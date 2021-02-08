Издревле известно, что в случае падения авторитета власти универсальным средством исправления ситуации является маленькая победоносная война. Авторитет Зеленского существенно снизился. Он испугался и начал инстинктивно цитировать речи Петра Порошенко. Дословно. Теперь пора, по его же стопам, устроить маленькую победоносную войну

Специфика МПВ состоит в том, что победоносность её может быть весьма относительной. Фактическую победу можно и не одерживать. Сойдёт даже небольшое поражение. Главное — правильно подать его в медиа. Но важно, чтобы война не стала большой, и важно, чтобы «победа» не стала совсем уж явным поражением.

МПВ в нашем случае может быть только с Россией или с дружественными к ней режимами (ДНР, ЛНР, Приднестровье — но там нужно согласие Румынии). Такая война для президента Зеленского может преследовать целый ряд целей.

Во-первых, можно попытаться заставить Москву пойти на переговоры по схеме, удобной Киеву.

Для этого достаточно устроить сколько-нибудь масштабную провокацию, объявить себя жертвой агрессии, дождаться усиления западных санкций (в первую очередь против «Северного потока — 2», что ударит не так по России, как по Германии) и потребовать изменения Минских соглашений, включения в «нормандский формат» США и начала переговоров о «деоккупации» Крыма.

При этом надо понимать, что санкции в отношении России воспоследуют даже в случае, если украинские войска начнут штурмовать Белгород, — после президентских выборов в США Запад может не притворяться, что его интересует содержание вопроса (кстати, много ли людей в Европе помнят, что инициатором войны 08.08.08 была именно Грузия?). Другое дело, что в случае попытки штурма Белгорода и ответка будет совсем другой, а этого как раз надо избежать.

В остальном же ситуация беспроигрышная — независимо от того, захочет ли Россия вести переговоры на украинских условиях или нет (мы не говорим однозначно «нет» — Минские соглашения тоже ведь принимались при полном понимании нежелания и неспособности Украины их исполнять), избирателям всегда можно сообщить, что Зеленский давно бы принёс обещанный мир, но вот Россия мешает его достичь. Более того, если вдруг впереди замаячит успех переговоров, у Зеленского возникнут существенные проблемы — США вовсе не прекращения войны от него требуют, а реинтеграция «оккупированных территорий» для Украины задача неподъёмная.

Во-вторых, МПВ даёт основания для репрессий против политических противников.

Собственно, имеющиеся прецеденты наглядно показывают, что продолжение конфликта малой интенсивности вполне позволяет при необходимости «пополнять обменный фонд». Более того, как оказалось, можно не заморачиваться какими-то пошлыми юридическими обоснованиями — ввести санкции, грубо нарушив собственное же законодательство о санкциях, и вся недолга.

Другое дело, что Зеленскому, раз уж он не Порошенко, нужны дополнительные обоснования. Пусть и задним числом. При нём-то большой войны не было ещё…

В-третьих, напомнить избирателям о причинах неблагополучной социально-экономической ситуации.

Избиратели совсем ведь страх потеряли. Они начали догадываться, что причинами высоких тарифов и низких зарплат являются всевластие олигархов, беспредел «антикоррупционеров» (коррупция стране обходилась дешевле, тем более что она никуда не делась — просто к ней добавились сытники и лещенки) и успешная реализация структурных реформ.

Между тем, должно быть понятно, что причиной всего этого является «гибридная агрессия» со стороны России и потеря пятой части экономического потенциала из-за «оккупации Донбасса» и санкций, введённых против украинской экономики украинским (?) правительством.

В-четвёртых, обосновать срыв обещанных реформ.

Честно говоря, нам не очень понятно, как можно объяснить российским влиянием то, что Порошенко до сих пор на свободе. Хотя сам Порошенко уверял, что коррупция — элемент «гибридной агрессии». Но объявить его тайным агентом Кремля пока проблематично — он всё же выглядит перспективным политическим партнёром.

В-пятых, объединить нацию вокруг власти.

Напомним, что легитимность «хунты» в 2014 году была подтверждена именно «российской агрессией», заставив объединиться вокруг какой ни есть, но власти, даже тех людей, которые сохраняли здравомыслие во время четырёх месяцев Майдана.

Для ответа на вопрос, как именно может выглядеть МПВ Зеленского, мы провели небольшой (немного больше 1000 респондентов) опрос на нашем телеграм-канале. Он, конечно, нерепрезентативен, как и большинство опросов в интернете, но даёт некоторое представление об общественных ожиданиях.

1. Относительное большинство ответивших (45%) выбрали провокации в Донбассе.

Собственно, мы и наблюдаем рост напряжённости, усиление обстрелов и явное желание Киева выйти из Минских соглашений. Причём тут полное взаимопонимание — республикам Донбасса и России тоже пора выходить из изживших себя соглашений. Единственный фактор, который пока удерживает Россию от такого шага, — судьба «Северного потока».

По объективным обстоятельствам чисто военного характера осуществить сколько-нибудь масштабную войсковую операцию в Донбассе трудно. Как неоднократно отмечалось, незаметно сосредоточить достаточно крупную наступательную группировку просто нереально. А если группировка будет небольшой, то МПВ может оказаться неубедительной. Тут нужен точный расчёт — какое количество трупов украинских солдат Госдеп сочтёт достаточным для введения санкций.

2. Второй вариант — ничего такого не будет (21%).

Логика в таком мнении тоже есть. Зеленский трусоват, да и помнит, что избиратели против войны. Но тогда придётся искать какой-то заменитель для МПВ — не выполнять же предвыборные обещания, в конце-то концов…

3. Организация теракта на территории страны.

Просто напрашивается задержание Кивы около Верховной Рады с канистрой бензина. Ну или около общественного туалета в Дрогобыче. Какой рейх, такой и рейхстаг…

У такого варианта действий много преимуществ.

Во-первых, нет риска получить сдачи (ещё Саакашвили установил, что эти русские ужасно злые и лучше с ними не связываться).

Во-вторых, идеально решаются внутриполитические задачи.

В-третьих, общество морально подготовлено — ведь СБУ регулярно ловит «российских террористов». Ну может же быть такое, что кого-то одного не успели поймать вовремя?

Кстати, если взорвать газопровод, то решится вопрос и с «Северным потоком» — санкции его не заденут, и Германия будет удовлетворена. Но организаторы теракта это тоже понимают.

4. В повторение рейда украинского флота куда-нибудь в Донузлав (там гарантированно можно попасть в «котёл») наши читатели не верят. Просто даже обидно за украинских моряков, постигавших тайны сотрудничества с США в ходе учений с символическим названием PASSEX.

Не верят они и в возможность проведения АТО где-нибудь в Тернополе. Вероятно, потому, что украинские националисты, при прочих равных условиях вынужденные объединяться вокруг власти, в этой ситуации будут немного недовольны, и их придётся показательно «зачищать». Хотя на самом деле зачистка от националистов и антикоррупционеров — единственная МПВ, которая действительно нужна Украине.