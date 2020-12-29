Уходящий год открыл многим глаза на происходящее как в их родных странах, так и во всём мире. Оказалось, что политики вместо того, чтобы решать проблемы, принялись их активно создавать

Пятнадцать лет тому назад — в 2005 году — на экраны российских кинотеатров вышел фильм Алексея Балабанова «Жмурки», который мигом растащили на цитаты.

Роли в картине исполнили звёзды российского кино. Среди них был и гениальный режиссёр и актёр Никита Михалков. Он сыграл роль авторитета Михалыча.

«Вы на ровном месте, на бильярдном столе можете яму с говном найти и в ней утонуть», — распекал Михалыч главных героев фильма — пару своих неудачливых подчинённых.

Эти слова стали одной из часто цитируемых реплик фильма. Наверняка в 2020 году их мысленно адресовали своим политикам жители многих стран. И причиной этому была не только растерянность мировых лидеров перед лицом пандемии COVID-19.

«Мы в город изумрудный идём дорогой трудной»

Образ сияющего града на холме часто использовался для иллюстрации исключительности США как форпоста свободы и демократии.

«Посему должны мы иметь в виду, что будем подобны городу на холме, — взоры всех народов будут устремлены на нас», — ещё в 1630 году на корабле по пути в Америку говорил первый губернатор колонии Массачусетского залива Джон Уинтроп. Никакого новогоднего подарка: Трамп отказал Украине в военной помощи © REUTERS, Tom Brenner

Но особенно сильно эту метафору полюбил 40-й президент США Рональд Рейган. Он использовал её в своей речи в ночь президентских выборов 1980 года, на которых он и завоевал победу, и с тех пор неоднократно прибегал к этому образу.

Но 2020-й год заставил многих вспомнить строки песенки из советского мультфильма: «Мы в город изумрудный идём дорогой трудной». Сияющий град на холме обернулся тем самым изумрудным городом с фальшивыми драгоценными каменьями на крыше.

Президентские выборы в США стали притчей во языцех: многочисленные нарушения при голосовании, вбросы бюллетеней, голосования умерших людей и откровенная игра на стороне кандидата от демократов больших технологических корпораций, загнавших действующего президента в информационное гетто.

«Разочарован своим дедушкой, проголосовавшим за демократа. Будь он жив, он никогда бы так не поступил», — шутят американцы в соцсетях.

Но на деле им не до шуток. Мало того, что в декабре количество умерших от COVID-19 американцев превысило 330 тыс., что в пять раз превышает потери США в войне во Вьетнаме, так ещё и улицы некоторых американских городов подчас становились местами ведения боёв.

Даже окончание выборов не поставило точку в гражданском противостоянии, а скорее вывело его на новый уровень. Президент США Дональд Трамп, сторонники которого надеялись, что он осушит «вашингтонское болото» и нанесёт смертельный удар «глубинному государству», оказался растерян. И не очень-то и боролся не то что за свою победу, а за чистоту выборов, которые ещё до их проведения многие признали проблемными.

Сейчас Трамп, который в начале своего пути сам избавился от преданных соратников, чтобы стать мейнстримнее, был предан частью истеблишмента Республиканской партии и всё же призывает членов этой партии бороться за результат выборов в Сенате. Тем временем общество остаётся наэлектризованным. Подчас тревожность находит выход в насилии.

В пятницу, 25 декабря, в центре Нэшвилла прогремел сильный взрыв. В ряде зданий были выбиты окна, три человека получили ранения. Также была нарушена работа коммуникационных систем больниц и отделений полиции в нескольких южных штатах США.

Перед детонацией злоумышленник проиграл аудиозапись с предупреждением о том, что сейчас произойдет взрыв. После этого прозвучала запись хита 1964-го года Downtown певицы Петулы Кларк.

Позже нашли останки злоумышленника. Полиция заявила о самоподрыве. СМИ сообщили, что погибший — Этони Куинн Уорнер — переживал по поводу сетей 5G. Оттого и машину он взорвал у одной из компаний телекома. Список Лукашенко. Кого президент Белоруссии обвинял в своих проблемах © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

А наблюдатели с тревожностью ждут дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Соединённые Штаты Америки сегодня всё чаще называют Разъединёнными Штатами Америки. Общество крайне поляризовано и наэлектризовано, и в случае чего может вспыхнуть та искра, которая может разжечь пожар по всему земному шару.

Крайне многовекторный и слишком хитрый

«Разведчик должен красивую женщину игнорировать!» — наставлял своего ученика полковник Петренко в фильме «На Дерибасовской хорошая погода». Но COVID-19 не красивая женщина, а президент Белоруссии, хоть и служил в подчинённых КГБ погранвойсках, не разведчик.

Александр Лукашенко долгое время старался не замечать пандемию. И даже не перенёс парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, что некоторые расценили и как акт фрондерства в адрес России, где парад перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Вообще перед выборами президента Белоруссии Лукашенко резко охладел к России и даже обвинил некоторых россиян в попытке устроить в стране беспорядки и чуть ли не госпереворот. Под камеру была задержана группа сотрудников одной из компаний, работающих в сфере безопасности. И хотя они уверяли, что Белоруссия была выбрана ими как транзитное государство для пути в южные страны, где их ждал крупный заказ на работу, им не поверили.

Но когда пришёл час Х, оказалось, что в свержении власти в Белоруссии заинтересованы не на Востоке, а на Западе. Именно оттуда действовали Τelegram-каналы, координировавшие протесты. Именно лидеры этих государств приютили и обогрели белорусскую оппозицию, которую поддержали поначалу и те жители Белоруссии, которые к политике были равнодушны. И причиной этого стало в том числе и поведение Лукашенко во время пандемии.

«Наверное, одним из триггеров была ситуация с коронавирусом, когда Лукашенко его просто отрицал <…> Он не просто отрицал, а с издёвкой о нём (коронавирусе. — Ред.) говорил. Мол, какие люди плохие, что они болеют. К тому же не прозвучало ни одного слова поддержки семьям, в которых кто-то умер от коронавируса», — сообщил о причинах протестов телеканалу «Дождь» популярный белорусский стендапер и комик Андрей Скороход.

А Лукашенко понял, что игнорировать объективную реальность — себе дороже. Срочно началось налаживание отношений с Россией. Задержанных россиян отправили домой, белорусские чиновники зачастили в Россию, а Белоруссия раскрыла свои объятья для российских высокопоставленных лиц. А когда подоспела вторая волна заболеваемости COVID-19, глава Белоруссии уже не шутил, а отнесся к проблеме более чем серьёзно.

Одновременно стартовала реформа политической системы Белоруссии, а также стали серьёзнее относиться к угрозе с Запада. Тем более оппозиция после того, как радикальные действия и русофобская риторика некоторых её членов оттолкнули от неё часть сторонников, перешла от массовых протестов чуть ли не к диверсиям. Сейчас в Белоруссии уже говорят о поставках радикалам оружия из Украины.

Дотанцевался

Весь мир знает о хака — танце новозеландского народа маори. Его разновидность ка-матэ известна всем болельщикам регби — именно этот воинственный танец исполняет новозеландская сборная перед игрой, чтобы запугать противника.

В 1915 году во время наступательной операции в Галлиполи батальон маори исполнил ка-матэ и сломил боевые порядки обороняющихся турецких войск, несмотря на то что последние прочно закрепились на труднодоступном участке горы.

Неизвестно, знал ли об этой истории премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда танцевал в мае 2019 года в Нагорном Карабахе в Шуше.

Вряд ли кто-либо из тех, кто танцевал с ним тогда, мог помыслить, что через полтора года Шушу будут контролировать азербайджанские солдаты, а cамого Пашиняна многие будут называть предателем и даже «Николотурком».

Даже столкновения на границе Азербайджана и Армении в июле 2020 года не стали предупреждением Пашиняну. Его власти продолжали осложнять отношения с Россией. Боролись даже с российскими телесериалами. И игнорировали предупреждения, в том числе и из ОДКБ.

Тем временем Азербайджан, получив подкрепления из Турции и проведя хорошую подготовительную работу, тщательно подобрал время. Война в Нагорном Карабахе началась как раз в тот момент, когда в США предвыборная кампания вышла на финишную прямую и начались самые горячие дни — дни, когда Белому дому было уже не до происходящего в мире, и Европа и Россия готовились ко второй волне пандемии. Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

При этом поведение руководства Армении уже после войны, по итогам которой многие армяне бежали из Нагорного Карабаха, стало вызывать всё больше вопросов. Так, выяснилось, что Россия предлагала помощь Армении.

«19-20 октября у меня состоялась серия телефонных разговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооружённые силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью — южной частью — Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — заявил президент России Владимир Путин.

Шуша, дорогу до которой Азербайджан до сих пор не контролирует и пользуется помощью российских миротворцев, чтобы добраться до города, могла остаться под контролем НКР. Да и тот факт, что части армянской армии снялись по приказу с ряда важных направлений, что и позволило овладеть той же Шушей, вызвал у армянского общества вопросы.

Теперь Пашинян пытается оправдываться, а в Армении проходят акции протеста. Армянской нации нанесён самый болезненный удар со времён геноцида армян. И ответственен за это человек, так беспечно танцевавший в Шуше в мае 2019 года. Кстати, подобных танцев не позволяли себе ни второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший до этого президентом НКР, ни ещё один представитель карабахского клана в армянской политике — третий президент Армении Серж Саргсян.

Пашинян не единственный политик, кто, мягко говоря, удивил и раздосадовал своих сограждан. Британцы могут вспомнить о премьер-министре Борисе Джонсоне, украинцы — о грозящем мобилизацией и мужчин, и женщин президенте Владимире Зеленском, да и представители многих западных стран нет-нет, да недобро покосятся на своих лидеров.

Уходящий 2020 год снял со многих розовые очки, окончательно показав, что надеяться нужно в первую очередь на свои силы.