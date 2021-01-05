Мы неоднократно писали, что главным содержанием электорального цикла 2019-20 годов была смена политической элиты. С момента прихода к власти Владимира Зеленского прошло уже больше полутора лет и какие-то новые политические лидеры должны появиться. Тем более, что следующие парламентские выборы не за горами – в 2023 году

Начнём с того, что будущее самого Владимира Зеленского как политического лидера по сей день покрыто мраком неизвестной тайны. Вообще он собирался оставаться президентом только на один срок и, по ощущениям, он со своим политическим статусом всё ещё не свыкся. Во всяком случае, его новогоднее выступление производит впечатление странной смеси французского с нижегородским — посылы вроде бы и политические, но адресованы они детям, поскольку взрослые в ерунду, которую несёт президент, не поверят.

Сугубо теоретически можно представить, что Зеленский задержится в статусе политика и поведёт партию на следующие парламентские выборы. Практически же пока что неясно — зачем? Ведь и сам Зеленский как политик, и партия «Слуга народа» родились только для того, чтобы затащить во власть людей, которые ранее активной роли в политике не играли. Программа Зеленского и его партии сводится именно к этому и сейчас она в целом исчерпана — местные выборы показали, что «Слуга народа» воспринимается как партия власти. Существовать она, соответственно, будет до тех пор, пока будет оставаться партией власти.

В общем, если СН не найдёт формата для осмысленного существования, он станет поставщиком относительно подготовленных кадров для новых партийных проектов. Что же это за кадры?

По большому счёту, состав СН может сейчас разделить на три группы.

Во-первых, это основная масса людей, которых втолкнули в политику и которые теперь не знают, чем им, собственно, заниматься. Как написала после одной теледискуссии политконсультант Елена Дьяченко, женщина умная, красивая и нетерпимая к непрофессионализму: «люблю, когда на эфиры подвозят свежих слуг. Тогда я особенно понимаю, почему вампиры из всех сортов крови предпочитают именно кровь девственниц».

Кто-то из этих персонажей, возможно, найдёт своё место в политике, но вряд ли их будет много.

Во-вторых, это люди, имевшие опыт работы в политике на технических должностях, и сейчас пробующих себя в публичной сфере (Даниил Гетманцев, Евгения Кравчук) или же фигуры публичные, но ранее в политику не лезшие (Александр Дубинский, Максим Бужанский).

Пока что они сравнительно малозаметны, но постепенно набираются опыта и веса. Вероятность того, что они останутся в политике и будут играть в ней определённую роль, пусть и не на первых местах, весьма высока.

Несколько похожи на них некоторые деятели Офиса президента, вроде Андрея Ермака или Кирилла Тимошенко, но они пока слишком плотно связаны с Зеленским, что может иметь плохое влияние на их политические перспективы.

В-третьих, это уже готовые политические лидеры. Мы тут сходу можем выделить только одного политика — председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Надо, правда, признать, что говорить о его самостоятельной политической перспективе мы пока считаем преждевременным. Да, он показал себя отличным спикером и одним из наиболее разумных членов команды Зеленского. Во всяком случае, именно председатель Верховной Рады пытался поправить неудобопонимаемые инициативы президента в деле с Конституционным судом, а это дорогого стоит.

В то же время нельзя не отметить, что:

а) как председатель ВР Разумков действует в идеальных условиях монопартийного большинства — ни у одного из его предшественников такого «курорта» не было;

б) председатель Рады — фигура политически нейтральная и именно потому не особенно интересная избирателю;

в) так же, как и у других «слуг народа», у Разумкова нет идеи, которая бы оправдывала голосование за него.

В общем, тут тоже скорее стоит говорить не о сложившемся, а о перспективном лидере. Причём пусть Разумкова к самостоятельной карьере может оказаться длиннее, чем, например, у Бужанского, который имеет идеологию (идеология довольно забавная — он за русский язык и историческую правду, но — без России; при всей абсурдности такой постановки вопроса она довольно популярна).

Если выйти за пределы «Слуги народа», то мы обнаружим если не выжженную пустыню, то в любом случае ландшафт, не вызывающий особенно приятных эмоций.

Если говорить о мэрах крупных городов, эффектные победы которых на последних выборах заставили говорить о недооценённости местной политики, то они либо сосредоточены на городских проблемах (Геннадий Труханов), либо слишком своеобразны сами по себе (Борис Филатов). Исключение составляет Виталий Кличко, который оказался слабым мэром, но вполне ещё может поиграть в большую политику (у него были реальные шансы победить на президентских выборах 2014 года). Правда, он связан договорённостями и не хочет играть на поле Порошенко.

На условно «левом» фланге появилась, конечно, Партия Шария, но она пока представляет собой медиа-проект. Единственными яркими фигурами этой партии являются сами супруги Шарий. Действительно ли они намерены остаться в политике или просто диверсифицируют риски понять пока трудно. Сейчас проект ПШ выглядит, скорее, как визуализация аудитории видеоблога Анатолия Шария. В этом смысле он выглядит не особенно убедительно.

Так или иначе, но, чтобы быть реальным фактором украинской политики, а не только лишь общественно мнения, Анатолию и Ольге надо, всё же, возвращаться на Украину. Это, конечно, рискованно (жизнь на Украине вообще рискованная штука — даже для непубличных персон), но — за всё надо платить.

На условно «правом» фланге ситуация довольно забавная — крайне правые лидеры себя исчерпали, остаётся один Пётр Порошенко с огромным антирейтингом. Попытки «вывести» какую-то ему альтернативу пока что не удаются. Кандидатуры Сергея Стерненко и Олега Сенцова лучше Порошенко только тем, что они — не Порошенко. Первый пока славен бытовой уголовкой, а второй не может определиться, что ему важнее — политика или творчество (чтобы он ни имел в виду под последним). Так или иначе, но оба они стали политическими неудачниками, ещё не начав толком заниматься политикой.

В целом, перечень «новых лиц», обозначившихся в ходе электорального сезона 2019-20 годов не потрясает воображение. Судя по всему, на следующих выборах мы всё ещё будем наблюдать толкотню представителей старой политической элиты, причём самыми весомыми фигурами опять будут Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Насколько новым лицам и партиям удастся потеснить «старую гвардию» пока непонятно. Так или иначе, но опыт «Слуги народа» избирателям показался скорее неудачным и будут ли они голосовать ещё за какую-то партию только потому, что она ведёт в политику «новых людей» — большой вопрос.

Очевидно, что реальные, а не набранные по объявлениям, политические кадры зреют где-то в недрах устоявшихся политических структур. Но вот мест в проходных частях списков для них пока что не хватает…