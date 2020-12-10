Январский карантин на Украине стал компромиссным решением, протестовать из-за него не будут, говорят политические эксперты. А в целом в ситуации с медициной в стране проявляется внешнее управление Украиной

В среду, 9 декабря, правительство Украины определилось с карантином, о котором говорили последние недели. С 8 по 24 января 2021 года страна проведет в режиме усиленных карантинных мер.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет именно о новых ограничениях, а не о полновесном локдауне, о вероятности которого рассуждали в обществе и СМИ.

Окончательно уйдут на «дистанционку» все школы и вузы, при этом продолжат работу детские сады. Все массовые мероприятия окажутся под запретом, однако официальные спортивные соревнования все же состоятся. Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, будет приостановлена работа торговых центров и всех магазинов, однако будут работать продуктовые, аптеки и магазины товаров первой необходимости (средства гигиены, бытовая химия, корма для животных и ветеринарные препараты и т.д.), которые также будут функционировать и внутри торговых центров.

Примечательно, что ужесточение карантина предусмотрено именно начиная с 8 января, то есть жители страны смогут отпраздновать Новый год и Рождество в более-менее традиционном формате, хотя и без массовых гуляний и привычных праздничных ярмарок.

Благодаря этому власти дадут малому бизнесу заработать в это «денежное» время, а также фактически закрывают глаза на массовые рождественские богослужения.

Также обращает на себя внимание, что во время ужесточенного карантина продолжат работу гостиницы, а следовательно, все горнолыжные и зимние курорты смогут принимать отдыхающих.

«Решили не дразнить народ»

Все понимают, что к январю в стране существенно ничего не изменится. Вакцина не появится, эпидемиологическая ситуация вряд ли улучшится, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Кость Бондаренко: Локдаун в Украине — это попытка ложкой вычерпать воду из тонущего корабля © РИА Новости, Нина Зотина

Даже если заболеваемость снизить в два раза, все равно будет серьезное количество заболевших. Поэтому необходимо идти на снижение мер.

«С другой стороны, правительство прекрасно понимает, что если ввести ограничительные меры в конце декабря, это вызовет огромное недовольство граждан, которые не только страдают от карантинных мер (страдает их бизнес, доходы, моральное самочувствие), но и получили бы испорченные праздники.

Поэтому власти решили не дразнить народ и дать возможность отпраздновать тем, кто хочет отпраздновать», — рассказал эксперт.

Судя по динамике заболеваемости, надо было вводить локдаун еще в октябре. Это уронило бы экономику, поэтому тянули до последнего момента, уверен эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

«Вот как раз вчера мы получили 600 миллионов транша от Евросоюза, и фактически в этот же день была утверждена конкретная дата локдауна. Случайно или нет совпадают эти два события — я не знаю, но совпадение интересное.

И теперь, фактически после праздников, когда отработает вся сфера услуг, будет введен не полный локдаун, как был весной, а, условно говоря, адаптивный, когда будет работать общественный транспорт, детские садики и все прочее», — сообщил политолог. Руслан Бизяев: Главный вопрос — сможет ли Зеленский компенсировать убытки от локдауна © Facebook, Руслан Бизяев

Карантин в период «мёртвого времени»

В украинской деловой и политической жизни период, в который объявлен «мини-локдаун», — это мертвое время, отмечает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

По его словам, примерно с 25 декабря по 20 января страна находится «то-ли в спячке, то-ли в алкогольном угаре, то есть никакой деловой активности нет».

«Поэтому тут вполне логично решили, чтобы не бить по экономике, просто наложить локдаун на естественную паузу в деловой и политической жизни.

Основная фобия власти — это страх, что экономические последствия могут вытолкнуть людей на улицы, привести к социальным протестам», — заявил Золотарёв.

«Одно дело — издать указ, другое — проконтролировать»

Сейчас по факту получается, что правительство дало возможность для части сферы услуг сохранить доходность во время новогодних праздников, оно даже на час увеличило время работы тем же ресторанам на это время. Об этом говорит политолог Алексей Якубин.

Якубин о локдауне: Правительство Украины сделало минимум для борьбы с COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

«Потому что одно дело — издать решение о локдауне и закрыть, а другое — воплотить это решение в жизнь и тем более проконтролировать», — пояснил Якубин.

В то же время, подчеркнул он, для борьбы с коронавирусом было восемь месяцев с весны, был огромный коронавирусный фонд на 66 миллиардов гривен.

«Получается, что правительство сделало для этой борьбы минимум, и минимум средств даже было из этого фонда направлено на медицинскую сферу. И поэтому у общества возникал вопрос, чем же правительство занималось все эти восемь месяцев», — сказал политолог.

«Протестов не будет»

Сейчас введение локдауна поддерживают 35-40% украинцев, приводит цифры Руслан Бизяев. Заболеваемость, по сравнению с весной, выросла в 10 раз. Если весной было 500-600 человек в день, то сейчас это 8,5-9 тысяч.

«Соответственно, люди понимают, что есть факт пандемии, что локдаун — это один из инструментов борьбы с пандемией», — объяснил Бизяев.

С другой стороны, память о том, как вводили прошлый локдаун и чем он закончился, еще достаточно жива, особенно у среднего и малого бизнеса. Отсюда недоверие к тому, что одним можно будет работать, а другим — нельзя.

«Второй момент: локдаун — это все-таки доходность. Люди не то чтобы уже пережили весеннюю часть локдауна, а теперь закрывать на три недели — это убытки.

Сможет ли программа, которую анонсировал Зеленский, компенсировать убытки — это пока главный вопрос. Потому что речь идет не столько о выделении суммы, а о том, как ее будут распределять», — сообщил эксперт.

Андрей Золотарёв о локдауне: Медреформа — это элемент внешнего управления Украиной © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По мнению политолога, такой компромиссный вариант карантина не принесет серьезных проблем и президенту Зеленскому: «чтобы и волки были сыты, и овцы целы — это оптимальный вариант».

Не реформа, а «деформа» медицины

Пандемия и огромные проблемы в сфере здравоохранения Украины вновь поставили вопрос о медреформе. Уместна ли она сейчас? И решится ли власть отменить реформу?

По словам Костя Бондаренко, еще до эпидемии коронавируса было очевидно, что надо отказываться от реформ имени Супрун и переходить к более гибким и мягким вариантам реформирования, которые удовлетворяли бы не только ВОЗ или Госдеп США, но и врачей с пациентами.

Медицинская реформа, которую вводила Супрун, — это обычная банальная неолиберальная реформа, говорит Алексей Якубин. Он предлагает называть происходящее«деформой», потому что главная цель ее была «показать, что медицина — это бизнес, соответственно есть некий бюджет, деньги ходят за пациентом, как за клиентом, а часть услуг он должен оплачивать самостоятельно».

«В итоге эта система в условиях пандемии показала свою полную недееспособность», — отметил эксперт, добавив, что «люди один на один оказываются с болезнями и проблемами, это может сильно ударить по власти». На Украине не хватает врачей: система здравоохранения возвращается в XIX век © REUTERS, Gleb Garanich

Так проявляется внешнее управление

Основная проблема заключается не в самой Супрун и её решениях, говорит Андрей Золотарёв. Проблема в том, что она является элементом внешнего управления, указывает эксперт.

«Как только встал вопрос по российской вакцине, министр (специально не называю его фамилии), который допустил на словах возможность ее закупки, тут же был приглашен к Супрун на чашку чая.

А поскольку у этого товарища дочь находится в Соединенных Штатах, ему популярно объяснили, что если он еще что-то скажет про российскую вакцину, то его дочка навсегда застрянет в Украине», — сообщил политолог.

Вот так работает механизм внешнего управления, добавил он. А не будет Супрун — будет кто-то другой, «от перемены персонажей суть не меняется».

«И медреформа — это элемент внешнего управления, поскольку зачем тратиться, если можно сократить популяцию на подмандатной территории», — заключил эксперт.