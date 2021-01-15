В отношении адвоката Андрея Гожыего, защищавшего преследуемых на Украине за инакомыслие журналистов, новые власти открыли уголовное дело. Изданию Украина.ру стали известны подробности планируемых против него провокаций

Все более становится очевидным, что смена президента на Украине не привела к отказу руководства страны и силовых структур от насилия в отношении инакомыслящих. Власть по-прежнему использует националистические группировки для подавления неугодных. Каждое силовое ведомство в Украине имеет своих националистов для грязной работы: организация «С14», что признана в США экстремистской, работает в связке со Службой безопасности Украины. Организация «Азов» аффилирована с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. И они не сидят без дела. В 2021 году международные правозащитники бьют тревогу — активность экстремистских группировок стремительно нарастает.

Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат нападают на адвокатов, избивают их, захватывают помещения учреждений адвокатуры, а силовые органы не то что не препятствуют таким действиям — активно способствуют им. Одним из подобных случаев является происходящее с адвокатом Андреем Гожыем.

Он известен как правозащитник и журналист, принимавший участие в освобождении Кирилла Вышинского, Руслана Коцабы, Павла Волкова. Гожый защищает в уголовном процессе по обвинению в государственной измене узника совести Василия Муравицкого, а также является адвокатом Дмитрия Васильца.

Гожый строит тактику и стратегию защиты на постоянной коммуникации с международными правозащитными организациями, ООН, ОБСЕ, Европарламентом, содействуя международному дипломатическому и политическому давлению на украинские власти. И это делает его работу очень весомой и авторитетной и, как говорится, "убийственной" для предвзЯтых следователей и необъективных судей. Правозащитник регулярно в прессе вскрывает недостатки работы оперативно-следственных органов, критикует власть.

В конце 2020 года конфликт Гожыего с СБУ обострился. Он добился отмены судом «чистосердечного признания» почтальона Оксаны Курамшиной, которую обвинили в покушении на территориальную целостность страны за репост в соцсети. Кроме того, Гожый достиг в уголовном процессе над Василием Муравицким полного освобождения своего подзащитного от всех видов мер пресечения.

Андрей Гожый: Говорим про Украину, что мы европейская страна, а свобода слова как в Зимбабве © Facebook, Андрей Гожый

Предыстория преследования

Приступив в 2017 году к исполнению обязанностей защитника в уголовном процессе по резонансному делу против журналиста Муравицкого, Андрей Гожый неоднократно подвергался физическому воздействию и угрозам. Так, 7 августа 2017 года адвоката Гожыего не пустили к подзащитному Муравицкому в СИЗО, более того, начальник изолятора напал на защитника и сопровождавшего его корреспондента, вызвал группу спецназа, чтобы вышвырнуть настойчивого юриста из учреждения, не пустив к арестованному клиенту.

2 ноября 2017 года на сессии Житомирского областного совета группа «неустановленных» лиц в камуфляже, представившихся активистами и воинами-добровольцами АТО, с разрешения руководства области обратилась к депутатам. Националисты заявили, что в области процветает «сепаратизм», и заявили:

«Мы не будем ходить по закоулкам и бить их, мы будем всё делать прилюдно. Уважаемые депутаты, прошу повлиять на таких, как Муравицкий. Или влияете, или мы всеми вами занимаемся, кто спонсирует этот сепаратизм».

Указанный тезис озвучил Андрей Горбачук, помощник депутата областного совета от партии «Объединение «Самопомощь». Одним из главных спонсоров «Фонда Муравицкого» является адвокат Андрей Гожый. «Просим всех присоединиться к борьбе с сепаратизмом, или мы всех будем выносить вперёд ногами», — добавили молодчики. Все депутаты проголосовали за данное заявление и направили обращение в СБУю Однако со стороны власти и полиции реакции на угрозы не последовало.

О беспрецедентном давлении на адвоката Андрея Гожыего говорится и в заявлении Amnesty International. Защитнику приходится работать в режиме постоянных оскорблений, угроз и препятствования его выступлениям на суде.

7 мая 2018 года конвоиры, охранявшие Муравицкого, попытались отобрать у него, под предлогом осмотра, бумаги, которые содержали адвокатскую тайну. Адвокату Гожему пришлось незамедлительно среагировать и силой вырвать документы из рук полицейских.

Летом 2018 года силовикам и националистам стало понятно, что угрозами деятельность защитника Гожыего не погасить. К тому времени уже был освобождён Василец, а Муравицкого отпустили под домашний арест. Власть и её сателлиты не придумали ничего лучше, чем перейти к акциям прямого террора.

Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат © Facebook, Андрей Гожый Радикалы переходят к нападениям

6 августа 2018 года на очередном слушании по делу Муравицкого националистические активисты вели себя крайне вызывающе. Мешали выступать адвокатам, толкали их в перерывах и после заседания совершили нападение на Василия Муравицкого, ударив узника совести и плеснув ему зелёнкой в глаза. Хулиганы не были задержаны полицией, обращение в горотдел не дало никакого результата, а бюро судмедэкспертизы отказалось проводить освидетельствование. Среди нападавших были замечены лица, которые ранее угрожали адвокату и Василию Муравицкому.

28 сентября 2018 года из Киева «на суд Муравицкого» организованно прибыла группа боевиков в камуфляже с символикой «С14» в количестве примерно 30 человек. Руководили группой непосредственно лидер этой группировки Евгений Карась и его подручный Мазур. Возле здания суда к приехавшим присоединился «актив» из Житомира в составе представителей местной «С14», «Азова» и «Автомайдана».

Эти лица, экипированные в тактическую одежду и в балаклавах, беспрепятственно, минуя металлодетекторы, вошли в здание суда и ворвались на начавшееся судебное заседание по делу Муравицкого. На указание председательствующей судьи Нины Янчук покинуть зал суда они не среагировали, продолжив находиться в помещении, выкрикивать, угрожать и оскорблять Муравицкого и его адвоката — Гожыего. Сам Гожый несколько раз просил суд навести порядок, но ни суд, ни находившийся на заседании прокурор как представитель правоохранительных органов никаких действий не предприняли.

Как только был объявлен перерыв в слушаниях, националисты заблокировали адвоката Гожыего, оскорбляли, не давая покинуть помещение. Пробираясь сквозь толпу, адвокат получил несколько ударов по туловищу и голове, у него похитили телефон и пытались вырвать портфель с документами. Гожый, используя средство защиты зубов — боксёрскую капу, попытался вернуться и забрать телефон, но стал получать удары ногами в живот, схватил нападающего, но боевики «С14» со всех сторон стали бить адвоката, в том числе по голове. Далее он был заблокирован в одной из комнат, в защитника бросали различные предметы, повредили лицо. Примерно через полчаса после начала беспорядков в здание суда прибыл специальный наряд полиции. Он оттеснил националистов и вывел Гожыего из здания. Адвокат был доставлен на обследование в больницу, а члены «С14» продолжили «участие в суде» и после совершили погром кафе, а также нацистский марш по городу.

Всё это время полиция охраняла «С14», никого не задержала, не допросила, личности нападавших и устроивших потасовку в зале заседаний суда не установила. Тпакие действия полиции косвенно подтверждают, что между радикалами и органами правопорядка установились "рабочие" отношения и одни другим стараются не мешать.

Примечательно, что нападение на адвоката проходило на глазах представителей мониторинговой миссии ООН, наблюдателя от Международного общества защиты прав человека из Германии и членов Комитета защиты прав адвокатов. Среди нападавших были те, кто ранее угрожал адвокату и Муравицкому на сессии облсовета, а также участвовавшие в хулиганской акции с зелёнкой.

Андрей Гожый: Говорим про Украину, что мы европейская страна, а свобода слова как в Зимбабве © Facebook, Андрей Гожый отметило беспрецедентный характер происходящего и заключило, что основной целью нападения был адвокат — Гожый. Именно он готовил и должен был заявлять ходатайство об изменении меры пресечения. В Киеве 17 декабря 2018 года опубликован и презентован доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека на Украине 16 августа — 15 ноября 2018 года. В пункте 60 доклада касательно ситуации с нападением на Гожыего говорится, что миссия ООН зафиксировала тревожную тенденцию, а именно продолжение нападений на адвокатов, представляющих лиц, обвиняемых в преступлениях против национальной или общественной безопасности.

28 сентября около 15 членов группировки «С14» совершили физическое нападение на адвоката, защищавшего местного журналиста, обвиняемого в государственной измене за его публикации, и прибегли к насилию в отношении другого журналиста, который наблюдал за судебным разбирательством. Прибывшие после инцидента полицейские не задержали нападавших, позволив им остаться в зале суда, когда после перерыва слушание возобновилось. УВКПЧ напомнило, что власти обязаны обеспечить защиту адвокатов в случаях, когда им угрожают во время выполнения ими своих функций. Андрей Доманский: Адвокатура — единственный правоохранительный орган в Украине

Комитет защиты прав адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины расценил нападение на адвоката Гожыего как грубейшее нарушение прав адвоката и гарантий его деятельности. Даже Государственная судебная администрация отреагировала, разослав во все суды Украины циркулярное письмо от 08.11.2018 №17-22910/18, в котором указывала на недопустимость посягательства на жизнь и здоровье участников судебных слушаний.

19 ноября 2018 года международная правозащитная организация «Сеть солидарности» (Швейцария) обратилась к правительству Украины с призывом расследовать факты нападения неонацистских группировок на адвокатов, в том числе и на Гожего.

Саботаж украинских правоохранителей

Украинские силовые структуры попытались замять инцидент. Житомирский отдел полиции возбудил уголовное производство №12018060020004032 от 28.09.2018 по факту нападения на адвоката Гожего. В тот же день полиция, возбудила и уголовное дело №12018060020004033 по поводу хулиганской акции с зелёнкой, произошедшей 6 августа 2018 года, по той же статье.

Однако на этом расследование закончилось, несмотря на неоднократные обращения международной общественности. За два года полиция так и не нашла нападавших, не задержала их и не огласила им подозрение.

Ситуация неожиданно изменилась 21 сентября 2020 года. В этот день утром лидер «С14» Евгений Карась записал видео и анонсировал акцию под стенами МВД «Подозрение Авакову — работа на ФСБ». Лидеры радикалов Карась и Мазур заявили, что полицией им подготовлены два подозрения и одно из них — по нападению на адвоката Гожего. Активность полиции они связали с тем, что Карась защищает предполагаемых убийц Павла Шеремета, а министру внутренних дел это мешает. При этом в видеообращении Карась не скрывал, что видел уже эти уведомления о подозрении и знал наперёд о действиях полиции.

Лидер «С14» назвал Гожего адвокатом-коммунистом, ездящим в Россию и гордящимся тем, что он «ватник» и даже «сепар». При этом Гожый никогда не состоял ни в какой из коммунистических партий и тем более не участвовал в сепаратистских движениях.

Вечером того же дня под стенами здания МВД состоялась запланированная акция в защиту Карася—Мазура. В интервью непосредственно во время пикета Евгений Карась объяснил журналистам, что «эти люди (Гожый и Муравицкий. — Прим. ред.) сами ещё должны сесть в тюрьму», а полиция обязана наградить «С14», поскольку активисты «заменили собою работу правоохранительных органов». Касательно адвоката Гожего Евгений Карась указал, что это адвокат-сепаратист и что они (активисты) будут сами обращаться в полицию, чтобы Гожый понёс уголовную ответственность.

В итоге никто уведомление о подозрении членам «С14» не выписал и в розыск не объявил. Более того, внезапно 9 октября 2020 года первый заместитель прокурора Житомирской области Олег Мостыховский выносит постановление о передаче дела по нападению на Гожего из полиции города Житомира в Управление СБУ по Житомирской области, мотивируя его тем, что за 2 года следователь полиции ничего не сделал. Также дело дополнительно квалифицируют как «хулиганство». Гожый об этом узнаёт уже непосредственно в СБУ, куда его вызывают на очередной допрос о событиях 28 сентября 2018 года.

Следователями назначают тех же лиц, которые сажали в тюрьму узников Муравицкого и Васильца, адвокатом которых и является Гожый. Надзорным прокурором, процессуальным руководителем определяют Вадима Левченко, не только поддерживает государственное обвинение против Мувавицкого и Васильца, так ещё и свидетель по делу о нападении на Гожего.

В свою очередь СБУ активно берётся за работу, начиная допросы и давление. Как нам объяснил Муравицкий, он был вызван в СБУ, где от него требовали показаний против адвоката Гожего, а конкретно, что «Гожый первый начал драку». Муравицкий отказался клеветать на своего защитника и письменно заявил о давлении. Нельзя исключать того, что и на других свидетелей давят аналогичным способом, чтобы вот дополнительную квалификацию «хулиганство» применить к Гожему. Это совпадает с публичными заявлениями Евгения Карася.

При этом согласно разъяснению Высшего суда доказательства, собранные правоохранительным органом с нарушением подследственности, являются никчёмными. Нападение на адвоката и «хулиганка» — это юрисдикция полиции, а не СБУ. Найти другого следователя или поручить следствие Центральному аппарату полиции не составило бы труда. Однако, судя по всему, дело придержать в СБУ. В этом случае собранные материалы невозможно будет использовать в качестве доказательств на суде против «С14».

Попытки Гожего обжаловать смену подследственности не увенчались успехом — суды отказали в рассмотрении этого вопроса (дело 296/9700/20 в судебном реестре).

Слушания по Муравицкому продолжают посещать представители «С14», которые предусмотрительно сдают оружие полицейским, но в высказываниях и угрозах в сторону защитников себя не сдерживают.

Начало уголовного преследования

Активность Гожего продолжала доставлять неприятности действующему правящему режиму на международной арене.

Андрей Гожый: Сохранить власть Лукашенко, может, и удастся, но политически он проиграл © Facebook, Андрей Гожый

«Обращение прокурора было отклонено, но сам факт повторной просьбы может свидетельствовать о стремлении оказать психологическое давление на защитников в процессе», — сказано в мониторинговом отчёте.

Однажды прокурор Левченко после обращения к нему «общественности» потребовал у суда направить представление в дисциплинарную комиссию адвокатуры с целью привлечения адвоката Гожего к дисциплинарной ответственности (лишение адвокатского свидетельства) за использование русского языка (на тот момент разрешённого).

Одновременно с процессом Муравицкого на Гожыего периодически оказывалось давление и за другую его политическую и журналистскую деятельность.

Так, 12 декабря 2018 года агрессивно настроенные неизвестные в масках и в камуфляжной форме ворвались в офис партии «Разумная сила», поломали мебель и технику и избили сотрудников. Адвокат Андрей Гожый был одним из функционеров партии и курировал уголовно-правовое направление, представлял эту политическую структуру как сторону, потерпевшую от действий националистов. Адвоката Гожего попытались оттеснить от дела, вызвав на незаконный допрос по поводу разгрома регионального офиса партии «Разумная сила» активистами «Нацкорпуса».

12 июля 2019 года адвокат Андрей Гожый был задержан полицией города Коростень Житомирской области в рамках уголовного производства по ст. 157 УК №12019060060000859 от 07.07.2019. А именно народному депутату Пашинскому не понравилась критика, высказанная в его адрес в местной газете. После резонанса, поднятого СМИ, все задержанные были отпущены без предъявления подозрений.

30 июля 2020 года националисты из «Азова» и «С14» силой разогнали мирный протест сотрудников оппозиционного телеканала «КРТ» против лишения лицензии на вещание. Адвокат Гожый представлял интересы коллектива журналистов, участвовал в митинге и был подвергнут нападению вместе с коллегами.

К окончанию 2020 года украинские спецслужбы усилили свою деятельность.

В Facebook начали появляться сообщения от «националистических аккаутов» по типу «мусора и СБ займутся сепаром Гожым».

Из документов и сообщений, выкладываемых «активистами» и кураторами в телеграм-канале «Оперативно-розыскное дело №666», созданном, как сообщил наш источник, для координации работы, стал ясен следующий алгоритм действий.

14 января 2020 года один из активистов от имени националистической полувоенной организации «Союз воинов-добровольцев» обратился в СБУ и полицию с требованием разобраться с «псевдоадвокатом» Андреем Гожым — мол, он «играет на руку Кремлю». СБУ почти что в Новый год — 31.12.2020 — возбуждает уголовное дело № 22020060000000048 по признакам государственной измены (ст. 111 УК) в действиях гражданина Г. (так адвоката Гожыего для секретности зашифровали в извлечении из реестра расследований).

Занимаются Гожым всё те же следователи, что вели дела против Муравицкого, Васильца и Тимонина.

Одновременно с расследованием СБУ Житомирская городская полиция проводит доследственную проверку (единый учёт № 62144) по факту разжигания Андреем Гожым межнациональной розни (ст. 161 УК) и работает «параллельным курсом» с возможностью возбуждения уголовного дела в любую минуту.

Как только этой темой начали интересоваться третьи лица, в один момент были удалены аккаунты в Facebook и зачищен телеграм-канал. Однако сохранились скриншоты, ссылки и документы, которые были переданы адвокату Андрею Гожему. Источники сообщили, что документы содержат персональные данные, но могут быть предоставлены по запросу правоохранительных органов.

Сам Гожый заявил, что это типичная методика украинских спецслужб: по-тихому «состряпать» дело, а потом в один день провести обыски и арест, чтобы не успел опомниться. Что касается полиции, то Гожего вызывали 22 января 2020 года для дачи показаний. Сотрудников интересовали вопросы защиты лиц из «списка Вышинского», а также вопросы интервью российским СМИ.

Судя по набранным оборотам, 2021 год может запомниться усилением преследований инакомыслящих на Украине и их защитников — адвокатов.