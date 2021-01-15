В начале января Минфин США ввел санкции против семи украинцев с формулировкой «за вмешательство в выборы», в список попали политики, связанные с депутатом Андреем Деркачом, распространявшие информацию о пленках Байдена—Порошенко и критиковавшие внешнее управление Украиной. В их числе оказался и Александр Дубинский

Александр Дубинский — популярный телеведущий канала «1+1», его называют лидером группы Игоря Коломойского в президентской партии. Кстати, телеканал принадлежит Коломойскому.

Полное несовпадение партии с членом фракции

Согласно формулировке Минфина США, «Дубинский работает вместе с Деркачом в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных озвучить эти ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи».

Санкции против него немало обрадовали его коллег по фракции, в особенности представителей западных грантовых структур, так называемых «соросят», давно точивших на него зуб. Некоторые из них выражают надежду, что соцсети удалят аккаунты Дубинского вслед за Дональдом Трампом. YouTube уже отключил Дубинскому монетизацию его видеоблога, хотя Дубинский — человек далеко не бедный и вряд ли это ударит по его карману. Депутат Дубинский: шоумен, тролль, враг Сороса и Байдена © Facebook, Александр Дубинский

Бывший премьер-министр, «самокатчик» Алексей Гончарук, проходящий сейчас тренинги в США, с откровенным злорадством прокомментировал внесение Александра Дубинского в список, пообещав дальше — больше. «Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине», — написал Гончарук.

Дубинский считает, что его включение в список стало результатом поклепа на него со стороны коллег по фракции, которые активно жаловались и стучали на него в США.

Офис президента обещает уже в ближайшее время обнародовать конкретные шаги по привлечению к ответственности украинцев, против которых США ввели санкции за вмешательство в американские выборы, в частности Александра Дубинского — члена парламентской фракции «Слуги народа» и главы киевской областной организации президентской партии.

Что выглядит крайне странно — получается, партия власти вслед (и, чего греха таить, по указанию) за Минфином США будет гнобить члена собственной парламентской фракции. Видимо, понимая всю нелепость такого решения президента, замглавы президентской фракции Евгения Кравчук заявила, что позиция Дубинского «часто не совпадала» с позицией фракции.

С кем вы, Дубинский, — с фракцией или с народом?

Внутри президентской партии Дубинский действительно кажется инородным телом, голосуя зачастую как представитель оппозиционной партии. Сейчас, например, он активно поддерживает протесты населения против повышения тарифов на газ, развенчивая заявления коллег по фракции о том, что повышение является якобы «требованием МВФ». Достается от Дубинского и премьер-министру Денису Шмыгалю, которого депутат президентской фракции обвиняет в коррупции. Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

В 2019 году, выдвигая свою кандидатуру на парламентских выборах в Киеве, Дубинский говорил, что стремился лишь помешать пройти в Верховную Раду Игорю Кононенко, бизнес-партнёру Петра Порошенко, который баллотировался по тому же округу Киева. Победить ему удалось, несмотря на двух запущенных «клонов» в том же округе — еще двух кандидатов по фамилии Дубинский. За год до этого Олег Гладковский (Свинарчук), бывший член СНБО и фигурант коррупционного скандала в «Укроборонпроме», пошатнувшего позиции экс-президента, требовал от СБУ открыть уголовное дело против Дубинского «за госизмену». Причиной стала публикация в телепрограмме «Гроши», которую вел тогда Дубинский, информации о бизнесе Гладковского в РФ.

По данным гражданской сети «ОПОРА», которая проанализировала голоса народных депутатов за период работы парламента, Дубинский чаще всех голосует вразрез с позицией своей фракции.

То ли еще будет

На 18 января Дубинский назначил пресс-конференцию под многообещающим названием «Должностные лица США стали жертвами украинских аферистов». Аферистами Дубинский давно называет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), созданное с помощью США, и его главу Артема Сытника.

«К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и в американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко—Байдена. И это все прекрасно знают», — заверил депутат.

Однако, скорее всего, в США прекрасно знают, с кем имеют дело, и без доносов от украинских политиков и «активистов». Александр Дубинский, как популярный блогер, достаточно часто критиковал навязываемые западными кураторами реформы и заявлял о внешнем управлении Украиной. Подобные заявления посольство США, как оказалось, воспринимает достаточно болезненно. По словам поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, внешнее управление со стороны ее посольства — «это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, которая в полной мере использует талант и творчество своего народа».

Еще один давний противник Дубинского, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что санкции США ввели против Дубинского, но целятся при этом в Игоря Коломойского. «Конечная проблема — это Коломойский. Дубинский — только часть проблемы, фактурное проявление», — заявил Шабунин.

Руководству США также известно, что в 2019 году Дубинский встречался с Рудольфом Джулиани, бывшим адвокатом Дональда Трампа. Дубинский утверждал, что обсуждал с ним вопросы расхищения украинского бюджета представителями старой власти при участии международных корпораций. Американское издание The New Republic, ссылаясь на депутата Лещенко, утверждало, что Дубинский на встрече пытался «перевести стрелки» с России на Украину в деле о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Новый лидер новой партии?

Украинский политолог Виктор Бобыренко полагает, что из Дубинского сейчас делают лидера новой политической силы, которая должна объединить тех, кто и не за Россию, но и против Запада. О такой позиции 11 января заявил и сам Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя введение санкции против него. «Это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов. Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле многострадального украинского народа. Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров"», — написал депутат.

Подобная политическая позиция действительно близка многим украинцам, которых националистическая пропаганда за последние семь лет приучила опасаться РФ, но и поддержку Запада они воспринимают негативно, так как она сказывается на их кошельках, доступности здравоохранения и тарифах на коммунальные услуги. Такая позиция выгодна и тем из украинских олигархов, которых западные партнеры вознамерились раскулачить. Однако в реальности проведение такой самостоятельной политики означало бы опору только на собственные силы, чего украинская экономика после деиндустриализации уже не может себе позволить.