Главной темой недели стала работа Верховной Рады, а главной темой работы ВР – кризис фракции «Слуга народа». Конфликт вокруг исключения из фракции Александра Дубинского и провал голосования по назначению первым вице-премьером Юрия Витренко показывают: «период полураспада» президентской фракции близится к концу

Пока, правда, непонятно, когда и в какой форме полураспад преобразуется в полный распад. Очевидно, что до начала следующей избирательной кампании никакого особого смысла в переформатировании президентской партии и фракции нет. Но и нахождение во фракции диссидентов становится невыносимым.

Эпидемия и карантин

На утро 15 января в стране заразились коронавирусом 1 211 593 человек. Недельный прирост составил 28 624 человек. На предыдущих неделях — 36, 41,8, 40,7 и 52,3 тыс. Суточное число заражённых 25 января снизилось до рекордного показателя в 2,5 тыс. человек.

Единовременно болеет 185 773, в то время как неделей ранее — 232 338 человек.

Умерли 22 479 человек. Недельный прирост составил 817 человек. На предыдущих неделях — 1120, 954, 908 и 1099.

Вылечились 1 003 341 человек. Недельный прирост составил 74 372 человека, в то время как на прошлой неделе — 81,6 тыс., а на позапрошлой — 69 тыс. Снижение числа выздоровевших соответствует снижению общей заболеваемости.

Разумеется, официальные источники рапортуют о том, что сокращение заболеваемости связано с эффективностью введённого локдауна. Учитывая, что локдаун имел преимущественно декларативный характер, это представляется маловероятным. Тем более что снижение заболеваемости началось до введения карантина, и даже велась дискуссия относительно целесообразности локдауна вообще и его досрочного прекращения.

С другой стороны, снижение заболеваемости позволяет уйти от обсуждения программы вакцинации, которая на настоящий момент провалена. Раз заболеваемость снижается, значит, и вопрос вакцинации не так уж актуален…

Альтернативную повестку дня предлагает Порошенко — «Европейская солидарность» требует законодательного запрета на закупку российской вакцины. Правда, непонятно зачем — глава Минздрава в очередной раз указал, что российская вакцина не будет зарегистрирована на Украине. Правда, тем временем имущие украинцы едут в Россию с тем, чтобы получить запрещённый «Спутник» в рамках массовой вакцинации. Что характерно — получают.

Отдельной темой стало введение Украиной санкций против КНР. Вероятным следствием этого шага могут стать проблемы с получением китайской вакцины. Правда, вероятность провала сделки невысока — соглашение заключено не с китайским производителем, а с британским посредником, который законтрактовал вакцину ещё на раннем этапе.

Закон о референдуме

Зеленский выполнил одно из главных своих обещаний — легитимизовал обещанное «народовластие».

Напрашивается предположение, что принятие закона организовано под проведение какого-то референдума, который мог бы выправить ситуацию с рейтингом президента и «Слуги народа».

Пока, правда, непонятно, что это может быть за референдум, — утечек практически нет (что странно, поскольку фракция «Слуги народа» — что твоё решето, только тайны в ней и хранить…).

При наличии политической воли можно, например, провести через референдум возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР (это единственный момент Минских соглашений, который устойчиво пользуется поддержкой относительного большинства украинцев) и договориться об их возвращении в состав Украины на правах автономии или российско-украинского кондоминиума. Проблема в том, что при наличии политической воли это можно было бы сделать и без референдума.

Реально провести референдум по какой-то бессмысленной теме, вроде вступления Украины в Евросоюз. Референдум такой не встретит особых возражений и будет выигран, только непонятно — зачем?

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Закон вызвал скандал, поскольку в нём содержится норма о возможности изменения границ Украины по результатам референдума.

Скандал тут действительно есть, но он вовсе не в том состоит. Дело в том, что изменение территории Украины по решению референдума — конституционная норма. В законе же написано нечто иное — там предполагается, что референдумом надо утверждать международный договор об изменении территории Украины. То есть сначала должны состояться какие-то переговоры, которые должны привести к решению об изменении границ Украины.

Надо понимать, что эти переговоры должны происходить без участия представителей Украины, поскольку никакой представитель на себя такую ответственность не возьмёт (да и вообще, изменение границ — внутреннее дело). А потом будет проведён референдум, который помножит решение переговоров на ноль…

Фактически закон в этом пункте обнуляет конституционную норму.

Дубинский

На прошедшей неделе состоялась заседание фракции «Слуги народа» с участием президента, на котором решался вопрос об исключении из фракции Александра Дубинского.

Основанием для такого решения являются введённые против него санкции Минюста США за вмешательство в президентские выборы. Выразилось оно в том, что Дубинский принял участие в одной из пресс-конференций Андрея Деркача (со своим собственным материалом о коррупции — он не обсуждал записи переговоров Порошенко и Байдена) и встречался с Рудольфом Джулиани.

Дубинский свою вину отрицает, считает, что санкции введены против него ошибочно — по навету клеветников. Это неправда — инициатором введения санкций выступает Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина, но Дубинский против этой конторы боролся, а её трогать нельзя — это не просто грантоеды, а одна из структур внешнего контроля над Украиной. Так что его вина перед США однозначна, что и подтверждено Кристиной Квин.

Тем не менее, вопрос об исключении из фракции Дубинского стал причиной кризиса во фракции, большинства собрать не удалось. Сейчас обсуждается возможность проведения этого решения тайным голосованием. Что должно поменять изменение формата голосования, мы не знаем, но, возможно, будет использована технология, по которой общины УПЦ переводятся в ПЦУ, — в голосовании убедят поучаствовать депутатов из «Голоса» и «Европейской солидарности».

Главное — не получить 146%, а то нехорошо получится.

Витренко

28 января за кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьера — министра энергетики проголосовало всего 204 депутата Верховной Рады, в то время как ранее сообщалось, что подписались за его назначение 210 депутатов. Фракции «Оппозиционной платформы» и «Батькивщины» голосовали против.

Интересно, что за его кандидатуру, так же, как и за исключение Дубинского, агитировал президент Зеленский. Однако во фракции СН «за» было всего 177 депутатов, при этом «против» — 2, воздержались — 13, не голосовали — 16. 38 «слуг» отсутствовали. Т.е. «завалила» голосование именно фракция СН.

Насколько можно понять из обсуждения кандидатуры в сессионном зале, главными претензиями было повышение тарифов (снижение тарифов на треть с февраля депутатов не устроило) и непонятная ситуация с субсидиями (хотя Витренко уверял, что там всё в порядке).

Не говорили в зале о том, что место министра энергетики очень «хлебное» и что многим депутатам совершенно не хотелось отдавать его человеку, который ассоциируется с бизнес-интересами Игоря Коломойского. Правда, сам Витренко ни в коей мере человеком Коломойского не является, и, более того, «фракция Колмойского» за его кандидатуру не голосовала.

Киевский журналист Александр Зубченко полагает, что Коломойский разменял поддержку Витренко на преференции своему бизнесу в нефтяной сфере (поскольку Витренко и Коболев враждуют).

Кстати, Витренко рассматривался как наиболее реальный преемник премьера Дениса Шмыгаля, о неизбежности отставки которого говорят уже несколько месяцев.

Рейтинг

На неделе были опубликованы результаты исследования Киевского международного института социологии. В соответствии с этими данными рейтинг Зеленского за месяц снизился с 27 (чуть меньше результата, полученного в первом туре выборов 2019 года) до 20%, а «Слуги народа» — с 21 до 11% (со второго на четвёртое место).

Очевидно, что это результат повышения тарифов. Напомним, что тема тарифов была наиболее болезненной для Петра Порошенко и до начала участия в избирательной кампании Зеленского была ключевой темой избирательной кампании в целом. Так что результат немного предсказуемый. Тем не менее, команда Зеленского пошла на повышение тарифов под давлением МВФ и Ахметова.

Результаты для нынешней власти нельзя назвать совсем уж провальными — Зеленский имеет все шансы победить в случае досрочных президентских выборов. Повторения же результатов парламентских выборов 2019 года никто и не ожидал.