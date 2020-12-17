Несколько сотен участников протестной акции предпринимателей «SaveФОП» остаются на майдане Независимости в Киеве. Они протестуют против фискализации, планов властей ввести программные расчетные аппараты и против локдауна

Акция началась во вторник, 15 декабря, со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. После этого протесты продолжаются в мирной форме, но исключить вероятности их перерастания в очередной «Майдан» нельзя.

В Офисе президента Украины это понимают. Решено создать координационный совет для наработки законодательных изменений по решению проблем микробизнеса.

Как сообщает президентская пресс-служба, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента. Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

Сообщается, что возглавит этот совет глава ОП Андрей Ермак.

В Кабмине тоже заявили, что проводят консультации с представителями протестующих. Таким образом, наметились некие перспективы коммуникаций между властью и ФОПами, чего до сих пор не наблюдалось.

По всей видимости, во властных кабинетах более всего опасаются перспективы возникновения постоянно действующей протестной площадки на Майдане. Но приходит понимание того, что силовые методы к успеху не приведут.

Однако давление на протестующих продолжают оказывать и сейчас. Координатор движения «SaveФОП» Сергей Доротич утром в четверг обнародовал видео, в котором сообщил, что силовики не дают установить биотуалеты, тогда как все подобные заведения на Майдане сейчас закрыты. По его словам, правоохранители создают тем самым «нечеловеческие условия» для протестующих.

Накануне Доротич в эфире телеканала News One напомнил о событиях «Налогового майдана» 2010 года, когда власть быстро пошла на переговоры, и констатировал: «Как бы я тот режим ни критиковал, но надо признать, что Азаров и Янукович были разумнее и точно смелее, чем сегодняшний режим».

Тогда, после переговоров, планы введения кассовых аппаратов для малого бизнеса были пересмотрены. Теперь же, по словам координатора, власть вводит практически те же меры, которых удалось в свое время избежать благодаря «Налоговому майдану». Новый Майдан в Киеве: чего хотят ФОПы и на что готова власть © REUTERS, Gleb Garanich

Нынешняя власть на диалог с предпринимателями до сих пор не шла. Доротич напомнил, что ФОПы протестуют с осени прошлого года.

«Премьер не встретился (с протестующими. — Ред.), президент не встретился. Депутаты, которых мы вылавливаем, из монобольшинства, кивают, что это не мы, как скажут, так и сделаем», — рассказал глава движения.

По его словам, решение отложить введение расчетных аппаратов на год ничего не дает: отсрочка убийства не отменяет самого убийства.

У власти свои аргументы. Как отметил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Ковальчук, значительная часть экономики страны находится в «тени», и эта «тень» использует ФОПы, которые могут об этом даже и не знать.

Доротич на это возразил: как раз принятые законы убивают легальный бизнес и на самом деле только содействуют «тени» — потому что фискализация не касается нелегального предпринимателя, с которым легальный ФОП не сможет конкурировать.

Координатор движения отмечает, что не вполне обдуманы и решения власти относительно карантинных мер. Так, по его словам, в результате весеннего локдауна «более 20% микропредпринимателей прекратили свою деятельность, закрылись, находятся на грани банкротства», затем последовали решения о карантине выходного дня, а теперь говорят о январском карантине.

Никаких консультаций с предпринимателями при подготовке этих решений не было, между тем местные бюджеты достаточно серьезно зависят от микробизнеса.

Именно отсутствие диалога и поиска компромиссных решений вынуждают предпринимателей стоять на Майдане, пояснил Доротич в эфире телеканала «112 Украина». При этом, по его словам, ФОПы просто хотят «решить вопрос, разойтись и работать». Давай по новой! В Киеве бушует «Налоговый майдан» © REUTERS, Gleb Garanich

В чём суть вопроса?

«Сохранить упрощкнную систему для себя и для любого… (гражданина Украины. — Ред.)», — пояснил глава движения.

Он подчеркнул, что только «упрощенка» дает возможность людям начинать дело с «карманных денег» — общая система слишком сложна даже для среднего бизнеса.

«Капиталы убегают из Украины, уничтожается украинская бизнес-инициатива», — обрисовал Доротич ситуацию.

По его мнению, определенные власть имущие этого не понимают и вообще «являются диверсантами, которые хотят убить украинское предпринимательство на корню».