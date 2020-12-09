Хотя на парламентских выборах в Румынии первое место заняли оппозиционные эсдеки, правоцентристы останутся у власти. Но премьер Людовик Орбан уже подал в отставку под давлением партнёров по коалиции

Румыния является классическим примером того, как элиты Европейского союза игнорируют волю избирателей в странах — членах ЕС. После парламентских выборов, прошедших в декабре 2016 года, эта страна на политической карте Европы стала «красной»: Социал-демократическая партия Румынии (СДПР) набрала более 45% голосов. Это очень не понравилось в Брюсселе, где уже много лет заправляют правоцентристы из Европейской народной партии. Сразу же после формирования нового правительства Румынии в его адрес со стороны местной оппозиции, поддерживаемой евробюрократами, посыпались обвинения в коррупции и нарушении принципов верховенства права.

В 2017 году оппозиционные партии и неправительственные организации (НПО) Румынии организовали массовые акции против правительства социал-демократов. Одним из лидеров протестов был премьер-министр Румынии в 2015–2017 годах Дачиан Чолош, бывший комиссар ЕС по сельскому хозяйству. Он в молодости был членом ассоциации «Друзья Европы», финансируемой Фондом «Открытое общество». Кабинет Чолоша в румынской прессе часто называли «правительством Сороса» в связи с тем, что он был почти полностью сформирован из бывших активистов НПО, стипендиатов Сороса, менеджеров многонациональных корпораций и ярых атлантистов. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Лидер СДПР, председатель палаты депутатов парламента Румынии Ливиу Драгня тогда прямо заявил: антиправительственные митинги проплачены заинтересованными в дестабилизации Румынии силами, в частности Соросом. При этом антиправительственные протесты поддерживали не только в Брюсселе, но и в Берлине, чьим ставленником считается президент Румынии, этнический немец Клаус Йоханнис. Неудивительно, что последний также постоянно призывал к отставке правительства и проведению досрочных парламентских выборов.

Свалить правительство эсдеков в Румынии удалось только в 2019 году, когда Ливиу Драгня упрятали за решётку по обвинениям в злоупотреблении служебным положением в 2000-2012 годах — тогда политик возглавлял Совет региона Телеорман. Осенью того же года младшие партнёры эсдеков по парламентской коалиции и правительству из мелкой партии Альянс либералов и демократов (АЛД) переметнулись на сторону президента и оппозиции и проголосовали сначала за отставку кабинета Виорики Дэнчилэ, а потом и за состав нового правительства Румынии. Его возглавил выдвиженец Национал-либеральной партии (НЛП) Людовик Орбан, которого полностью поддерживали и президент Йоханнис, и Брюссель.

Как только румынское правительство было взято под контроль Брюсселя, сразу же оказалось, что досрочные выборы проводить уже не нужно — хотя у нового премьера были постоянные проблемы с проведением нужных решений через парламент, который однажды даже объявлял кабмину вотум недоверия. Но доверие со стороны евробюрократов было куда важнее, и Людовик Орбан остался в кресле премьера страны до очередных парламентских выборов, которые состоялись 6 декабря 2020 года.

Несмотря на постоянное шельмование в СМИ и пребывание бывшего лидера в тюрьме, первое место на выборах заняли оппозиционеры из Социал-демократической партии Румынии. СДПР набрала 29,24% голосов на выборах палаты депутатов парламента Румынии, и 29,64% — на выборах сената. Несмотря на это, Людовик Орбан, чья НЛП заняла втрое место (25,17% голосов на выборах нижней палаты, и 25,59% — сената), сразу же после обнародования экзитполов заявил: «Мы верим, что выиграли выборы, и ждём, что окончательные результаты это подтвердят». Орбан также призвал потенциальных партнёров по коалиции начать переговоры о её создании «как можно скорее».

Вот только у главного партнёра, блока USR-PLUS (соответственно 15,04% и 15,55% голосов), оказалось несколько иное видение будущего, и для Орбана в нём не было места. В этом блоке, одним из лидеров которого является Дачиан Чолош, отказались сотрудничать с лидером НЛП, а Чолош и сам заявил о своих премьерских амбициях. В результате после напряжённого разговора с президентом Йоханнисом вечером 7 декабря Людовик Орбан заявил о своей отставке. «Хочу, чтобы моё сегодняшнее решение ясно показало: я не держусь за должность премьер-министра. Ухожу с поста с сознанием выполненного долга. Всё, что было по-человечески возможно, я и мои коллеги сделали», — сказал он.

В свою очередь, как следует из слов президента Йоханниса, НЛП останется главной партией власти в Румынии: «Вырисовывается правоцентристский союз, который сможет предложить коалиционное правительство. Через несколько дней я проведу консультации с партиями, которые войдут в новый парламент. Новое правительство должно будет принять меры, необходимые для борьбы с пандемией, и в срочном порядке представить долгожданный план реформ, которые слишком долго откладывались». Примечательно, что и.о. главы правительства президент назначил министром обороны Николае Чукэ, генерал-полковника, который до ноября 2019 года был начальником Генштаба Румынии и после выхода в запас присоединился к НЛП. Ожидается, что в состав правящей коалиции войдут также представители Демократического альянса венгров Румынии, который набрал на выборах чуть меньше 6% голосов.

Главным кандидатом на пост нового премьер-министра Румынии местные комментаторы называют также выдвиженца НЛП — Эдуарда Хельвига, бывшего генерального секретаря этой партии, а с 2015 года — начальника Разведывательной службы Румынии. Эдуард Хельвиг дважды был депутатом парламента Румынии и также два раза выигрывал выборы в Европейский парламент, где входил в Альянс либералов и демократов. Однако куда более важны другие факты из жизни Хельвига: когда ему был 21 год, он получил первую стипендию от структур Сороса и даже стал директором одной из программ Фонда Сороса в Румынии. А в 22 года Эдуард Хельвиг возглавил Институт политического анализа в городе Клуж, который продвигал идеи «открытого общества» и был представителем Фонда Сороса в регионе.

Таким образом, кто бы ни стал премьером Румынии — Хельвиг или Чолош, за обоими политиками виднеется фигура Джорджа Сороса. Да и президент Румынии прислушивается к мнению американского миллиардера: одним из ключевых советников Клауса Йоханниса является Сандра Пралонг, первый руководитель Фонда Сороса в Румынии. В сложившейся ситуации вряд ли стоит ожидать от нового правительства Румынии изменения внешнеполитического курса: он останется русофобским и проамериканским. Будапешт будет поддерживать расширение военного сотрудничества с Киевом, в том числе на Чёрном море, а в отношении Кишинёва проводить политику «ползучей аннексии» — особенно учитывая недавнюю победу гражданки Румынии Майи Санду на выборах президента Молдавии. Корнел Чуря: В Молдавии надеются на благоразумие Санду в отношениях с Москвой © © Sputnik / Rodion Proca

Хотя в целом Брюссель и Берлин могут быть довольны результатами парламентских выборов в Румынии, без неприятного сюрприза для европейского истеблишмента не обошлось. В румынский парламент — и в палату депутатов, и в сенат — с результатом около 9% прошла ультранационалистическая партия Альянс за единство румын (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR), созданная всего год назад. В июне 2020 года эта политическая сила резко осудила бездействие официального Бухареста в вопросе защиты культурных и образовательных прав румын Украины. AUR также имеет более 20 отделений за рубежом, в странах, где есть большая румынская диаспора или много гастарбайтеров из Румынии. Неудивительно, что именно AUR заняла первое место на заграничных избирательных участках, получив там 26,51% голосов.

Примечательно, что экзитполы давали AUR всего 5,2%–5,3% голосов, что свидетельствует о значительном потенциале националистических настроений в Румынии. Для Киева это может означать возвращение в плоскость публичной политики вопроса территориальных претензий Бухареста на Северную Буковину и Бессарабию, то есть на Черновицкую область и часть Одесской.

А вот двум «старым» политическим силам, которым экзитполы давали надежду на прохождение в парламент Румынии, преодолеть 5%-ный барьер на выборах 6 декабря не удалось. Речь о Партии народного движения экс-президента Траяна Бэсеску и партии PRO Romania экс-премьера Виктора Понты. Примечательно, что именно к последней партии присоединился Альянс либералов и демократов, который в минувшем году предал своих партнёров-эсдеков. И хотя политики часто используют присказку «предать — это вовремя предвидеть», такой подход не всегда срабатывает. По крайней мере, в румынской политике.