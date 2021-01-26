Украинская делегация по традиции пытается ограничить права российских коллег, однако многие парламентарии из других стран стремятся сохранить диалог с Москвой и не поддерживают демарш Киева

25 января в Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и сразу же о себе громко заявила новая глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, 11 января сменившая на этом посту Елизавету Ясько.

Согласно регламенту, перед началом первой в году сессии все национальные делегации должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. Если возражений нет, то они продлеваются автоматически, а если у кого-то есть возражения, то вопрос выносится на обсуждение. И вот депутат «Слуги народа» заявила: «Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьёй 8. (Россия. — Ред.) продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». ПАСЕ упущенных возможностей: Страсбург мог бы наладить диалог между парламентариями России и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«В очередной раз со своей малороссийской, карнавальной культурой отличилась украинская делегация. Они наплели такой «винегрет» о России, что прямо кровь стынет в жилах, ну у европейцев, которые нас не знают, естественно. А в принципе в очередной раз потребовали пересмотреть полномочия нашей делегации, но теперь для нас это рутина, мы к ней готовы», — заявил позже в эфире программы «60 минут» глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой.

Для оспаривания полномочий по существенным основаниям инициативу должны поддержать не менее 30 депутатов, представляющие как минимум 5 национальных делегаций. Итог голосования: за — 38, против — 61, воздержались — 51. В результате все требования соблюдены, и вопрос о полномочиях делегации РФ на 2021 год передали в комитет по мониторингу, которому предстояло в течение 24 часов подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. Пока доклад не будет представлен, а резолюция не будет принята, российские парламентарии могут наравне с остальными участвовать в заседании, выступать и голосовать (Россия не имеет права голоса только по проекту резолюции, оспаривающей её полномочия). Как сообщил источник РИА Новости в Совете Европы, докладчиком ПАСЕ по полномочиям российской делегации избран глава Мониторингового комитета Ассамблеи, австрийский депутат Штефан Шеннах, который уже выступал в этой роли. Так, в 2015 году, обращаясь к авторам поправок об ограничении прав парламентариев, он призвал ПАСЕ не лишать делегацию РФ права голоса.

Голосование по полномочиям делегации РФ назначено на утро четверга, 28 января, в заключительный день сессии ПАСЕ, хотя в предыдущие сессии такие заседания традиционно проводились в среду. Выбирать парламентариям предстоит из 3 вариантов: ратифицировать полномочия, не ратифицировать полномочия либо ратифицировать, ограничив права или представительство членов делегации в деятельности Ассамблеи и её органов. Украина пыталась сорвать выступление Макрона в ПАСЕ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал попытку оспорить полномочия делегации РФ предсказуемой. Российские парламентарии предупредили, что не потерпят никаких ограничений и в таком случае вообще не будут участвовать в работе ПАСЕ.

«Мы надеемся, что попытка украинской делегации оспорить полномочия России в ПАСЕ постигнет та же участь, что и в январе 2020 года. Ассамблея сейчас гораздо более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией. <…> Сегодня градус напряжения в ПАСЕ по России качественно гораздо ниже, нежели год назад», — заявил Слуцкий.

Красноречивее всего последний тезис подтверждает тот факт, что в тот же день, 25 января, члены Ассамблеи избрали Петра Толстого заместителем председателя ПАСЕ без голосования. Но и это ещё не всё. Российской делегации удалось добиться изменения статуса дебатов, посвящённых задержанию оппозиционера Алексея Навального, со срочных на текущие. Как объяснил Толстой, это значит «поговорили и разошлись», без принятия резолюции. Причём дебаты по этой теме пройдут как раз-таки в среду (когда по идее должны были бы голосовать по полномочиям делегации РФ).

Глава политической группы «Объединённые европейские левые» Тини Кокс раскритиковал действия делегации Украины, признав при этом, что её члены, как и все остальные парламентарии, имеют право возражать против продления полномочий РФ. Нидерландец подчеркнул, что момент для этого выбран крайне неправильно — лучше было бы сделать это после завершения работы над отчётом о соблюдении Россией обязательств перед Советом Европы, а не в момент его подготовки мониторинговым комитетом, авторы документа хотели бы посетить Россию, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

«Россия — крупнейшая страна в составе Совета Европы. Россия — это та страна, в отношении которой большинство стран высказались за её возвращение в организацию без всяких санкций. Многие убеждены, что лучше иметь Россию внутри организации. При этом есть масса моментов, требующих работы мониторингового комитета. Нам трудно согласиться с тем, что наши докладчики не получают возможности приехать в страну с тем, чтобы выполнить свою работу. Ситуация с пандемией многое усложнила, но даже в этой ситуации генеральный секретарь Совета Европы и председатель ПАСЕ смогли посетить Россию, где их очень тепло принимали», — заявил глава Мониторингового комитета ПАСЕ Микаэль Аструп Йенсен, выступая на сессии ПАСЕ 25 января.

Более того, на следующий день председатель ПАСЕ Хендрик Дамс провёл встречу со Слуцким и Толстым, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество и перспективы визита бельгийца в Россию до конца 2021 года. Россия укрепила позиции в ПАСЕ: почему провалился демарш украинской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Для того, чтобы отвергнуть полномочия нашей делегации, антироссийской коалиции надо склонить на свою сторону большинство в ПАСЕ. С учётом того, что всего 1,5 года назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен», — написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

24 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила в правах российскую делегацию, лишённую права голоса в апреле 2014 года за присоединение Крыма. В знак протеста против этого решения Украина отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию и вместе с Грузией, Латвией, Литвой, Эстонией создала группу «Балтик плюс» для «противодействия России», а вот российские парламентарии приняли участие в осенней сессии ПАСЕ. Возмущение Киева вызвал и тот факт, что Россию в ПАСЕ представляли в том числе депутаты Госдумы, избранные от Севастополя и республики Крым, Дмитрий Белик, Руслан Бальбек, Светлана Савченко, Наталья Поклонская, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Михаил Шеремет, Павел Шперов. Одним из ключевых моментов, почему Россию решили пригласить обратно, был финансовый вопрос, поскольку членские взносы РФ составляют приличную часть бюджета Совета Европы. Тем не менее, есть очень показательные моменты, свидетельствующие о том, что европейские парламентарии ценят сотрудничество с Москвой. Во-первых, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграмяна назначили докладчиком по крайне актуальной теме вакцинации в ЕС, до 2014 года россияне выступали в этой роли всего пару раз. Во-вторых, Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключение, что ПАСЕ не должна отказывать в полномочиях делегации РФ из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.