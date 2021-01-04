По результатам переписи населения Белоруссии 2019 года более 54% жителей республики родным языком считают белорусский, и лишь 42,3% выбрали русский. С учётом того, что все города республики, где проживают 77,5% населения, почти полностью русскоязычные, это выглядит удивительно

В суверенной истории республики первая перепись населения состоялась в 1999 году. Белорусский язык тогда в качестве родного назвали 73,7% белорусских граждан. Русский — всего 24,1%.

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Сейчас же стало ясно, что тренд на укрепление положения русского языка уже не столь уверенный — «великий и могучий» потерял около 1%, «мова» же, наоборот, слегка укрепилась, сохранив статус родной для большей части населения.

На этом фоне очень любопытно выглядит другой показатель — «разговорный язык». В этой графе белорусам предлагалось указать язык, на котором они обычно думают и разговаривают в быту. И по итогам всех трёх переписей населения русский язык уверенно опережал белорусский, набирая не менее 60%.

Гостям республики это видно невооружённым глазом — страна почти полностью русскоязычная. Услышать белорусский язык — это большая редкость, особенно в городах. По лингвистической обстановке Брест и Гомель тяжело отличить от Смоленска или Воронежа — разве что по вывескам. Это означает, что в Белоруссии есть огромная прослойка населения (в миллионы людей), которая считает родным языком белорусский, но разговаривает по-русски.

И это нонсенс. Потому что родной язык, который человек усвоил в детстве от родителей, и разговорный, на котором он видит сны, думает и общается с домочадцами, как правило, совпадают. Исключения бывают чаще всего при миграции, когда человеку приходится помимо родного усваивать язык страны пребывания и использовать его в быту.

Языковая среда белорусов

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Жизнь среднестатистического белоруса начинается с русскоязычной среды, что можно объективно оценить по подавляющему доминированию русскоязычных детских садов и школ, а также русскоязычных мультфильмов, которые смотрят дети в республике.

Об этом же говорит и лингвистическая среда с тотальным доминированием «языка Пушкина» во всех городах Белоруссии, которая уже давно является довольно урбанизированной страной с долей городского населения выше, чем в России, Украине и Польше. Стало быть, в быту большинства белорусов тоже доминирует «великий и могучий».

Многие дети впервые слышат белорусский язык лишь в школе и начинают учить его в соответствии с программой, многие впервые с ним сталкиваются, когда приезжают из русифицированных городов в деревни к бабушкам и дедушкам.

И такая картина в республике уже довольно давно. Ещё с послевоенных времён, когда городская культурная жизнь в БССР начала формироваться на русском языке, на нём «говорили» театры, университеты, самая популярная литература, лучший советский кинематограф. В республику приезжали из России педагогические, научные, военные и управленческие кадры.

Тогда же активно происходил процесс урбанизации — массового переселения белорусскоязычных, но владеющих русским языком крестьян в города. Там они уже полностью переходили на русский язык общения, закрепляя существующий и поныне баланс: русскоязычные города и белорусскоязычные деревни.

Родной «неродной» язык

Разгадка, почему многие белорусы, выросшие в русскоязычной среде, продолжают считать родным языком «мову», кроется в своеобразном представлении, что вообще такое «родной язык». В республике распространено мнение, что родной язык человека равнозначен его национальному происхождению. Мол, я белорус, стало быть, и язык у меня должен быть родной — белорусский.

Хотя в общепринятой мировой практике родной язык необязательно должен совпадать с этническим происхождением. Например, большинство ирландцев указывают в качестве родного английский язык, а австрийцев — немецкий. И эти народы сохраняют собственную национальную идентичность.

Но в образовательной, культурной и информационной сферах Белоруссии господствует иная точка зрения, которая формирует восприятие родного языка в связке с национальным происхождением человека.

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Это подкрепляется особенностью празднования Дня родного языка, который весь мир отмечает 21 февраля. Если оценить, какие мероприятия в этот день организуют образовательные и культурные учреждения республики, можно увидеть огромное доминирование посвящённых именно «мове».

В информационной сфере такая языковая политика в целом поддерживается государственными медиа. С другой стороны, оппозиционные СМИ и вовсе куда более активно популяризируют белорусский язык, при этом некоторые открыто выступают за усиление его распространения вплоть до обязательного перевода всех школ на «мову». В республике нет альтернативных влиятельных источников информации, которые могли бы создать широкое общественное обсуждение вопроса восприятия русского языка белорусами как родного.

В целом ситуация способствует восприятию белорусского языка как родного, как национальной ценности, а русского — просто как привычного средства для коммуникации. Поэтому и выходит, что львиная доля населения Белоруссии в быту использует «не родной, а просто разговорный» русский язык.