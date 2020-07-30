В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание

Журналисты телеканала «Киевская Русь. КРТ» провели в четверг, 30 июля, акцию протеста против цензуры и наступления на свободу слова у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве, акцию пытались сорвать праворадикалы

Как сообщил журналистам представитель КРТ, на телеканале из сообщения на сайте Нацсовета узнали о том, что сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении лицензии КРТ на вещание. По его словам, «согласно закону о Нацсовете, а это конституционный орган, они обязаны предупредить письменно за три дня до дня рассмотрения… наш телеканал». Он добавил, что Нацсовет должен был также пригласить представителей КРТ на заседание, если там хотят рассматривать вопрос о каких-либо санкциях, но этого сделано не было. Поэтому журналисты решили прийти к зданию Нацсовета и выразить своё мнение. Дорогие журналисты. Кто и за сколько формирует общественное мнение Украины © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Представитель журналистского коллектива отметил, что если Нацсовет не продлит лицензию, то последуют иски в украинские суды. Кроме того, подключат европейских партнёров, чтобы в Европе «видели, что творится со свободой слова уже при новом президенте».

Как бы в подтверждение тезиса о том, что в стране не всё в порядке со свободой слова, к Нацсовету пришли радикалы из националистических организаций «Нацкорпус» и С14, которые попытались сорвать акцию журналистов. Возникли стычки, вмешалась полиция. Националисты после этого начали скандировать матерные «кричалки»… на русском языке. «Знову рука Масквы! Пятая колонна скандирует речевки на москальськiй мовi. Интеллектуалы, и где таких ловят», — иронично комментируют происходящее пользователи на странице журналиста Василия Муравицкого в Facebook.

«Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает закон и лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что «Нацкорпус» и С14 пришли поддержать Нацсовет. Они занимаются тем, чем занимаются. По сути отрабатывают заказ власти. Мы видим, как «Нацкорпус» поддержал Нацсовет. Что я могу сказать? Выводы делайте сами», — сказал изданию «Страна» один из организаторов митинга, журналист Дмитрий Василец.

«У Нацсовета по телерадиовещанию, который был создан как дискриминационная структура для цензурирования оппозиционных СМИ, митинговали сотрудники телеканала КРТ, которых прессуют за то, что они хорошо отзывались о Победе в Великой Отечественной войне и плохо о «Святом Майдане», — отметил на своей странице в соцсети журналист Павел Волков. По его словам, конечно, туда пришли и националисты «на госсодержании» — «толкаться, оскорблять и даже забрызгивать газом украинских журналистов». Журналистка бежала из Украины из-за угроз. Причина - расследование в отношении StopFake © Facebook, Сергей Иванча

«Никто не задержан. Все, что нужно знать о том, как государство использует наци-штурмовиков, чтобы кошмарить любые альтернативные взгляды», — констатировал Волков.

Ранее он отмечал, что «на телеканале КРТ работают известные журналисты — Руслан Коцаба, Дмитрий Василец, Василий Муравицкий, Надежда Савченко, Владимир Рубан, Максим Гольдарб, Артур Журбенко, Андрей Гожый, Дмитрий Джангиров и другие, — подвергающиеся притеснению за ретрансляцию правды».

В распространённом накануне заявлении телеканала указывается, что КРТ работает в эфире 17 лет, за это время канал ни разу не нарушал действующего законодательства в сфере информации и не имел никаких санкций за свои программы.

«Канал позиционирует себя как семейный, культурологический, просветительский и информационный. Канал последовательно выступает против любой национальной и религиозной вражды», — говорится в заявлении, которое цитирует издание «Шарий.net».

В мае 2020 года Нацсовет должен был рассмотреть вопрос о продлении лицензии телеканала, но вместо этого

принял решение о назначении внеплановых проверок, отмечают авторы заявления.

На телеканале указывают, что причиной таких действий Нацсовета стали освещение парада Победы в Минске, освещение событий проноса штандартов четырёх Украинских фронтов на параде на Красной площади, а также мнения гостей канала о событиях, связанных с Майданом, войной на Донбассе и сожжения людей в Одессе 2 мая 2014.

Кроме того, среди причин гонений на телеканал указаны появление в эфире 30-секундного видео с изображением молодого Льва Лещенко, исполнявшего песню «День Победы», и материалы с критикой информационной стратегии государственной власти по продвижению гендерной проблемы. Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Журналисты считают, что «такие действия Национального совета направлены лишь на то, чтобы нарушить установленные законом сроки предоставления лицензии, безосновательно дискредитируя деятельность телеканала КРТ».

«Мы заявляем, что действия Нацсовета является видом цензуры и наступления на свободу слова. Фактически, Национальный совет давно превратилась в репрессивный карательный орган», — отмечают на КРТ.

«Фактически цензура и давление на журналистов прошлой власти (при президенте Петре Порошенко. — Ред.) не только не остановлены, но и возрождаются с новой силой, — говорится в заявлении. — Президент (Владимир Зеленский. — Ред.), по нашему мнению, или дезинформируется ближайшим окружением, или сознательно продолжает политику предшественников по уничтожению независимых СМИ».

Авторы заявления призвали коллег к журналистской солидарности и защите прав на свободу слова.

Как сообщил изданию Украина.ру адвокат, правозащитник Андрей Гожый, Нацсовет на своём совещании, которое проводилось в онлайн-режиме, принял решение не продлевать лицензию телеканалу КРТ.

— Сегодня Нацсовет по телевидению и радиовещанию — это такой репрессивный орган, который осуществляет функции надзора и цензуры. Карательный орган правящего режима, задача которого — отслеживать, в правильных ли темниках освещают события, соблюдаются ли языковые квоты и т.д., — сказал Гожый. — Сегодня Нацсовет рассматривал вопрос о продлении лицензии телеканалу КРТ, а также вопрос о назначении пятой внеплановой проверки телеканала. Ранее уже были четыре проверки назначены в связи с тем, что канал показывал парад Победы в Минске, был репортаж о параде Победы в Москве, в связи с тем, что канал даёт альтернативную точку зрения на ЛГБТ-движение… Поэтому назначаются проверки. Кроме того, уже около полугода Нацсовет уклонялся от выдачи лицензии телеканалу, и сегодня всё-таки решил рассмотреть вопрос. Нацсовет отказал в продлении лицензии КРТ, никак не мотивировав своё решение. Вот просто захотелось им взять и отказать.

По словам Гожего, это было решено на заседании, которое проводилось в режиме онлайн, и не вполне понятно, как такой режим соответствует регламенту, как ведётся протокол и т.п.



— Работники телеканала КРТ совместно с профсоюзами вышли сегодня к зданию Нацсовета для проведения мирной акции, о чём заранее предупредили, — рассказал Гожый. — Но режим, воспользовавшись своим излюбленным способом, подогнал туда националистов из «Нацкорпуса» и С14, натравив их на женщин, на журналистов… Националисты слаженно поработали, устроили драку, забрызгивали участников акции из газовых баллончиков, силой выдавили людей из пикета. Полиция бездействовала. Мы видим: когда у режима нет никаких аргументов, он прибегает к вызову своих силовиков-штурмовиков. Этим режим Зеленского и показал на самом деле, как он готов быть за правду и чей он на самом деле приговор. Зеленский — это приговор свободе слова в этой стране.



Гожый также отметил, что теперь на телеканале ожидают официальной бумаги о решении Нацсовета. А у журналистов КРТ, по его словам, есть два пути сопротивления.



— Это акты прямой демократии, которые становятся, как мы видим, опасными для людей, поскольку на них нападают нацисты. И это иски в наши суды. Посмотрим, насколько это эффективно, но есть и европейские суды, — сказал правозащитник. Он добавил, что «КРТ пока продолжает свое вещание и будет его продолжать до последнего, сдаваться никто не собирается».