министерство иностранных дел Украины в четверг, 11 февраля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европаламент «за положительную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств».
При этом он назвал принятие этой резолюции свидетельством высокого уровня отношений Украины и ЕС.
Упомянутый показатель выполнения Соглашения об ассоциации вдохновил и вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.
«Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина не станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив Соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы — цифровой рынок и европейский зеленый курс», — заявила она.
Сам же доклад Галера, содержащий в целом жёсткую критику происходящего на Украине, Стефанишина назвала свидетельством того, что «глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева».
В общем, Украина вряд ли сделает должные выводы из резолюции Европарламента. А это значит, что олигархам и коррупционерам можно не беспокоиться. В отличие от независимых журналистов.