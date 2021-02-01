На Украине создадут новый правоохранительный орган - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики. Соответствующий законопроект находится в Верховной Раде. И хотя он ещё окончательно не принят, эхо его уже пошло по всем кругам украинского общества

Долгие годы расследования экономических преступлений было распределено между подразделениями различных контролирующих структур. Налоговую милицию теперь ликвидируют, а у СБУ заберут возможность расследовать экономические преступления. Однако украинское бизнес-сообщество не в восторге от создания БЭБ.

Бюро экономической безопасности, за создание которого 28 января 2021 года проголосовала Верховная Рада, станет единственным органом по экономическим расследованиям.

Принятие закона о создании БЭБ было частью международных обязательств Украины. В частности, это предусмотрено Меморандумом с МВФ и Меморандумом с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.

Чем займется Бюро

Основными задачами БЭБ будут выявление зон риска в сфере экономики путем анализа данных; оценка рисков и угроз экономической безопасности государства. Новый орган имеет право предлагать изменения в нормативно-правовые акты для устранения предпосылок создания экономических схем. Бюро будет обеспечивать экономическую безопасность государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики. Также БЭБ должно собирать и анализировать информацию о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства; выявлять и расследовать правонарушения, связанные с получением и использованием международной технической помощи; составлять аналитические выводы и рекомендации для государственных органов.

Законом запрещается президенту, органам государственной власти, органам местного самоуправления, политическим партиям, общественным объединениям, юридическим и физическим лицам вмешиваться в деятельность БЭБ.

По задумке авторов законопроекта, создание БЭБ должно привести к более эффективной деятельности правоохранительных органов на поприще защиты экономической безопасности. И, как следствие, к уменьшению теневого бизнеса на Украине, увеличению поступлений налогов и сборов, сокращению общего количества работников, которые противодействуют преступности в сфере финансов. В БЭБ будет работать до четырех тысяч сотрудников, а директора бюро будут выбирать на конкурсе.

Деятельность БЭБ будет координироваться Кабинетом министров. Изначально планировалась, что этот орган будет подчиняться Министерству финансов Украины, однако потом эту привилегию себе захотел взять Офис президента. В последней же редакции закона сказано, что в комиссию по отбору руководителя БЭБ будут входить по три человека от Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета министров, два — от налогового комитета парламента и один — от правоохранительного комитета Рады.

Будут «кошмарить бизнес», но под другой вывеской

Предприниматели опасаются, что в принятой версии законопроекта Налоговая милиция, доставляющая бизнесу немало проблем, просто сменит свое название на БЭБ.

Закон о БЭБ активно критикуют в Европейской бизнес-ассоциации. В ЕБА считают, что прописанные в законе категории преступлений, которые будет расследовать бюро, расписаны слишком широко, поэтому его сотрудники смогут их трактовать по своему усмотрению.

«Законопроект определяет статус бюро как "государственного правоохранительного органа", хотя в странах ЕС подавляющее большинство специализированных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью, функционируют в системе органов исполнительной власти», — отмечают в ЕБА.

По мнению экспертов Ассоциации, хотя законом предлагается создать Бюро экономической безопасности как орган, целью которого будет выявление и расследование уголовных преступлений экономического характера, указанная цель не имеет ничего общего с содержанием положений этого документа. Зато создание органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам.

ЕБА также против предоставления сотрудникам нового органа силовых функций, огнестрельного оружия и специальных званий.

В то же время в Союзе украинских предпринимателей надеются, что бюро станет качественно новым органом, ведь, в отличие от налоговой милиции или СБУ, оно будет заниматься преимущественно аналитической работой. Ключевое требование Союза предпринимателей — БЭБ должно быть аналитически-информационным подразделением, которое будет выявлять экономические преступления, а не военизированным орган с полномочиями без суда и следствия останавливать работу бизнеса. И, как заявляют в СУП, это требование было учтено в последней редакции закона.

«В целом Союз положительно оценивает закон в принятой редакции. На момент принятия в первом чтении документ содержал положения, которые СУП просил пересмотреть. В частности, статья о мошенничестве с НДС была криминализирована. Однако Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учел замечания Союза, и соответствующую норму исключили», — говорится в заявлении Союза.

Политические игры

По мнению старшего партнера адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, создание нового правоохранительного органа свидетельствует о полном отсутствии в принципе правоохранительной системы на Украине.

«Мы за последнее время уже видели создание Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований. Деятельность их равна нулю, а содержание обходится украинским налогоплательщикам в десятки миллиардов гривен. На мой взгляд, весь смысл подобных органов — исключительно попытка той или иной политической партии получить свой силовой блок, чтобы уравновесить свои силы в борьбе за власть и за денежные потоки в стране. То есть какая-то политическая партия имеет влияние на НАБУ и вмешивается в работу своих конкурентов, кто-то влияет на ГБР и точно так же мстит, еще кто-то — на СБУ. И вот кому-то понадобилось Бюро экономической безопасности», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Кравец.

Он подчеркнул, что, кроме того, что украинцы при обращении в правоохранительные органы не получают необходимой защиты своих прав, на Украине полностью развалена судебная система, которую продолжают добивать.

«Если в целом смотреть на всю эту ситуацию с точки зрения государства, то новый правоохранительный орган на сегодняшний момент абсолютно не нужен. Кроме того, основным аргументом для его создания служит то, что якобы у остальных правоохранительных органов заберут блок экономических преступлений, и заниматься им будет только БЭБ. Но это не соответствует действительности, потому что, как мы видели на примере других правоохранительных органов, всегда придумывается какая-то статья, которая подведомственна исключительно им, даже если ее нет, и любое дело забирается в их подведомственность. И даже если потом в приговоре суда не будет звучать нарушение законодательства по конкретно этой статье, а по другим статьям, это никоим образом не будет влиять на результат приговора и привлечение лица к ответственности. Поэтому, кроме как политическими играми за счет украинских налогоплательщиков, я создание БЭБ не воспринимаю», — заключил Кравец.