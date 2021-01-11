В Польше ждут от Брюсселя дефицитную американскую вакцину, на Украине могут рассчитывать только на китайский CoronaVac, а в России «вакцинный суверенитет» ограничен объёмами производства «Спутника V»

В Польше вторую неделю продолжается скандал, связанный с тем, что группа VIP-персон из мира шоу-бизнеса, медиа и политики вне очереди была вакцинирована от COVID-19. Кампания вакцинации в Польше, как и в подавляющем большинстве стран — членов ЕС, началась 27 декабря минувшего года.

Согласно национальному плану, первыми вакцину американских компаний Pfizer и BioNTech должны были получить поляки из «нулевой группы»: медицинские работники, в том числе студенты и преподаватели медицинских учебных заведений, сотрудники центров социальной помощи, домов престарелых и санитарно-эпидемиологической службы, а также родители недоношенных детей. Почему в Украине запретили «Спутник V» и что из этого выйдет? © Правительство Буэнос-Айреса | Правительство Буэнос-Айреса | Перейти в фотобанк

Однако уже 31 декабря оказалось, что в Медицинском центре Варшавского медицинского университета (ВМУ) были вакцинированы несколько десятков селебритиз.

Всё началось накануне Нового года с поста в Twitter экс-премьера Польши, а ныне депутата Европарламента от оппозиционных социал-демократов Лешека Миллера, который опубликовал своё свидетельство о вакцинации, произведённой 30 декабря. Среди вакцинированных вне очереди оказались также бывший заместитель начальника полиции Польши во времена правления социал-демократов Роман Курник (причём вместе с женой), а также ряд известных польских актёров: Кристина Янда, Мария Северин, Виктор Зборовский, Михал Байор, Радослав Пазура и Кшиштоф Матерна. Особой пикантности добавило наличие в этом списке программного директора главного оппозиционного канала Польши (TVN) Эдварда Мищака — дело в том, что он вместе с ректором ВМУ Збигневом Гацёнгом заседает в правлении «Благотворительного фонда TVN».

Руководство Варшавского медицинского университета поначалу попыталось оправдаться, заявив, что «18 лиц из сферы культуры и искусства были вакцинированы с целью промоции национальной кампании вакцинации». Позже специалисты из Медицинского центра ВМУ заявили, что получили от властей на 450 доз вакцины больше, чем поначалу было запланировано, и их необходимо было использовать до конца года. При этом разрешение на «эластичную вакцинацию» было получено от Национального фонда здравоохранения с целью не допустить потери уже размороженных доз вакцины. Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как известно, продукт Pfizer&BioNTech может долго храниться лишь при температуре ниже минус 70 градусов Цельсия, а вот после размораживания до температуры обычного лабораторного холодильника — лишь несколько дней. Поскольку в Польше 24-27 декабря были рождественские каникулы, после которых начался новый локдаун, то многие сотрудники больниц действительно отсутствовали на рабочих местах, взяв отпуска до 4 января. Из-за этого в первый день в ВМУ вакцину получили только 60 человек — вместо 400 по плану. Именно поэтому, по версии руководства Медцентра ВМУ, удалось вакцинировать «сверх плана» только 300 людей из «нулевой группы», а 150 доз достались их родственникам, сотрудникам вспомогательным служб, а также «ряду пациентов, среди которых были и актёры».

Однако это была далеко не последняя путаница в показаниях. Одни из упомянутых актёров рассказывали байки о том, что они просто шли по коридору медцентра и тут их вдруг пригласили на вакцинацию. Другие прямо заявляли о том, что их пригласили на вакцинацию коллеги, притом что ради шоубиз-персонажей из очереди удаляли самих медиков.

Масла в огонь подлила публикация фото ректора ВМУ Збигнева Гацёнга, встречающего в Медцентре университета актёра Виктора Зборовского перед самой вакцинацией. При этом в ВМУ отказались обнародовать список вакцинированных вне очереди, ссылаясь на закон о защите персональных данных. В конце концов Минздрав Польши и руководство ВМУ создали комиссии по проверке ситуации, в результате чего была уволена президент Медицинского центра ВМУ доктор наук Ева Тжепля, которая никакой вины за собой не признаёт и заявляет, что её просто сделали козлом отпущения. Однако министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что «это ещё не конец», потому не исключена и отставка ректора ВМУ. Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

При этом, естественно, никакая кампания «промоции вакцинации» не началась — да и вряд ли она была запланирована, хотя процент поляков, готовых вакцинироваться от коронавируса, является одним из самых низких в мире. Так, согласно исследованию, проведённому в октябре 2020 года по заказу международного научного журнала Nature, лишь 56,3% польских респондентов ответили «да» на вопрос, примут ли они вакцину от COVID-19, если она докажет свою безопасность и эффективность, а также будет доступной. 21 декабря 2020-го 47% опрошенных компанией Kantar жителей Польши заявили, что они больше опасаются последствий вакцинации от COVID-19, чем самой болезни, причём наоборот считают только 26% респондентов.

А опрос, проведённый компанией UCE RESEARCH i SYNO Poland в конце декабря минувшего года, показал ещё более плачевный результат: хотят вакцинироваться 43,4% поляков, против этого 43,8%, а 12,9% не определились с ответом. При этом 45,1% опрошенных заявили, что они охотнее согласились бы на вакцинацию, если бы им за это заплатили, причём желательно несколько сотен долларов. Очевидно, зная свой народ, правительство Польши ещё перед началом вакцинации заявило, что никакого материального поощрения для вакцинированных не предвидится — главное, что сам препарат они получат за государственный счёт.

Примечательна реакция на приведённые выше результаты опросов со стороны известного польского публициста, бывшего дипломата Витольда Юраша. Он обвинил в «антипрививочных» настроениях в Польше… российские спецслужбы, которые, мол, «распространяют фейковую информацию». Фактически в статье Юраша на рейтинговом польском портале Onet несколько раз повторен один тезис: все выступающие против вакцинации — агенты Путина. Правда, на Россию эту логику польский публицист почему-то не экстраполировал, хотя в исследовании Nature лишь 54,85% опрошенных россиян готовы вакцинироваться от COVID-19. Так же как и в Польше, результаты отечественных социологов ещё ниже: делать прививку от коронавируса собираются 38% россиян, следует из опроса, обнародованного ВЦИОМом 23 декабря. При этом пока не планируют вакцинироваться 52% участников опроса. На Украине проверят российскую вакцину от COVID-19 - Степанов © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Возвращаясь к скандалу с вакцинацией «по блату» ряда представителей высшего общества Польши, стоит отметить, что он в первую очередь связан с тем, что в поставках вакцины от COVID-19 эта страна не суверенна. Польша полностью зависит от Европейского союза, который и заключил контракты с Pfizer&BioNTech, и препарат пока в дефиците. Поэтому даже желающие вакцинироваться поляки ещё долго будут ждать своей очереди — что вызывает в обществе естественную злость против внеочередников, тем более известных. Ведь по состоянию на 27 декабря в Польше было лишь 10 тысяч доз вакцины, 28 декабря поставили ещё 300 тысяч, а 4 января — 360 тысяч доз. До конца первого квартала 2021 года производители обещают поставлять в Польшу по 360 тысяч доз вакцины еженедельно, таким образом, до конца марта их будет около 6 миллионов — то есть хватит на 3 миллиона поляков. При этом только пожилых людей в возрасте выше 70 лет, вакцинация которых должна начаться после 25 января, в Польше более 3 миллионов.

Следующие категории поляков, которые получат возможность вакцинироваться, — это подопечные домов престарелых, люди старше 60 лет, учителя, сотрудники полиции и других силовых ведомств. Все вышеперечисленные относятся к так называемой «первой группе». А во «вторую группу» входят люди моложе 60 лет с сопутствующими болезнями, которые увеличивают риск тяжёлой формы COVID-19, хронические больные и государственные служащие, непосредственно контактирующие с посетителями.

Однако сроки начала вакцинации «второй группы» польские власти пока не называют даже ориентировочно. 10 января национальный консультант по вопросам семейной медицины доктор наук Агнешка Масталеж-Мигас высказала надежду, что это случится во втором квартале 2021 года. Именно тогда в Польше ожидается увеличение поставок вакцины, причём не только от Pfizer&BioNTech, но и ещё от одной американской компании — Moderna.

В России же кампания прививок от COVID-19 вакциной отечественного производства «Спутник V» (разработчик — Национальный исследовательский центр имени Гамалеи) стартовала 5 декабря 2020-го, к тому времени было произведено около 2 миллионов доз вакцины. Первыми возможность сделать прививку получили учителя, врачи и сотрудники социальных учреждений. С 14 декабря в Москве этот список был расширен работниками МФЦ, культуры, торговли и услуг, а к концу года прививку могли сделать практически все желающие. При этом чиновники пока ориентируются на президента РФ Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции 17 декабря рассказал, что ещё не сделал прививку от коронавируса, так как не входит в возрастную группу, для которой вакцина уже доступна. Он заявил, что пройдёт вакцинацию, «как только это станет возможным». Кстати, в новогоднем поздравлении канцлер Германии Ангела Меркель фактически повторила слова российского лидера, заявив, что сделает прививку, «когда настанет её очередь».

Правда, в России тоже есть люди, которые вакцинировались без очереди. Так, 14 декабря американский режиссёр Оливер Стоун сообщил, что несколько дней назад сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Но, в отличие от Польши, это как раз явно было промокампанией вакцинации: оскароносный режиссёр заявил, что считает российскую вакцину полезной и не понимает, почему на Западе её игнорируют. А 9 января американцы продолжили рекламировать «Спутник V»: журналист российского отделения газеты The New York Times Эндрю Краммер заявил, что привился от коронавируса российской вакциной, и рассказал, почему именно ей. Так, кроме того, что российские учёные имеют «долгую и легендарную практику разработки вакцин», на решение американского журналиста повлияла доступность вакцины в Москве — в городских клиниках не было дефицита из-за логистических сбоев и очередей.

В частности, Крамер прошёл вакцинацию в московской поликлинике № 5, для чего достаточно было заполнить анкету и показать пресс-карту. Американский журналист рассказал, что после прививки у него не наблюдалось побочных эффектов вакцины, таких как головная боль и повышение температуры. Стоит отметить, что вакцинация живущих в Москве иностранцев происходит не в ущерб россиянам: всех официально зарегистрированных в городе граждан РФ с помощью смс-уведомлений приглашают для бесплатной вакцинации в поликлиниках. Так что пока единственным недостатком «Спутника V» является относительно небольшое количество произведённых доз. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в конце минувшего года, что к июлю 2021 года в гражданский оборот будет выпущено около 30 миллионов доз вакцины «Спутник V». Обсуждается также возможность совместного производства российской вакцины на мощностях западных фармацевтических компаний. Украинские политики тайно прививаются от COVID-19 – СМИ © CC0, Pixabay

Ныне среди производителей вакцины «Спутник V» в России — компания «Медгамал» Центра имени Гамалеи, а также «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система»), «Р-Фарм», «Генериум», «Биокад» и «Фармасинтез». Собственные вакцины разработали также новосибирский центр «Вектор» («ЭпиВакКорона», уже зарегистрирована), Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова и компания «Медсинтез» в Свердловской области (готовят документы на регистрацию). Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции, уже в первом квартале 2021 года, сообщила 29 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В минувшую среду, 6 января, Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за выпуск «Спутника V», сообщил, что этим препаратом вакцинировано от коронавируса более одного миллиона россиян. Примечательно, что американское агентство Bloomberg на специальной интерактивной карте мира указывает, что в РФ прошли вакцинацию лишь 800 тысяч человек. Однако 8 января старший аналитик этого агентства по фармацевтике Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, Россия c этим препаратом входит в пятёрку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошёл клинические испытания третьей фазы, причём уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, на всех трёх этапах превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжёлого течения заболевания.

«Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания у меня есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac (разработчиком выступает биофармацевтическая компания Sinovac), которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии», — заключил он. Журналист добавил, что предпочёл бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полёт к золотым звёздам» на вакцине CoronaVac.

Однако именно китайский продукт ожидают получить на Украине, которая, по словам её президента, находится в хвосте очереди на получение вакцин от COVID-19.

«Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину», — сказал Владимир Зеленский в интервью американской газете The New York Times, опубликованном 19 декабря. По мнению Зеленского, «именно США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми», при этом президент Украины раскритиковал запрет экспорта вакцины Pfizer&BioNTech за пределы США.

«Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания», — заявил Владимир Зеленский. На вопрос американских журналистов, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если она будет безопасной, президент прямо не ответил. А уже 30 декабря Офис президента сообщил, что Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1,8 миллиона доз CoronaVac по цене 504 гривен (около 18 долларов США) за каждую. Треть украинцев, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом на Банковой признали, что клинические испытания китайской вакцины ещё не окончены. Согласно условиям договора, первая партия CoronaVac в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза. Понятно, что на самом деле поставки начнутся после регистрации вакцины в Китае, а остальные страны упомянуты в контракте, чтобы успокоить украинскую публику. Причём последняя озабочена не столько эффективностью или безопасностью китайской вакцины, сколько политическими вопросами.

Дело в том, что поставщиком CoronaVac будет украинская компания «Лекхим» — единственный уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech на Украине. «Лекхим» принадлежит Валерию Печаеву, которого медиа называют соратником бывшего министра здравоохранения времён Виктора Януковича — Раисы Богатырёвой. При этом нынешнего главу Минздрава Максима Степанова всё ещё «борющиеся с режимом Януковича» активисты обвинили в коррупции. К этим обвинениям присоединились также руководители подчинённого Минздраву госпредприятия «Медицинские закупки Украины». В свою очередь, Степанов заявил о намерении забрать у этого предприятия функцию закупок вакцины от COVID-19, обвинив его менеджмент в «неэффективности».

Однако даже при самом благоприятном стечении обстоятельств первая партия китайской вакцины прибудет в Киев не раньше конца марта 2021 года. Поэтому ничего удивительного, что в начале января появилась информация о нелегальных прививках украинских топ-чиновников, политиков и бизнесменов контрабандной вакциной Pfizer&BioNTech. Как сообщил киевский портал «Страна», вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро — то есть на Украине VIP-персоны прививаются по цене, в 50 раз большей, чем в США и ЕС. По данным портала, прививают VIP-клиентов на базе частной киевской клиники Mediland, поставляют вакцину из Израиля, а кампанию подпольной вакцинации организовал гражданин этой страны Роман Гольдман, давний знакомый… Владимира Зеленского!

На странице Гольдмана в социальной сети Facebook много общих фото с Зеленским, есть кадры и с первой леди Еленой Зеленской, а также с другими известными личностями. По данным киевского телеграм-канала «Джокер», в основном Роман сотрудничает с украинским истеблишментом, обеспечивая дорогостоящее лечение членов семей украинской элиты в израильских клиниках, причём по цене, в разы превышающей реальную стоимость. Среди клиентов Гольдмана, по утверждению «Джокера», — мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой, политики Олесь Довгий и Александр Грановский, бизнесмен Аарон Майберг, некоторые участники «Квартала-95», а также другие шоумены и даже VIP-журналисты.

Роман Гольдман часто выступает экспертом по вопросам медицины, публикуясь в ряде украинских СМИ, при этом представляется как «эксперт в области пациент-менеджмента из Первого медицинского центра Тель-Авива». Однако, как показало расследование портала «Страна», за этим названием кроется всего лишь небольшой двухкомнатный офис на 14-м этаже 20-этажного здания, которое соединено коридором с соседней клиникой «Ихилов». «Гольдман водит людей по этой больнице, и создаётся такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей», — утверждают собеседники портала из Тель-Авива. По их словам, Гольдман выдаёт себя за врача, хотя им не является, в частности выставляет фото в медицинском халате и со стетоскопом в руках. «Гольдман так называемый «помогайка» — обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорога», — говорит ещё один источник «Страны».

После того как на упомянутом портале была опубликована первая информация о нелегальной вакцинации от COVID-19 в Киеве, СБУ начала расследование по этому поводу. «По состоянию на данный момент известно, что группа лиц по предварительному сговору в нарушение установленных правил приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer», — сообщили в спецслужбе 8 января. Следователи проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных людей — как в медицинских учреждениях, так и за их пределами. При этом журналисты «Страны» приводят слова сотрудников клиники Mediland о том, что «очень много людей уже было на вакцинации и с ними всё нормально, все ушли живые».

Примечательно, что проблему получения прививки от COVID-19 вне очереди вынуждены решать элиты и такой богатой страны, как Великобритания. Однако состоятельные британцы «обходят» общую очередь на вакцинацию от коронавируса в своей стране всё же законно, за счёт частных прививок за границей, написала 9 января газета The Telegraph. Управляющий частным консьерж-сервисом Knightsbridge Circle Стюарт Макнил рассказал журналистам, что сейчас занят запросами на ускоренную вакцинацию и организацию перелётов в Объединённые Арабские Эмираты. По словам Макнила, Дубай и Абу-Даби разрешают делать прививки вакциной от Pfizer&BioNTech в частном порядке, и уже около 20 клиентов компании решили полететь туда и привиться. В Дубае нет карантина для прибывающих из Великобритании, а потому большинство представителей элиты в промежуток между первой и второй дозами вакцины просто отдыхает на пляжах, рассказал Макнил.