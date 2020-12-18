Весной текущего года были опубликованы результаты переписи населения Белоруссии. В контексте политического кризиса в республике любопытно сравнить их с результатами предыдущих переписей и проанализировать, как меняется белорусское общество

Во время последней избирательной кампании в Белоруссии у российских и зарубежных политиков и аналитиков заметно вырос интерес к тамошнему обществу. В республике всегда была довольно спокойная и стабильная обстановка, а проблемы, из-за которых в нынешнем году вспыхнули самые массовые протесты в её истории, были и раньше. Столь неожиданная реакция общества на привычные вещи показывает, что в нём точно происходят существенные изменения…

Жить для себя

Начнем с основы основ: общая численность населения в Белоруссии снижается. На момент последней переписи там проживало 9,41 миллиона человек, что на 90 тысяч меньше, чем по результатам переписи 2009 года, и на 631,8 тысячи меньше, чем было в 1999 году. Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одновременно с этим белорусы постепенно стареют. Во время первой переписи в суверенной истории республики (1999 год) доля населения в возрасте 55 лет и старше была всего 23,6%. Спустя 10 лет этот показатель вырос до 25,4%, а к 2019 году тенденция заметно усилилась — в старшую возрастную группу попали 30,1% жителей, почти каждый третий белорус.

Эти два фактора обусловлены рядом причин, но основной является низкий уровень рождаемости. Как бы ни старались власти стимулировать белорусов иметь больше детей, давая многодетным семьям широкую социальную поддержку, а матерям трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, в прошлом году в республике был поставлен антирекорд: родилось всего почти 88 тысяч детей. В последний раз такой низкий показатель был в послевоенном 1945-м.

Увеличивается средний возраст рожающих женщин. Если 10 лет назад матерями становились в 27 лет, то в настоящее время — без малого в 30. Возраст, когда белоруски рожают первенца, увеличился до почти 27 лет, хотя еще в нулевые он не достигал и 25.

В этом плане белорусское общество двигается в ногу с Европой и Россией, где среди коренных народов наблюдаются такие же демографические процессы. При этом уровень жизни и, соответственно, возможностей для воспитания детей в этих странах растет, что подтверждает связь рождаемости в первую очередь с ценностным фактором.

Белоруски, как и представительницы других европейских народов, всё больше ставят в приоритет образование, карьеру, саморазвитие и финансовую самостоятельность, а достичь этих целей можно в лучшем случае ближе к 30 годам. Дети этому мешают. Рожая и поднимая на ноги ребенка, женщина «выпадает» из профессиональной и активной социальной жизни минимум на год, что может отразиться на её планах на жизнь. Романенко пояснил, почему власть не хочет проводить перепись населения © Facebook, Юрий Романенко

Кроме того, современный мир позволяет молодым людям иметь много возможностей для путешествий, переездов, поиска собственного призвания в разных сферах. Возможностей пожить для себя. В таких условиях многим тяжело пожертвовать данными возможностями и взять на себя ответственность.

Данные тенденции можно кратко назвать отходом от традиционных ценностей в сторону постиндустриальных — личная свобода, независимость, образование.

Урбанизированная Белоруссия

По данным переписи-2019, существенно уменьшилась доля населения, проживающего в сельской местности. Если 20 лет назад таковых было 30,7%, то в 2019 году стало всего 22,5%. Несмотря на стереотипы о Белоруссии как о в основном сельской и аграрной республике, она более урбанизированная, чем Россия, Украина и Польша. Почти 80% белорусов живут в городах, а каждый пятый — житель современного двухмиллионного мегаполиса Минска. И это, опять же, несмотря на все социальные меры по развитию села, которые принимает Лукашенко. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Растет и уровень образования белорусов. В 1999 году всего 18,9% населения имели высшее образование, к 2019 году эта цифра выросла до 24,7%.

Население республики довольно серьезно вовлечено в информационное пространство и новые технологии — порядка 90% населения пользуются интернетом.

Выходит, белорусы — это в абсолютном большинстве городские образованные люди, вовлеченные в региональные и мировые информационные процессы. Высокий уровень урбанизации существенно влияет на ценностные ориентиры населения. В республике продолжается переход от традиционных общинных ценностей и крестьянского менталитета к более индивидуалистичной городской культуре. Всё больше начинают цениться не справедливость, порядок, труд, безопасность и стабильность, а законность, гуманность и демократичность.

Финансово зависимое гражданское общество

В то же время в экономической сфере изменения оказались несущественными. Белорусские граждане по-прежнему остаются в абсолютном большинстве работниками по найму (43,1%) и получателями пенсий и пособий (27,4%). То есть белорусы в основной массе финансово зависимы — от государства или нанимателя. Прослойка держателей активов, бизнесменов и самозанятых остается довольно узкой. Государственный сектор экономики продолжает доминировать над частным.

Кроме того, в Белоруссии крупные бизнесмены значительно сильнее зависят от государственной системы, чем в соседних странах. Власть консолидирует вокруг себя наиболее состоятельную часть общества, что вписывается в текущую политическую модель. Она в этом плане напоминает восточную модель управления, когда государство стоит над бизнесом и контролирует его, в то время как при западной крупные собственники независимы от власти и, наоборот, оказывают на неё влияние. Как в США. Якубин считает, что Украина должна проводить перепись населения каждые 10 лет © Facebook Алексея Якубина

Такая ситуация привела к тому, что сдерживается развитие гражданского общества в стране. Хотя, исходя из ценностных трансформаций белорусов, спрос на это серьезно растёт. В странах с развитым гражданским обществом национальный крупный бизнес финансирует важные и полезные (иногда не очень) инициативы и НКО. В Белоруссии же такую картину сложно представить, и это создаёт для Запада положение фактического монополиста в сфере грантов и финансирования субъектов гражданского общества в республике.

Новый общий язык народа и власти

Население Белоруссии двигается в ногу со странами-соседями в культурно-ценностной сфере, становится всё более урбанизированным и образованным.

Авторитарные же методы управления, которые демонстрирует действующая в республике власть, привлекательны по большей части для традиционных обществ, где сохраняется иерархичная система управления и сакральность власти. Для общества, в котором укрепляются постиндустриальные ценности, это может казаться архаичным. Горожане, особенно во втором или третьем поколении, так или иначе тяготеют к самоуправлению. Особенно в настоящее время, когда эти ценности становятся глобальными.

В текущем году к этим тенденциям добавился поколенческий фактор. Выросли постсоветские поколения — горожане во втором/третьем/четвертом поколениях, которые вообще не помнят тяжелых времен. Для них, встроенных уже в глобальную культуру, ценности демократичности и самореализации играют еще более важную роль, чем для их родителей. И если раньше можно было убедить население стабильностью и безопасностью, напомнив про тяжелые 1990-е, то сегодня это уже не проходит.

С новым обществом надо искать новый общий язык. Этого сделано не было, что и спровоцировало политический кризис, в котором Белоруссия находится с августа нынешнего года.