В Киеве уже поняли, что возвращение Донецка и Луганска в силу их русской природы, наличия российских граждан и многомиллиардных средств, которые нужно потратить на восстановление разрушенного ВСУ шахтерского края, не усилит Украину, а только ослабит

В конце декабря 2020 года в Донецке стартовало публичное обсуждение историко-культурной доктрины, которая получила название «Русский Донбасс». Открыл дискуссию, в которой приняли участие ведущие донецкие политики, общественные деятели, историки и филологи, глава республики Денис Пушилин.

Последнее обстоятельство подчеркивает, что обсуждение не случайно и не спонтанно, а сама доктрина получила поддержку на самом высоком государственном уровне. По сведениям источников издания Украина.ру, в ближайшее время, после завершения общественной дискуссии и подготовки соответствующих документов, доктрина «Русский Донбасс» будет принята как официальная и государственная.

Краткое резюме выступления Пушилина, пока нет самого документа, проливает свет на то, какими будут его основные положения: Донбасс всегда был, есть и будет русским (даже во времена его пребывания сначала в составе УССР, а затем и в составе независимой Украины он был русским); этим обстоятельством и были обусловлены события 2014 года, случившиеся сразу же после государственного переворота в Киеве и получившие название Русской весны, Донбасс не собирался менять свою русскую природу, поэтому и восстал; главной целью, которая будет провозглашена в доктрине, станет возвращение Донбасса в Россию.

Подробнее об этом можно прочитать в эксклюзивном интервью Дениса Пушилина нашему изданию.

Надо сказать, что и раньше в Донецке никто особо и не скрывал, что главной целью — как Русской весны, так и дальнейшей внешней политики ДНР — было вхождение в состав России: в центре города висит гигантский билборд «Наша цель — Россия», на площади Ленина — главной площади республики — уже много лет развивается российский триколор.

Кстати, государственный флаг России присутствует наряду с государственным флагом ДНР в кабинете всех высокопоставленным чиновников ДНР, начиная с кабинета самого Пушилина. Также в этих же кабинетах висит и портрет Владимира Путина.

После того как Денис Пушилин стал главой ДНР, курс на Россию и подчеркивание русской сути Донбасса еще больше усилились: было принято решение из двух государственных языков — русского и украинского — оставить только русский. К тому же уже год как граждане ДНР могут свободно получать российские паспорта. Экономика ДНР если не де-юре, то де-факто интегрируется в экономику России. Пушилин рассказал, как планирует вывести ДНР на уровень РФ по экономическим показателям © пресс-служба главы ДНР

В общем, все говорило и говорит о российском векторе развития Донбасса, но важность и необычность появления доктрины «Русский Донбасс» в том, что впервые в республике будет принят документ, который на государственном уровне закрепит как положение о русской природе Донбасса, так и главную цель ДНР — вхождение в состав России.

В связи с этим возникает вопрос: как это все согласуется с Минскими соглашениями, ведь они подразумевают, что неподконтрольные территории Донбасса являются украинскими и главная цель реализации этих соглашений — реинтеграция Донбасса не в состав России, а в состав Украины?

И Пушилин, как никто другой, хорошо знает об этом, так как в течение многих лет, пока не был избран главой ДНР, являлся представителем республики на Минских переговорах.

Почему же он в таком случае открыто заявляет о курсе ДНР на Россию, не опасаясь реакции ни Украины, ни Запада?

Видимо, просто понимает, что гаранты и участники Минского процесса — и Запад, и Россия, и, главное, сама Украина осознают, что Минские соглашения никогда реализованы не будут, а ЛДНР от Украины ушли навсегда и больше никогда не вернутся обратно.

Мало того, на самом деле Киеву, несмотря на его громкие воинственные и патриотические заявления, что Донбасс — это украинская земля, не нужна никакая реинтеграция ЛДНР в состав Украины (как, впрочем, и Крыма) — ни мирным путем, ни военным. Почему?

Первое. Киев прекрасно понимает, что в случае полной реализации всех пунктов Минских соглашений он не получит ни контроля над территорией ДНР и ЛНР, ни контроля над тем участком границы с Россией, который проходит по территории донбасских республик, а украинский жовто-блакытный флаг никогда больше не будет поднят над Донецком и Луганском. При этом российский флаг на центральной площади столицы Донбасса как реял, так и будет реять дальше, и никто и ничто его оттуда уже не снимет, как никто не демонтирует гигантский билборд «Наша цель — Россия».

Хомчак заговорил о военном решении конфликта в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В нем говорится, что законодательство, касающееся республик, должно приниматься Киевом только по согласованию с ДНР и ЛНР. Это значит, что если этого согласования не будет, то ни Донецк, ни Луганск этот закон выполнять не должны и не будут.

Всем понятно, что во время согласования Донецк и Луганск, которые не хотят никакого украинского контроля над собой, предложат Киеву такие поправки, что тот их попросту не в состоянии будет принять. Этого не поймут ни украинские национал-патриоты, ни Западная Украина.

Надо ли Киеву такое возвращение Донбасса? Ответ однозначен: нет.

Второе. Даже если предположить, что Киев без всякой реализации Минских соглашений получил бы полный контроль над неподконтрольными территориями, то это бы сразу ухудшило положение всех националистически ориентированных партий и прозападных сил.

Все годы независимости Украины Донбасс вместе с Крымом был местом сосредоточения пророссийских избирателей. Всегда и на всех выборах пророссийские партии здесь получали свыше 90% поддержки граждан. Ничего не изменилось и после 2014 года.

Такое положение вещей обуславливается тем, что по своей культуре и самосознанию Донбасс всегда был русским, украинского элемента тут было традиционно мало, а тот, что имелся, был очень слабым и никакой популярностью не пользовался. Проукраинские партии на этих территориях набирали считаные проценты.

Все это обусловлено исторически высокой урбанизацией региона. В одной только Донецкой области при СССР проживало 5,5 млн человек. В Луганской — 2,5 млн. Сейчас, конечно же, меньше. В Донецкой области при такой большой численности населения (третья по Союзу после Московской и Ленинградской областей) почти 50 городов (в СССР она занимала первое место среди областей по количеству городов), где проживало и проживает 90% населения, которое говорило и говорит исключительно по-русски.

В то же время в сельской местности жило и живет не только практически русифицированное суржикоговорящее население, но и греки (они переселились на эти земли из Крыма во времена Екатерины II), и другие национальные меньшинства.

В общем, такие огромные людские массы Донбасса совершенно невозможно украинизировать или хотя бы привить им украинское националистическое самосознание. Они всегда будут настроены пророссийски, что, в свою очередь, всегда будет сказываться на внутриукраинских политических раскладах не в пользу национально ориентированных украинских партий.

Украинский политолог считает, что донбасский конфликт может затянуться еще на 100 лет © Facebook, Руслан Бизяев

Третье. Учитывая, что счет российских граждан после прошлогоднего решения Москвы выдавать гражданам ЛДНР российские паспорта идет уже на сотни тысяч (а рано или поздно их будут миллионы), то Киеву совершенно не улыбается перспектива вместе с территориями еще и интегрировать такое количество российских граждан.

При этом украинские власти прекрасно понимают, что Россия таким образом получит все формальные основания для защиты своих соотечественников в случае любых попыток насильственными действиями зачистить от них Донбасс.

Четвертое. Фактически 7 лет независимости от Киева привело к полному вытеснению украинства в ЛДНР и росту русского самосознания среди его граждан, для которых уже Украина фактически чужая. За эти годы появилось поколение пусть еще и школьного возраста, но которое уже не знает в реальности, что такое Украина. Поэтому, реинтегрировав миллионы граждан ДНР и ЛНР, Украина получит совершенно нелояльных своей государственности людей, которые будут всегда ощущать свою территорию оккупированной иностранным государством, официальные культура и язык которого им чужды.

Пятое. В силу того что восстановление разрушенного украинской армией Донбасса ляжет на плечи Украины, значительная часть ее бюджета, а также значительная часть западных кредитов и помощи должны будут направляться туда. Арсений Яценюк в пору своего премьерства даже озвучивал цифру в 100 млрд долл, которые нужны для восстановления Донбасса, что является просто неподъемной суммой для Киева.

Еще надо учитывать, что миллионы граждан Донбасса, которые в течение почти 7 лет так и не смогли получить свои пенсии, захотят их все-таки получить, а это стало бы непомерной обузой для украинского Пенсионного фонда, который просто не имеет таких средств для выплат.

Можно называть и другие причины, почему ни украинским властям, ни Западу, который стоит за ними, не нужна реинтеграция неподконтрольных территорий, но и этих 5 причин уже достаточно, чтобы понять, что это так.

Поэтому нынешняя ситуация «ни мира, ни войны» будет и дальше сохраняться, пока какая-то чрезвычайная ситуация не приведет к тому, что Россия либо признает ДНР и ЛНР, как признала в 2008 году Абхазию и Южную Осетию, либо включит донбасские республики в свой состав, как Крым в 2014 году, потому что Донбасс был, есть и будет русский.