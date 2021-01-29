В четверг, 28 января, в Донецке начал работу интеграционный форум «Русский Донбасс», где почти после двухмесячного общественного обсуждения была официально презентована доктрина «Русский Донбасс»

В мероприятии приняли участие 400 гостей из ДНР, ЛНР и России.

Форум будет длиться два дня. Первый день его работы прошел в красивом Центре славянской культуры (это бывший ДК им. Ленина при Донецком металлургическом заводе), в котором еще в нулевые был сделан дорогой евроремонт.

«Россия, забери Донбасс домой»: Симоньян выступила на форуме в Донецке © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

На сцену «в президиум» поднялись: глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, два депутата Государственной Думы: от фракции «Единая Россия» — крымчанин Андрей Козенко и от фракции КПРФ — Казбек Тайсаев, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Последнюю в ее поездке в Донецк сопровождал муж — известный кинорежиссер Тигран Кеосаян. Он сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна, снявшего культовых «Неуловимых мстителей», действие в которых происходит в степях Новороссии. Кстати, сама Симоньян уроженка Краснодарского края, то есть исторической Новороссии.

На форум приехал российский военный журналист и телеведущий Роман Бабаян, получивший известность своими военными репортажами из Ирака в 2003 г. и из Южной Осетии в 2008 г.

Если Симоньян сидела в президиуме, то Кеосаян и Бабаян появились в зале в сопровождении министра иностранных дел ДНР — красавицы Натальи Никоноровой.

По скайпу к гостям обратился депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин. Также присутствующие смогли увидеть обращения к форуму, сделанные в записи: сенатора от Крыма Сергея Цекова, руководителя крымского парламента Владимира Константинова и телеведущего Владимира Соловьева.

Вторая часть форума — почти трехчасовой круглый стол по доктрине «Русский Донбасс» во главе с Пушилиным и Пасечником. На нем выступали в основном ученые-гуманитарии из Донбасса и России. Выступивший в ходе дискуссии российский политик Сергей Бабурин предложил внести основные положения доктрины (особенно в той ее части, которые касаются вхождения Донбасса в состав России) в Конституцию ДНР и ЛНР.

Форум был очень хорошо подготовлен и технически оснащен. Как мне сказала представитель донецкого Русского центра Лариса Тримбалюк, готовились к нему целый месяц. На сцене позади кресел президиума стоял огромный экран с заставкой в виде карты России синего цвета, на которой красным выделялись территория ДНР и ЛНР не в нынешних границах, а в границах довоенных Донецкой и Луганской областей.

Между выступлениями гостей форума на экране демонстрировались 2-3-минутные ролики по русской истории Донбасса и посвященные доктрине «Русский Донбасс».

По обе стороны сцены были установлены флаги Российской Федерации (посередине), а по бокам — ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР придумали, как сблизиться с Россией © ДАН

Все подчеркивали, что Донбасс стал заселяться русскими людьми и развиваться, прежде всего экономически, только тогда, когда эта территория вошла в состав Российской империи. Все сокрушались, что из-за большевистской революции 1917 года русская Новороссия по приказу сверху вошла в состав Украины, против чего были даже местные большевики из Донецко-Криворожской Республики.

Постоянно упоминались «Малороссия» и «Великороссия». Никто не употреблял этноним «украинец» по отношению к жителям края. Вне зависимости от того, малороссы они или великороссы, все они определялись русскими. Если упоминались «Украина» и «украинцы», то только как нечто внешнее, постороннее, агрессивное и враждебное.

Как в доктрине, так и в выступлениях часто звучало, что ДНР и ЛНР — это русские национальные государства, что Донбасс был, есть и будет русским. Даже во времена Украины он был русским, поэтому это и стало главной причиной восстания в 2014 году, которое трактуется как национально-освободительная борьба русского народа Донбасса.

Всеми однозначно подчеркивалось, что путь Донбасса — это путь домой, в Россию. Всем гостям доктрина «Русский Донбасс» была роздана в печатном виде. Это был хорошо иллюстрированный глянцевый журнал, где на пятидесяти страницах обосновывалось, почему Донбасс русский и с исторической, и с культурной точки зрения.

Форум своим выступлением открыл Денис Пушилин.

В начале он коснулся значения доктрины «Русский Донбасс»:

«Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням. Доктрина — плод работы многих авторов. Документ призван стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру. В нем изложена идеологическая основа, принципы, которые разделяют все жители Донбасса.

… Донбасс определил для себя сакральную миссию — помочь тем, кто всегда был за Россию и вместе с Россией. Помочь осознать свою истинную принадлежность. Именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств. Только общие ценности, идеалы и нормы могут стать основой для успешного функционирования современных государств, которым присущи этнические, культурные, языковые разногласия».

Он напомнил, что выходцы из Донбасса внесли большой вклад в Русскую цивилизацию.

«Многие деятели культуры и науки — писатели и поэты, художники и музыканты, ученные и изобретатели с мировым именем — имеют донбасские корни. Здесь особенно остро осознается вся опасность попыток расколоть единство России, лишить русских исторической памяти и идентичности».

Александр Васильев о мифах Донбасса, «хохлах» и русских © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы всегда будем поддерживать соотечественников, проживающих на территории других областей, подконтрольных Украине. В части образования и здравоохранения, предоставления административных и юридических услуг, адресной помощи жителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Мы помогали им, даже когда наши города и села находились под огнем ВСУ. Мы (с главой ЛНР. — Прим.) обсудили и приняли решение о необходимости продолжить работу в этом направлении. И не только продолжить, но и усилить».

Идеи Пушилина поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Перед нами стоит важная задача — преодолеть сложившуюся несправедливость, защитить культурное и историческое наследие, социальные и юридические права наших граждан. В 2014 году русскому народу Донбасса была объявлена война с целью уничтожения собственной идентичности на исконно русской земле, но нам удалось отстоять право на самоопределение, свободу и независимость. Мы выступили против беззакония украинской власти, мы сражались и продолжаем сражаться за то, чтобы быть частью Русского мира.

От каждого из нас зависит приумножение величия русского народа, сохранение его культурного и духовного богатства», — не сомневается Пасечник.

Гостям конференции понравилась прочувствованная и искренняя речь Маргариты Симоньян, встреченная, как говорили в советские времена, «бурными аплодисментами».

Маргарита начала свою речь с того, что поделилась с гостям увиденным в Донецке накануне форума и содержанием своих разговоров с дончанами, сказала, что происходящее в Донбассе вызывает в ее душе боль, потом вспомнила, как ее впечатлили слова Владимира Путина в 2014 году, когда он после присоединения Крыма собрал у себя депутатов, министров и журналистов и сказал им, что полуостров возвратился в родную гавань, возвратился домой.

Для Симоньян нет сомнений, что и Донбасс по примеру Крыма должен присоединиться к России.

«…Эта боль много лет заставляла меня бороться, чтобы людям Донбасса дали гражданство. Конечно, я такая не одна, многие за это боролись, и, слава Богу, что это происходит сейчас. Это мнение и эта боль заставляет меня сказать следующее.

Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят иметь возможность говорить по-русски так, чтобы никто и никогда не мог отнять у них это право, оспорить никакими своими писульками, законами, очередными переворотами, законной-незаконной сменой власти.

Они хотят говорить по-русски, и мы обязаны дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной великой нашей щедрой Родины, и мы обязаны им это обеспечить», — сказала Симоньян, закончив своё выступление обращением к русской Родине: «Россия-матушка, забери Донбасс домой!»

На гостей форума также произвело сильное впечатление прочувствованное выступление русского политического философа Егора Холмогорова, для которого участие в форуме стало его первой поездкой в Донбасс. Он сам лично участвовал в разработке доктрины на первом этапе. Егор помимо всего является автором термина «Русская весна».

«Русский Донбасс» стартовал в Донецке © ДАН

По словам Холмогорова, тут важно то, что и граждане РФ, и граждане Донбасса вместе русский народ. РФ — еще не Россия. Перефразируя Василия Шукшина, Холмогоров обратился к присутствующим: без вас, без народа Донбасса, без всей Новороссии, без Белоруссии России нет.

Когда наркоман пытается наших детей подсадить на наркотики, мы должны дать ему по рукам. Точно так же, когда кто-то пытается из русских детей сделать «змагаров» или «щирых украинцев», мы должны сделать то же самое — дать ему по рукам, уверен Холмогоров.

Дончане и луганчане, считает политический философ, сформулировав доктрину «Русский Донбасс», выступили авангардом русской мысли, что окажет влияние и на положение вещей в Российской Федерации. Донбасс сегодня крепость и авангард, подытожил своё выступление Холмогоров.