В доктрине показаны историко-культурные корни донбасской самоидентификации, почему дончане считают себя русскими, какую роль Донбасс играл в разное время в развитии российской государственности и ее величия, рассказал изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, вы и как один из лидеров Русской весны в Донецке, и как руководитель ДНР всегда были последовательным публичным сторонником вхождения Донбасса в состав России. В центре Донецка висит гигантский билборд «Наша цель — Россия», а на центральной площади города — российский флаг. Недавно на публичных дебатах в главной библиотеке Донецка вы провозгласили доктрину «Русский Донбасс». Почему это произошло именно сейчас?

— Доктрина еще не утверждена, идет процесс обсуждения. После того как выскажут свое мнение представители общественности и над содержанием поработают ученые, мы примем этот документ.

Почему сейчас дошли руки изложить в виде концепции? Всему свое время, теории обычно не создаются в эпоху перемен, в ходе ключевых, судьбоносных исторических событий. Нужно время для завершения каких-то этапов, их осмысления.

К тому же не было очевидно, что такие ясные и бесспорные для нас истины требуют отдельного изложения. Мы же знаем, что к Русскому миру Донбасс принадлежит исторически. Собственно, события Русской весны на нашей территории случились именно потому, что испокон веков это была русская земля.

А продажная киевская власть и те, кто за ней стоит, стали отрывать Украину, а вместе с ней и Донбасс, от России, делая из нее врага, навязывая путь евроинтеграции, вступления в НАТО. Мы не могли этого предательства Родины допустить и не допустили на своей земле. Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Но самим знать причину того, почему Донбасс восстал в 2014 году, нам недостаточно. Растут дети, им нужно передавать это наше понимание, нужен системный научный подход в образовательных методиках, что касается истории, других предметов.

Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации.

Кроме того, в доктрине показаны историко-культурные корни нашей самоидентификации, почему мы считаем себя русскими, какую роль Донбасс играл в разное время в развитии российской государственности и ее величия. Все мы знаем, что Донбасс продолжительное время являлся индустриальным центром Советского Союза.

Так что доктрина появилась вовремя — когда подобный документ стал востребован жителями Донбасса. И то, с каким воодушевлением начались дискуссии, подтверждает его актуальность.

- У Леонида Кучмы, который был вашим партнером на переговорах в Минске, в период его президентства была издана книга «Украина — не Россия», которая наделала много шума. Нет ли у вас желания написать книгу «Донбасс — это Россия» или «Донбасс — сердце России» (был такой плакат в 20-х годах прошлого столетия), в которой бы вы изложили основные положения доктрины «Русский Донбасс»?

— Не знаю, кто писал книгу реально, но то, что рядом с лживым лозунгом «Украина — не Россия» стоит фамилия Кучмы, говорит о том, что он в свое время возглавил и активизировал процесс отрыва Украины от России и несет за это полную ответственность.

Кроме того, он предал своих избирателей, которые проголосовали за него на выборах в том числе и потому, что он ратовал за развитие тесного сотрудничества с Российской Федерацией. И по традиции украинской власти, как и не первый, и не последний президент этой страны, обманул народ.

Что касается меня, то на данный момент ни желания, ни возможности писать книги у меня нет, да и каждый должен заниматься своим делом.

Еще один момент отмечу, существенный, как мне думается. Название книги Кучмы для того времени было вызовом, своего рода провокацией, и таким образом народу сверху спускали, навязывали новое видение развития страны.

В нашем же случае инициатива доктрины идет от людей: это их позиция, их вдохновляющая сила, их чаяние, видение путей развития Донбасса. Остается лишь оформить это народное мнение и принять в виде идеологической основы.

- Вы считаете, что к Донбассу надо уже относиться как к одному из регионов России. Вы даже на своей прямой линии 15 декабря этого года, в ходе которой отвечали на вопросы дончан, поставили задачу: вывести ДНР по экономическим показателям на уровень Ростовской области, т.е. фактически получается, что один российский регион соревнуется с другим. Насколько такая задача реальна, учитывая экономическую блокаду со стороны Украины и непризнанность республики?

— Жители Донбасса не раз подтверждали делом, что для них нет нереальных задач. Впрочем, как и для русских людей вообще, особенно в период испытаний.

Речь пока не идет о каких-либо соревнованиях республик Донбасса с регионами Российской Федерации, мы слишком в неравных условиях по известным причинам.

Да, исторически, ментально, к тому же немалой долей жителей республики, получивших российское гражданство, мы часть России. Мы восстанавливаем кооперацию предприятий, гармонизируем законодательство, внедряем российские стандарты, ставим перед собой планы хотя бы по уровню зарплат бюджетного сектора и пенсий сравняться с Ростовской областью.

Эта задача реальна, но полностью сравнивать качество жизни преждевременно. Наша экономика слишком истощена войной, статус непризнанности не дает возможности предприятиям быть конкурентоспособными, а от этого зависит уровень доходов наших граждан.

Тем не менее у нас есть цель, она обозначена в доктрине, мы к ней движемся, а дорогу, как известно, осилит идущий, особенно если он силен духом и уверен в своей правоте.