Зеленский, Пиночет и Эстрада

Эволюция Владимира Зеленского, который начинал как популярный комедийный актёр и медиаменеджер, а сейчас пытается стать аналогом Пиночета, не уникальна в современном мире. До этого такой путь прошёл 13-й президент Филиппин Джозеф Эхерсито Эстрада – персонаж ныне изрядно забытый

Генерал Аугусто Пиночет широко известен. В 1973 году он, будучи командующим сухопутными войсками, возглавил военный переворот против социалистического правительства Сальвадора Альенде. Затем он возглавлял правящую хунту и был президентом Чили до 1990 года.

Страна при этом фактически была передана для экспериментов «чикагским мальчикам», причём любой протест подавлялся жесткой военной силой (за 17 лет более 3 тыс. человек было убито или пропало без вести, что можно считать весьма травоядным режимом по сравнению с «демократической» Украиной).

Сочетание оказалось действенным — говорили даже о чилийском экономическом чуде, подобном «азиатским тиграм» (тигры в Америке не водятся, потому Чили стало «гуанако»).

Однако более реалистичным выглядит реализация не чилийского, а филиппинского курса, связанного с личностью президента Эстрады.

Хосе Марсело Эхерсито родился в 1937 году. Учился в университете Манилы. В 20 лет стал актером, поменяв своё имя на Джозеф Эстрада. В 1954-2009 годах участвовал в съёмках 98 фильмов в качестве актёра и продюсера. Джозеф является пятикратным лауреатом филиппинской премии «За лучшую мужскую роль» и пять раз выигрывал премию «Лучший фильм». Снимался он, в частности, в комических ролях. Наиболее известна его актёрская работа в боевике «Кровавый договор» 1972 года.

В 1967 году был избран мэром родного города Сан-Хуан и проработал на этой должности более 16 лет. В 1987 году стал сенатором, а в 1992 году был избран вице-президентом при Фиделе Рамосе. Президентом стал в 1998 году. На выборах выступал как популист и пользовался поддержкой китайских бизнесменов (в странах Юго-Восточной Азии они контролируют значительную часть торговли).

Авторитет Эстрады основывался на нескольких моментах.

Во-первых, он вёл активную антикоррупционную политику, провёл люстрацию чиновников и пересмотр всех государственных контрактов, заключённых предыдущей администрацией.

Под прикрытием борьбы с коррупцией проводились репрессии против его политических оппонентов, а должности и «вкусный» бизнес он раздавал своим друзьям. Появилось даже понятие «ночной кабинет».

Во-вторых, проводил активную социальную политику, важной частью которой была программа жилищного строительства, а также распределение земли среди безземельных фермеров.

В-третьих, после финансового кризиса 1998 года страна начала довольно быстро восстанавливаться, продемонстрировав рост в 3-4%. Судя по всему, особой роли президента тут не было — Филиппины просто «оттолкнулись от дна». Считается, что в 1999 году долг страны достиг 2,1 трлн песо.

При этом он поддерживал работу в стране транснациональных компаний, обеспечил им безналоговый и беспошлинный режим, а также провёл либерализацию внутреннего рынка.

В-четвёртых, он объявил войну Исламскому фронту освобождения моро (который боролся за автономию области народности моро на острове Минданао террористическими методами) и добился значительных успехов.

В октябре 2000 года Эстрада был обвинён в получении взятки в $8,7 млн за покровительство игорному бизнесу, незаконном получении денег от акцизов на табак и злоупотреблении служебным положением.

Начался процесс импичмента — нижняя палата парламента вынесла ему вотум недоверия, но сенат отказался от проверки его банковских счётов. Решение вызвало массовые протесты. В Маниле на митинги с требованием отставки президента выходили до 130 тыс. человек. Армия и полиция отказались поддерживать главу государства. 19 января возглавившая силы оппозиции вице-президент Глория Макапагал-Арройо выдвинула Эстраде ультиматум, потребовав от него покинуть пост. СМИ того времени называли эти события «первой революцией мобильных телефонов» — именно с их помощью протестующие координировали свои действия. Эстрада президентство Арройо не признал.

В январе 2001 года Эстрада подал в отставку и был предан суду Сената. В 2007 году он признан виновным в присвоении около 4 млрд песо ($80 млн) и злоупотреблении властью и приговорён к пожизненному заключению, но в том же году был помилован и продолжил политическую карьеру. В 2010 году он даже принял участие в президентских выборах, но проиграл сыну экс-президента Корасон Акино (возглавляла Филиппины в 1986-92 годах).

В 2013 году был избран мэром Манилы и занимал этот пост до 2019 года.

Судя по всему, Зеленский планирует для Украины примерно такое же будущее, как для Чили, — ввести более или менее жёсткую диктатуру и провести либеральные реформы. Получится же у него у него нечто вроде опыта Эстрады. И причина не только в том, что он тоже актёр (Пиночет всё же более системный человек — генерал).

Во-первых, либеральные реформы, даже если они ведут к экономическому росту, всегда приводят к снижению уровня жизни населения. Т.е. Зеленскому придётся либо расстреливать акции протеста, либо устраивать войну и гнать потенциальных участников акций на убой. Порошенко тут повезло — активная часть населения свалила на клубнику в Польшу, но и того, что осталось, хватило для «михомайдана».

Во-вторых, Украина — в принципе агрессивная среда для сильной власти. Прочную вертикаль тут хорошо устанавливать из-за рубежа. А Запад прямое внешнее управление вводить не будет.

А закончит он, как Эстрада, не из-за коррупции (кого она у нас интересует?), а из-за антикоррупционных органов, которым надо чем-то заняться. Не с коррупцией же им бороться, в конце-то концов?